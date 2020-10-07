«Что мы купим на эти деньги?» Жильцы взорвавшегося дома накинулись на чиновников из-за выплат за квартиры

Жильцы взорвавшегося дома накинулись на властей из-за выплат за квартиры
Жители взорвавшегося на Батова дома в Ярославле давно ждали встречи с губернатором.
— Нам её с 3 сентября обещают. И все никак! — жаловались они, стоя в полдень 7 октября за забором своего дома.
Информация, что именно сегодня к дому должен был приехать Дмитрий Миронов, расползлась среди жильцов через слухи. Официально их никто сюда не звал. Но люди стояли и не расходились. А потом подъехала сотрудница администрации Дзержинского района и намекнула, что кто-то из администрации области и мэрии, действительно, должен сегодня быть.
Люди точно даже не могли сформулировать, чего, собственно, хотят от губернатора — просто определенности в целом.
Заселяйтесь — выселяйтесь
Их можно понять. Уже через неделю после взрыва, который прогремел 21 августа, людям объявили, что жильцы третьего подъезда могут заселяться обратно. Многих тогда это повергло в шок — в здании зияет дыра, а им говорят возвращаться в квартиры. Якобы предварительная экспертиза показала, что в третьем подъезде относительно безопасно.
— У вас бы язык повернулся своим детям сказать, чтобы они со своими внуками переехали на время в этот аварийный дом? — кричали тогда люди на встрече с мэром Владимиром Волковым.
— Я при таком поставленном вопросе говорю «да». Потому что есть заключение эксперта, — ответил тогда мэр.
Видео: Елена Вахрушева
Большинство жильцов в итоге так и не уехали из гостиницы, которая стала на время их прибежищем. Но кто-то решился вернуться на Батова — мол, в родной квартире всё-таки лучше.
И тут как обухом по голове новая разнарядка — опять выселяться, так как требуется укрепление второго, наиболее пострадавшего подъезда, и сделать это в присутствии жителей нельзя.
Причем оба решения кроме мэрии озвучивались и губернатором. Правда, заочно — информацию от лица Дмитрия Миронова просто выкладывали на сайте правительства и на личной страничке губернатора в соцсетях.
Вот цитата из заявлений главы региона от 24 августа:
«Главное, что мы понимаем на сегодня: третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии и в нем возможно проживание жильцов. Состояние первого — ограниченно работоспособное, в этом подъезде мы можем только обеспечить доступ людей за личными вещами».
А вот — от 11 сентября:
«Сегодня на заседании правительства области поручил на основании документации экспертной организации приступить к аварийно-восстановительным работам второго подъезда по жилому дому на улице Батова, 5, корпус 2, — рассказал губернатор. — На этот период жители 3-го подъезда будут отселены. Им должны быть обеспечены комфортные и безопасные условия проживания».
— Нам бы хоть вживую его увидеть, — переминались люди и шептались. — Вроде бы он какое-то заявление должен сделать.
Дом под снос
И заявление действительно прозвучало. Причем для жителей, которых то заселяли, то вновь выселяли из дома, оно явно стало неожиданным. Его сначала озвучил приехавший к дому около половины третьего мэр Владимир Волков. А за ним повторил еще больше припозднившийся губернатор:
— Предварительно, дом признан аварийным и подлежит сносу.
К такому выводу пришли эксперты, обследовавшие здание.
— Дом стоит на сваях, у которых нет ростверка. Во-вторых, нет деформационных швов. Отсюда следует, что дефекты, возникшие во втором подъезде, могут за собой потянуть и оставшуюся часть. Здание работает, как одно целое. Может произойти обрушение — не прогнозируемое по времени и месту, — объяснил выводы московский эксперт, который обследовал дом и тоже пришёл на встречу.
Ростверк — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания.
Экспертное решение официально будет готово примерно через две недели. После этого состоится заседание межведомственной комиссии, на котором и будет утверждено окончательное решение.
Что теперь?
Всем жителям пообещали выплатить деньги за квартиры и вернуть уцелевшие вещи. Для того чтобы была возможность относительно безопасно вытащить имущество, пробоину в середине здания временно укрепят балками. Тем, кому вещи пока некуда деть, мэр пообещал предоставить место на складе. Деньги, на которые люди смогут купить себе новое жилье, пообещали начать выплачивать уже в этом году. Пока, до 31 октября, жильцы смогут находиться в гостинице, а потом, пока не выберут новую квартиру, им предложили переехать на съемные квартиры, которые им оплатят из бюджета. С поиском нового жилья по подходящей цене власти опять же обещают помочь.
— У нас есть пул застройщиков, которые готовы предоставить людям варианты квартир, — отметил мэр Владимир Волков.
Но, сказать, что люди обрадовались всему услышанному, нельзя. С одной стороны, многие добивались расселения, опасаясь возвращаться в поврежденный дом. Но многие предвидят новые трудности.
— Нам 31 октября надо съехать из гостиницы, но найти временную съемную квартиру не так-то легко. Пенсионерам почему-то отказывают, людям с собаками и с тремя детьми тоже, — пожаловались люди.
Мэр пообещал и в этом помочь.
Но главная претензия людей — по сумме выплат. По расчетам Минстроя, им полагается по 42 379 рублей за квадратный метр.
— Моя квартира стоит 3 с половиной миллиона. Я за нее получу 2 миллиона 800, — печально сказала после собрания одна из жительниц. — Что я куплю на эти деньги?
Напомним, взрыв газа в доме № 5, корпус 2 на улице Батова в Ярославле прогремел вечером 21 августа. Погибли 3 человека — 2 женщины и ребенок. Взрыв разрушил часть второго подъезда.