«Людочка, живи в аварийном доме!»: жильцы пострадавших от взрыва квартир накричали на мэра Ярославля

Сегодня в Ярославле жильцы взорвавшегося дома на улице Батова встретились с мэром Ярославля, чиновниками городской и районной администрации — обсуждали заселение в третий подъезд. Заселяться люди не хотят — боятся.

Один из жильцов спросил главу города Владимира Волкова — а тот сам рискнул бы въехать в такую квартиру?

Разговор состоялся такой:

Мэр:

— Мы сейчас собрались обсудить только те квартиры, которые готовы заселяться. Никто никого насильно не будет ни заселять, ни выселять. Поэтому с остальными…

