Следственный комитет назвал основную версию взрыва дома в Ярославле

Появилась основная версия ЧП в Ярославле, где взорвался дома на улице Батова.

— По версии следствия, хлопок газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже. В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа, — рассказали в Следственном комитете.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи при осмотре места происшествия и проведения необходимых следственных действий в Ярославль направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики (криминалистического центра). Кроме того, глава ведомства поручил центральному аппарату СК России проконтролировать ход расследования уголовного дела.

