«Будут отселены»: жителей дома на улице Батова, где прогремел взрыв, просят вновь покинуть квартиры

Также глава региона сообщил, что после окончания всех работ по укреплению здания будет принято решение о дальнейшей судьбе дома. Пригодна ли 10-этажка к проживанию, будет известно только после вынесения общего заключения.



Кроме того, Дмитрий Миронов заявил, что новое жилье точно получат владельцы 12 квартир, которые были полностью уничтожены взрывом газа.



— Планирую встретиться с жителями сам, — говорит губернатор Ярославской области. — Интересы каждого человека должны быть приняты во внимание. На каждый вопрос люди должны получать конкретный ответ.



Напомним, что трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела троих человек, в том числе мальчика 8 лет и его маму. Позже губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что дом частично признан аварийным. Второй подъезд власти собирались восстанавливать, а в третий — разрешили вернуться жителям. До сих пор не решён статус первого подъезда, сейчас он считается ограниченно работоспособным.