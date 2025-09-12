НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
0 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
«Мне еще больно». Маргарита Симоньян рассказала, как борется со «страшной» болезнью

«Мне еще больно». Маргарита Симоньян рассказала, как борется со «страшной» болезнью

Журналистка вернулась домой после операции

275
Журналистка поделилась со зрителями правдой о своем состоянии | Источник: Маргарита Симоньян / Telegram Журналистка поделилась со зрителями правдой о своем состоянии | Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Журналистка поделилась со зрителями правдой о своем состоянии

Источник:

Маргарита Симоньян / Telegram

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как идет ее лечение.

Она вернулась домой после недавней операции. Подробностей о диагнозе журналистка не раскрывает — но свою болезнь она называла «страшной».

«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — кратко написала Симоньян.

Напомним, о болезни журналистка рассказала 8 сентября. Она не назвала конкретный диагноз, но призналась, что болезнь «страшная и тяжелая». Также журналистка провела параллель с подвигом девушек из «Молодой гвардии».

«Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь наживую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах. <…> Они всё равно шли на это», — рассказала главред RT.

Она решила рассказать о болезни, чтобы подбодрить тех, кто проходит через то же самое.

Также Симоньян кратко говорила о самой операции. Она быстро вышла из наркоза и также благодарила всех, кто переживает за нее.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Маргарита Симоньян Операция Диагноз Лечение
Комментарии
1
Гость
2 часа
Короче, аппендицит, а воплей на опухоль мозга.
Читать все комментарии
