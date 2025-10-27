Лекарства продавать поштучно, как в США? Поможет ли такой вариант россиянам на фоне постоянного роста цен

Лекарства всё дороже, а денег всё меньше Источник: Дарья Пона / 74.RU

В Госдуме предлагают продавать лекарства поштучно. Член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов считает, что такая мера повысит доступность лекарств для населения и сократит количество просроченных препаратов в домашних аптечках.

Предложение на первый взгляд кажется весьма актуальным. Анализ цен на популярные лекарства показывает, что с начала 2025 года большинство из них заметно подорожали. MSK1.RU на основе данных Росстата подсчитал:

Необходимые препараты становится принимать всё дороже Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU На сколько подорожали лекарства: валидол подорожал на 7,6% (c 45,7 до 49,2 рубля);

активированный уголь — на 8,6% (с 18,8 до 20,4 рубля);

«Ренгалин » — на 10,3% (с 333,8 до 368,1 рубля);

корвалол — на 11,8% (с 49,2 до 55 рублей),

левомеколь — на 16,6% (с 224,1 до 261,4 рубля),

«Эргоферон» — на 18,8% (с 439,9 до 522,8 рубля).

«Продажа лекарств поштучно в России — утопия»

Инициатива в реальности может подразумевать не продажу отдельных таблеток, а фасовку препаратов в соответствии с назначенным курсом лечения, заявил MSK1.RU директор по развитию из компании RNC Pharma, фармацевт Николай Беспалов.

«Никто не будет нам реализовывать препараты по одной, по 2–3 таблетки. Речь идет о том, что иногда потребителю, пациенту, врач выписывает, например, курс одной таблетки в день на протяжении 3 недель. Типа, нужна 21 таблетка. В продаже есть только 30 таблеток. Соответственно, человек покупает тот объем, который ему совершенно не требуется, и остаток он вынужден либо утилизировать, либо рассчитывать, что он ему пригодится в перспективе», — говорит Беспалов.

Однако, как отметил эксперт, реализовать такую модель в текущей парадигме российского фармрынка технически невозможно. Он привел в пример практику США, где врачи выписывают необходимое количество препарата, а в аптеках отсчитывают нужное количество таблеток из крупных упаковок и выдают пациенту в безликих баночках с наклейкой. Такая система, конечно, хорошо известна российскому зрителю по голливудским фильмам типа «Доктора Хауса».

Для реализации подобной системы в России потребуется полная перестройка работы системы здравоохранения, что связано с колоссальными затратами, уверен Беспалов.

«Для этого нужно совершенно иначе устраивать работу системы здравоохранения. Запустить, перезапустить, точнее, этот механизм в нашей стране ну очень и очень проблематично. Затраты на то, чтобы внедрить вот эту систему, они будут настолько колоссальные, что я думаю, что игра свеч стоить не будет совершенно точно», — заявил эксперт.

Тем не менее Беспалов допустил возможность проведения эксперимента в отдельных направлениях, например в отношении льготных лекарственных препаратов.

«Вполне допускаю, что эта модель могла бы иметь определенные экономические позитивные последствия, — уверен эксперт. — Но для массового применения это совершенно точно утопичная история».

Главный плюс

«Существенная экономия бюджета для граждан — это главный плюс. Не всегда есть необходимость покупать целую упаковку, особенно если лекарство нужно разово или коротким курсом. Депутат Фаррахов абсолютно прав. Во многих домашних аптечках годами лежат неиспользованные препараты, которые в итоге выбрасываются. Это не только личные потери денег, но и проблема для экологии», — говорит член Госсовета России по направлению «Семья» Саниям Коваль. — «Для дорогостоящих препаратов (например, некоторых антибиотиков, противовирусных) возможность купить даже несколько штук может быть критически важной для людей с ограниченным бюджетом. Также врачи часто назначают короткие курсы или „на пробу“. Покупка целой пачки в такой ситуации нерациональна».

При этом, как отмечает Коваль, на пути его реализации — в общем-то, здравой идеи — стоят серьезные административные, логистические и санитарные барьеры.

«Нужно не просто принять закон, а разработать целый комплекс поправок в правила продажи, утвердить новые санитарные нормы. Возможно, предусмотреть компенсации аптекам для стимулирования такой формы торговли», — говорит эксперт.

Коваль считает, что нужно ввести дополнительные льготы и скидки на покупку лекарственных препаратов для пожилых людей, для детей с инвалидностью, которым пожизненно назначены препараты, для многодетных семей, одиноких родителей. Еще одно предложение — ввести целевые льготные рецепты. Разрешить врачам выписывать рецепты для детей-инвалидов и маломобильных пожилых людей с отметкой «Допускается отпуск поштучно по льготной цене». А чтобы стимулировать аптеки участвовать в такой программе, государство могло бы компенсировать им разницу в стоимости при продаже лекарств со скидкой льготникам. Плюс внедрить для пенсионеров и родителей детей-инвалидов специальную карту, дающую фиксированную скидку (например, 15–20%) при покупке любых лекарств, а не только по рецепту, предлагает эксперт.

В каждой стране по-разному

Портал MSK1.RU убедился, что в разных странах традиционно очень разные подходы к фасовке лекарств. Fortune пишет, что в странах Азии после пандемии ковида резко вырос спрос на продажи упаковок с разовой дозой. В странах с развитой фармацевтической промышленностью (например, в Китае) распространены блистеры с маркировкой сразу на нескольких языках. А вот в более бедных странах (Центральная и Южная Америка, Африка) бедность диктует спрос на более простые и недорогие упаковки для непатентованных лекарств. Это саше, флаконы, ампулы, удобные для однократного приема лекарств (например, противомалярийных или антибиотиков). Они легкие, и их удобно раздавать.

В США аптеки часто разливают жидкие лекарства по флаконам из больших многолитровых контейнеров, поставляемых производителями. Фармацевт по рецепту отмеряет необходимое количество. В Евросоюзе лекарства в подавляющем большинстве продаются в оригинальных блистерных упаковках, достаточных для стандартного курса лечения, например на неделю или на месяц.