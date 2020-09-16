Жителей взорвавшегося дома на улице Батова расселят в съёмные квартиры

В Ярославле до сих пор не решена судьба дома № 5, корпус 2 на улице Батова, где взорвался бытовой газ. Сразу после трагедии, которая случилась 21 августа, людей временно разместили в гостинице «Которосль». Прошло уже больше двух недель, срок временного размещения подошел к концу.

Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля заместитель мэра Вячеслав Гаврилов сообщил депутатам, что жильцов планируют заселять в съемные квартиры.

— Поскольку срок предполагается длительный, мы полагаем, данная мера помогает в большей степени соблюсти жилищные права, — сказал Вячеслав Гаврилов в защиту съёмных квартир. — Мэрия компенсирует стоимость найма, люди будут платить коммунальные платежи по тому месту, где они будут жить. Мы уже обсудили вопрос с домом на Батова, дублирования коммунальных платежей не будет.