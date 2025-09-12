«Мне еще больно». Маргарита Симоньян рассказала, как борется со «страшной» болезнью

Журналистка поделилась со зрителями правдой о своем состоянии Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как идет ее лечение.

Она вернулась домой после недавней операции. Подробностей о диагнозе журналистка не раскрывает — но свою болезнь она называла «страшной».

«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — кратко написала Симоньян.

Напомним, о болезни журналистка рассказала 8 сентября. Она не назвала конкретный диагноз, но призналась, что болезнь «страшная и тяжелая». Также журналистка провела параллель с подвигом девушек из «Молодой гвардии».

«Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь наживую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах. <…> Они всё равно шли на это», — рассказала главред RT.

Она решила рассказать о болезни, чтобы подбодрить тех, кто проходит через то же самое.