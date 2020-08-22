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Тема дняВзрыв в 10-этажке: погибли ребенок и две женщины

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Следственный комитет назвал основную версию взрыва дома в Ярославле

Дело под контроль взял центральный аппарат СК

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Следственный комитет назвал основную версию взрыва дома в Ярославле

Появилась основная версия ЧП в Ярославле, где взорвался дома на улице Батова.

— По версии следствия, хлопок газа произошел в тот момент, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру, расположенную на четвертом этаже. В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа, — рассказали в Следственном комитете.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи при осмотре места происшествия и проведения необходимых следственных действий в Ярославль направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики (криминалистического центра). Кроме того, глава ведомства поручил центральному аппарату СК России проконтролировать ход расследования уголовного дела.

Вся оперативная информация — в нашей онлайн-трансляции.

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ЧПвзрыв газа
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