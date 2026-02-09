По миру распространяется опасная для жизни инфекция, которую привозят с моря. Этим уже болеют миллионы: симптомы

Отдыхая в жарких странах, мы привыкли наслаждаться отпуском и морем. Однако мало кто знает, что во время купания в море и даже пресных водоемах можно заразиться опасной тропической инфекцией — шистосомозом. Вызывающие ее паразиты всё чаще распространяются за пределы традиционных, «теплых» регионов. Подробности об этом рассказала профессор клинической эпидемиологии Джанелиса Муса.

Шистосомоз — паразитарная инфекция, которой ежегодно заражаются около 250 миллионов человек во всем мире. Основная часть случаев приходится на Африку, где обитают улитки — промежуточные хозяева паразита. Однако, по данным ВОЗ, передача инфекции уже зафиксирована в 78 странах, включая Китай, Венесуэлу и Индонезию, а в последние годы — и на юге Европы.

Муса отмечает, что человек заражается при контакте с водой, содержащей личинки паразита. Они проникают через кожу и попадают в кровеносные сосуды, а после начинают размножаться.

Яйца этих личинок вызывают сильную иммунную реакцию, повреждение тканей и могут приводить к тяжелым осложнениям, включая поражение печени, почек и половых органов. Профессор отмечает, что урогенитальный шистосомоз связан с болями, бесплодием, повышенным риском рака и даже ВИЧ-инфекции.

Гибридные формы паразита вызывают особую обеспокоенность, поскольку они могут инфицировать как людей, так и животных. Исследования показывают: около 7% выявленных паразитов оказываются гибридами, однако реальное распространение может быть значительно выше.

«Вызванные ими формы инфекции труднее диагностировать и лечить, а их яйца отличаются от классических под микроскопом, из-за чего симптомы нередко путают с инфекциями, передающимися половым путем», — объяснила ученая в разговоре с Habertürk.

Есть две основные формы шистосомоза:

Симптомы мочеполового шистосомоза : зуд и сыпь в местах внедрения шистосом в кожу и слизистые оболочки, кашель и в некоторых случаях кровохарканье, слабость, головная боль, снижение аппетита, изъязвление и полипоз стенок мочеполовой системы, мышечная боль. Симптомы кишечного шистосомоза : зуд и сыпь в местах внедрения шистосом в кожу и слизистые оболочки, абдоминальная боль, нерегулярный стул, примесь крови и слизи в каловых массах, ложные позывы, метеоризм, потеря веса, поражение печени и селезёнки, повышение температуры тела, боль в мышцах.

Симптомы проявляются в зависимости от формы заболевания — острой или хронической. А инкубационный период составляет от 18 до 84 дней. При этом более половины случаев шистосомоза протекает бессимптомно, хотя в организме присутствуют яйца гельминта.