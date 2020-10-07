Взорвавшийся в Ярославле дом снесут: что построят на его месте

— Пока вы можете жить в гостинице до 31 октября, — добавил Владимир Волков. — Также вы можете снять квартиры, предусмотрены компенсации на аренду жилья, 10 человек уже этим воспользовались. Жить на съёмных квартирах можно до того момента, пока у вас не появится жильё. Тем, кто не сможет самостоятельно приобрести новое жильё, мы поможем подыскать хороший вариант.

