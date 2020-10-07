Взорвавшийся в Ярославле дом снесут: что построят на его месте

Под снос: взорвавшийся в Ярославле дом признали аварийным
В Ярославле эксперты исследовали десятиэтажку на улице Батова, где накануне прогремел взрыв бытового газа.
— Дефекты, которые произошли после взрыва во втором подъезде, могут потянуть всё здание, — сказали они. — К тому же экономически восстанавливать его нецелесообразно.
Видео: Елена Вахрушева
Сообщить эту новость приехали на место губернатор региона Дмитрий Миронов и мэр города Владимир Волков.
— Дом будет расселён, — заверил Дмитрий Миронов. — Рисковать вашими жизнями и принимать поспешные решения мы не имеем права.
— Пока вы можете жить в гостинице до 31 октября, — добавил Владимир Волков. — Также вы можете снять квартиры, предусмотрены компенсации на аренду жилья, 10 человек уже этим воспользовались. Жить на съёмных квартирах можно до того момента, пока у вас не появится жильё. Тем, кто не сможет самостоятельно приобрести новое жильё, мы поможем подыскать хороший вариант.
Также чиновники пообещали поговорить с застройщиком, который в дальнейшем будет строить здесь новый дом, чтобы дать жителям взорвавшегося дома в будущем возможность жить на том же месте.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его мамы. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом.
Эфир со встречи жителей дома с губернатором и мэром — в нашем Instagram-канале.