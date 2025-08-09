«Требуют немедленного обследования»: терапевт назвала неочевидные симптомы теплового удара

Эксперт дала памятку по профилактике теплового и солнечного ударов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жара и перемены температур порой выбивают из колеи, вызывая дискомфорт и недомогания. Мы обсудили с терапевтом Екатериной Сучковой, как погодные условия влияют на организм человека, а также способы избежать перегрева в жаркую погоду.

По словам врача, научно-доказанного диагноза «метеозависимость» нет, однако нельзя отрицать факт влияния перемены погодных условий на организм человека. В группу риска попадают люди с хроническими заболеваниями (например, страдающие гипертонической болезнью) и патологиями опорно-двигательного аппарата, пожилые люди, дети, женщины во время беременности.

Жара входит в список погодных условий, которые могут повлиять на организм. По словам специалиста, летом нужно быть максимально осторожным для того, чтобы не перегреться и не получить солнечный удар.

«Есть разница между тепловым и солнечным ударом. Первый провоцируется перегревом тела во время жаркой погоды на улице или в душном помещении (например, в бане). Второй вызван длительным воздействием прямых солнечных лучей на голову и имеет три степени тяжести: легкую, среднюю и тяжелую», — объяснила терапевт.

Симптомы

Теплового удара:

головная боль и головокружение;

сильная слабость;

покраснения кожных покровов;

отсутствие потоотделения;

сильная жажда.

Солнечного удара:

головная боль и головокружение;

повышенное потоотделение;

сильная жажда и сухость во рту;

тошнота;

потемнение в глазах;

слабость и вялость.;

возможна потеря сознания.

Первая помощь при перегреве во время жаркой погоды

В случае возникновения вышеуказанных симптомов следует помнить о мерах первой помощи, которые помогут предотвратить ухудшение состояния. Терапевт поделилась памяткой действий при обнаружении перегрева:

укрытие от жары (уходим в прохладное место); обильное питье (вода должна быть прохладной, но не ледяной); обтирание тела влажной тканью; расстегивание одежды (делаем так, чтобы между телом и предметом одежды было расстояние для воздуха); отдых.

При ухудшении самочувствия и сохранении симптомов терапевт рекомендует обратиться за медицинской помощью.

Повышенная температура тела (особенно от 38°), рвота, потеря сознания — требуют немедленного обследования у врача. Екатерина Сучкова Терапевт

Профилактика теплового и солнечного ударов

Чтобы избежать перегрева и солнечного удара, по словам специалиста, следует придерживаться нескольких рекомендаций:

носим головной убор (кепка, панама, косынка и прочее).

в жаркую погоду не находимся долго на улице в период с 12 до 16 часов.

пьем воду больше обычного (добавляем пол-литра — литр к вашей норме).

не пьем сладкую газировку (она не дает насыщения и провоцирует сухость во рту из-за большого количества сахара).

не пьем алкоголь на жаре.

Почему летом мы все равно болеем?

Как утверждает терапевт, вирусы осенью и весной размножаются гораздо активнее, так как это для них самая благоприятная среда. Тем не менее летом они также представляют опасность для организма человека, например, ротавирусная инфекция.