«Будут отселены»: жителей дома на улице Батова, где прогремел взрыв, просят вновь покинуть квартиры

Жителей третьего подъезда на Батова, 5 корпус 2 вновь выселяют
Жителей третьего подъезда взорвавшегося дома на улице Батова, 5, корпус 2 выселят вновь. Как пояснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, это связано с тем, что в ближайшее время должны начаться восстановительные работы в соседнем подъезде здания.
— Сегодня на заседании правительства области поручил на основании документации экспертной организации приступить к аварийно-восстановительным работам второго подъезда по жилому дому на улице Батова, 5, корпус 2, — рассказал губернатор. — На этот период жители 3-го подъезда будут отселены. Им должны быть обеспечены комфортные и безопасные условия проживания.
Также глава региона сообщил, что после окончания всех работ по укреплению здания будет принято решение о дальнейшей судьбе дома. Пригодна ли 10-этажка к проживанию, будет известно только после вынесения общего заключения.
Кроме того, Дмитрий Миронов заявил, что новое жилье точно получат владельцы 12 квартир, которые были полностью уничтожены взрывом газа.
— Планирую встретиться с жителями сам, — говорит губернатор Ярославской области. — Интересы каждого человека должны быть приняты во внимание. На каждый вопрос люди должны получать конкретный ответ.
Напомним, что трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела троих человек, в том числе мальчика 8 лет и его маму. Позже губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что дом частично признан аварийным. Второй подъезд власти собирались восстанавливать, а в третий — разрешили вернуться жителям. До сих пор не решён статус первого подъезда, сейчас он считается ограниченно работоспособным.