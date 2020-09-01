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Тема дняЧто будет с жильцами взорвавшегося дома

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«Людочка, живи в аварийном доме!»: жильцы пострадавших от взрыва квартир накричали на мэра Ярославля

Люди подали жалобу в прокуратуру

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Как мэр ни уговаривал, люди не поверили в безопасность квартир третьего подъезда

Как мэр ни уговаривал, люди не поверили в безопасность квартир третьего подъезда

Жильцы пострадавших от взрыва квартир накричали на мэра Ярославля

Сегодня в Ярославле жильцы взорвавшегося дома на улице Батова встретились с мэром Ярославля, чиновниками городской и районной администрации — обсуждали заселение в третий подъезд. Заселяться люди не хотят — боятся.

Один из жильцов спросил главу города Владимира Волкова — а тот сам рискнул бы въехать в такую квартиру?

Разговор состоялся такой:

Мэр:

— Мы сейчас собрались обсудить только те квартиры, которые готовы заселяться. Никто никого насильно не будет ни заселять, ни выселять. Поэтому с остальными…


СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

Житель подъезда № 3:

— Извините, перебиваю. У вас бы язык повернулся своим детям сказать, чтобы они со своими внуками переехали на время в этот аварийный дом? У вас бы язык повернулся сказать? Вот у каждого здесь из администрации? Что, мол, извини, дорогая моя, Людочка или Светочка, или Миша, или кто там, Алёша, поживи пока в аварийном доме, потому что пока неизвестно, через два дня плита рухнет, дом поплывёт, и может весь дом зацепить, в том числе третий подъезд... О каком заселении пяти квартир у вас поворачивается язык сказать? А? Вот вы, мэр города, как можно людям предложить жить в аварийном доме?


Мэр:

— Если вы дадите ответить, то я вам отвечу. Я вам прямым текстом отвечаю. Я при таком поставленном вопросе говорю «Да». Потому что есть заключение эксперта. Мы — официальные лица, работаем с документами. Документ, который подписан компанией, которая проектировала этот дом, изначально дан на то, что третий подъезд не является аварийным.

Вот их диалог.

Мэру задали вопрос — пустил бы он в дом своих детей

После выступила женщина, которая также жила раньше в третьем подъезде. Она заявила, что заселяться в квартиры этого подъезда люди не хотят и не будут.

— От жильцов подъезда направлена коллективная жалоба в областную прокуратуру. Проводится проверка. От первого подъезда направлена такая же жалоба. Въезжать в подъезд мы не будем. Мы зарегистрировали коллективную жалобу — более пятидесяти квартир.

Её речь.

Жильцы обратились в прокуратуру

А здесь онлайн-репортаж из зала администрации.

Напомним, третий подъезд признали пригодным для жилья. Состояние первого — ограниченно-работоспособное. Второй подъезд (где и прогремел взрыв) поврежден больше всех и находится в аварийном состоянии.

От двух этажей второго подъезда почти ничего не осталось

От двух этажей второго подъезда почти ничего не осталось

Вы бы в такой ситуации заселились в квартиру в третьем подъезде?

    Взрывом разнесло середину дома

    Взрывом разнесло середину дома

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    ЧПвзрыв газаквартиранедвижимость
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