«Что мы купим на эти деньги?» Жильцы взорвавшегося дома накинулись на чиновников из-за выплат за квартиры

Жители взорвавшегося на Батова дома в Ярославле давно ждали встречи с губернатором.



— Нам её с 3 сентября обещают. И все никак! — жаловались они, стоя в полдень 7 октября за забором своего дома.

Информация, что именно сегодня к дому должен был приехать Дмитрий Миронов, расползлась среди жильцов через слухи. Официально их никто сюда не звал. Но люди стояли и не расходились. А потом подъехала сотрудница администрации Дзержинского района и намекнула, что кто-то из администрации области и мэрии, действительно, должен сегодня быть.

