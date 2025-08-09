«Требуют немедленного обследования»: терапевт назвала неочевидные симптомы теплового удара

Жара и перемены температур порой выбивают из колеи, вызывая дискомфорт и недомогания. Мы обсудили с терапевтом Екатериной Сучковой, как погодные условия влияют на организм человека, а также способы избежать перегрева в жаркую погоду.
По словам врача, научно-доказанного диагноза «метеозависимость» нет, однако нельзя отрицать факт влияния перемены погодных условий на организм человека. В группу риска попадают люди с хроническими заболеваниями (например, страдающие гипертонической болезнью) и патологиями опорно-двигательного аппарата, пожилые люди, дети, женщины во время беременности.
Жара входит в список погодных условий, которые могут повлиять на организм. По словам специалиста, летом нужно быть максимально осторожным для того, чтобы не перегреться и не получить солнечный удар.
«Есть разница между тепловым и солнечным ударом. Первый провоцируется перегревом тела во время жаркой погоды на улице или в душном помещении (например, в бане). Второй вызван длительным воздействием прямых солнечных лучей на голову и имеет три степени тяжести: легкую, среднюю и тяжелую», — объяснила терапевт.
Симптомы
Теплового удара:
головная боль и головокружение;
сильная слабость;
покраснения кожных покровов;
отсутствие потоотделения;
сильная жажда.
Солнечного удара:
головная боль и головокружение;
повышенное потоотделение;
сильная жажда и сухость во рту;
тошнота;
потемнение в глазах;
слабость и вялость.;
возможна потеря сознания.
Первая помощь при перегреве во время жаркой погоды
В случае возникновения вышеуказанных симптомов следует помнить о мерах первой помощи, которые помогут предотвратить ухудшение состояния. Терапевт поделилась памяткой действий при обнаружении перегрева:
укрытие от жары (уходим в прохладное место);
обильное питье (вода должна быть прохладной, но не ледяной);
обтирание тела влажной тканью;
расстегивание одежды (делаем так, чтобы между телом и предметом одежды было расстояние для воздуха);
отдых.
При ухудшении самочувствия и сохранении симптомов терапевт рекомендует обратиться за медицинской помощью.
Повышенная температура тела (особенно от 38°), рвота, потеря сознания — требуют немедленного обследования у врача.
Профилактика теплового и солнечного ударов
Чтобы избежать перегрева и солнечного удара, по словам специалиста, следует придерживаться нескольких рекомендаций:
носим головной убор (кепка, панама, косынка и прочее).
в жаркую погоду не находимся долго на улице в период с 12 до 16 часов.
пьем воду больше обычного (добавляем пол-литра — литр к вашей норме).
не пьем сладкую газировку (она не дает насыщения и провоцирует сухость во рту из-за большого количества сахара).
не пьем алкоголь на жаре.
Почему летом мы все равно болеем?
Как утверждает терапевт, вирусы осенью и весной размножаются гораздо активнее, так как это для них самая благоприятная среда. Тем не менее летом они также представляют опасность для организма человека, например, ротавирусная инфекция.
Также, как объясняет врач, источники негативного воздействия на организм никуда не исчезают: усталость, стресс, холодный воздух от кондиционера, промокшие ноги после дождя, употребление алкоголя и т. д. — всё это влияет на снижение иммунитета.