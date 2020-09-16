Жителей взорвавшегося дома на улице Батова расселят в съёмные квартиры

В Ярославле до сих пор не решена судьба дома № 5, корпус 2 на улице Батова, где взорвался бытовой газ. Сразу после трагедии, которая случилась 21 августа, людей временно разместили в гостинице «Которосль». Прошло уже больше двух недель, срок временного размещения подошел к концу.
Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля заместитель мэра Вячеслав Гаврилов сообщил депутатам, что жильцов планируют заселять в съемные квартиры.
— Поскольку срок предполагается длительный, мы полагаем, данная мера помогает в большей степени соблюсти жилищные права, — сказал Вячеслав Гаврилов в защиту съёмных квартир. — Мэрия компенсирует стоимость найма, люди будут платить коммунальные платежи по тому месту, где они будут жить. Мы уже обсудили вопрос с домом на Батова, дублирования коммунальных платежей не будет.
Чиновники объясняют, что по закону гостиница является пунктом временного размещения, и размещать в ней людей на долгий период они не могут. Но и выселять людей в один день из гостиницы тоже не будут.
— Это не однодневная реализация. Начнется подбор квартир совместно с жителями, это будет внимательная, адресная работа, — добавил Вячеслав Гаврилов.
В мэрии определили чёткие суммы, которые будет выделять город жителям дома на съём квартир: 8436 рублей за однокомнатную квартиру, 11 850 рублей — за двухкомнатную, 14 483 рубля — за трехкомнатную.
Напомним, трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей второго подъезда, под завалами обнаружили тела трех человек, в том числе мальчика восьми лет и его маму. Второй подъезд сразу признали нежилым, так как в нём просели перекрытия с шестого по первый этажи. Первый подъезд назвали частично работоспособным, а в третий разрешили вернуться жильцам. Однако решения властей постоянно меняются. Уже после заселения людей снова попросили покинуть дом.
Накануне глава центральных районов Ярославля показал, какое жильё есть у мэрии по социальному найму.