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Тема дняВзорвавшийся дом снесут: что будет с жильцами

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«Что мы купим на эти деньги?» Жильцы взорвавшегося дома накинулись на чиновников из-за выплат за квартиры

И чем они теперь недовольны

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Жильцам&nbsp;десятиэтажки на Батова объявили о предстоящем сносе их дома

Жильцам десятиэтажки на Батова объявили о предстоящем сносе их дома

Жильцы взорвавшегося дома накинулись на властей из-за выплат за квартиры

Жители взорвавшегося на Батова дома в Ярославле давно ждали встречи с губернатором.

— Нам её с 3 сентября обещают. И все никак! — жаловались они, стоя в полдень 7 октября за забором своего дома.

Информация, что именно сегодня к дому должен был приехать Дмитрий Миронов, расползлась среди жильцов через слухи. Официально их никто сюда не звал. Но люди стояли и не расходились. А потом подъехала сотрудница администрации Дзержинского района и намекнула, что кто-то из администрации области и мэрии, действительно, должен сегодня быть.


Люди точно даже не могли сформулировать, чего, собственно, хотят от губернатора — просто определенности в целом.

Жители ждали губернатора на улице почти три часа

Жители ждали губернатора на улице почти три часа

Заселяйтесь — выселяйтесь

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

Их можно понять. Уже через неделю после взрыва, который прогремел 21 августа, людям объявили, что жильцы третьего подъезда могут заселяться обратно. Многих тогда это повергло в шок — в здании зияет дыра, а им говорят возвращаться в квартиры. Якобы предварительная экспертиза показала, что в третьем подъезде относительно безопасно.

— У вас бы язык повернулся своим детям сказать, чтобы они со своими внуками переехали на время в этот аварийный дом? — кричали тогда люди на встрече с мэром Владимиром Волковым.

— Я при таком поставленном вопросе говорю «да». Потому что есть заключение эксперта, — ответил тогда мэр.

Видео: Елена Вахрушева

Большинство жильцов в итоге так и не уехали из гостиницы, которая стала на время их прибежищем. Но кто-то решился вернуться на Батова — мол, в родной квартире всё-таки лучше.

И тут как обухом по голове новая разнарядка — опять выселяться, так как требуется укрепление второго, наиболее пострадавшего подъезда, и сделать это в присутствии жителей нельзя.

Сейчас дом обнесен забором, на территории установлен кран

Сейчас дом обнесен забором, на территории установлен кран

Причем оба решения кроме мэрии озвучивались и губернатором. Правда, заочно — информацию от лица Дмитрия Миронова просто выкладывали на сайте правительства и на личной страничке губернатора в соцсетях.

Вот цитата из заявлений главы региона от 24 августа:

«Главное, что мы понимаем на сегодня: третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии и в нем возможно проживание жильцов. Состояние первого — ограниченно работоспособное, в этом подъезде мы можем только обеспечить доступ людей за личными вещами».

А вот — от 11 сентября:

«Сегодня на заседании правительства области поручил на основании документации экспертной организации приступить к аварийно-восстановительным работам второго подъезда по жилому дому на улице Батова, 5, корпус 2, — рассказал губернатор. — На этот период жители 3-го подъезда будут отселены. Им должны быть обеспечены комфортные и безопасные условия проживания».

— Нам бы хоть вживую его увидеть, — переминались люди и шептались. — Вроде бы он какое-то заявление должен сделать.

Дом под снос

И заявление действительно прозвучало. Причем для жителей, которых то заселяли, то вновь выселяли из дома, оно явно стало неожиданным. Его сначала озвучил приехавший к дому около половины третьего мэр Владимир Волков. А за ним повторил еще больше припозднившийся губернатор:

— Предварительно, дом признан аварийным и подлежит сносу.

К такому выводу пришли эксперты, обследовавшие здание.

— Дом стоит на сваях, у которых нет ростверка. Во-вторых, нет деформационных швов. Отсюда следует, что дефекты, возникшие во втором подъезде, могут за собой потянуть и оставшуюся часть. Здание работает, как одно целое. Может произойти обрушение — не прогнозируемое по времени и месту, — объяснил выводы московский эксперт, который обследовал дом и тоже пришёл на встречу.

Ростверк — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания.

Экспертное решение официально будет готово примерно через две недели. После этого состоится заседание межведомственной комиссии, на котором и будет утверждено окончательное решение.

Что теперь?

Всем жителям пообещали выплатить деньги за квартиры и вернуть уцелевшие вещи. Для того чтобы была возможность относительно безопасно вытащить имущество, пробоину в середине здания временно укрепят балками. Тем, кому вещи пока некуда деть, мэр пообещал предоставить место на складе. Деньги, на которые люди смогут купить себе новое жилье, пообещали начать выплачивать уже в этом году. Пока, до 31 октября, жильцы смогут находиться в гостинице, а потом, пока не выберут новую квартиру, им предложили переехать на съемные квартиры, которые им оплатят из бюджета. С поиском нового жилья по подходящей цене власти опять же обещают помочь.

— У нас есть пул застройщиков, которые готовы предоставить людям варианты квартир, — отметил мэр Владимир Волков.

Но, сказать, что люди обрадовались всему услышанному, нельзя. С одной стороны, многие добивались расселения, опасаясь возвращаться в поврежденный дом. Но многие предвидят новые трудности.

Многие обрадовались решению о расселении, но есть нюансы, которые не устраивают людей

Многие обрадовались решению о расселении, но есть нюансы, которые не устраивают людей

— Нам 31 октября надо съехать из гостиницы, но найти временную съемную квартиру не так-то легко. Пенсионерам почему-то отказывают, людям с собаками и с тремя детьми тоже, — пожаловались люди.

Мэр пообещал и в этом помочь.

Но главная претензия людей — по сумме выплат. По расчетам Минстроя, им полагается по 42 379 рублей за квадратный метр.

— Моя квартира стоит 3 с половиной миллиона. Я за нее получу 2 миллиона 800, — печально сказала после собрания одна из жительниц. — Что я куплю на эти деньги?

Напомним, взрыв газа в доме № 5, корпус 2 на улице Батова в Ярославле прогремел вечером 21 августа. Погибли 3 человека — 2 женщины и ребенок. Взрыв разрушил часть второго подъезда.

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взрыв газадом на Батова
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