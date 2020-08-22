«Задумайтесь хоть на минуту»: отец погибшего во время взрыва дома мальчика обратился к ярославцам

Отец погибшего во время взрыва дома мальчика обратился в ярославцам
Вечером 21 августа в десятиэтажке на Батова прогремел взрыв, от которого шесть квартир оказались вывернуты наизнанку. Жильцов дома эвакуировали, а спасатели принялись аккуратно разбирать завалы, иногда заглушая всю технику, чтобы прислушаться — где-то там, в разрушенном доме, были ещё восьмилетний мальчик и его мама. Надежду не теряли — звонили на мобильные, запускали на поиски собаку.
Под утро нашли тело. И мальчик, и его мама погибли. Сергей Канатьев — отец погибшего мальчика — обратился к жителям города.
СЮЖЕТ
Он всегда хотел быть похожим на папу, машину водить, мастерить что-то, за грибами со мной любил ходить...
Только потом начинаешь понимать, как ценны те моменты, которые мы могли бы провести вместе, но этого не сделали. Всё «позже», «потом», но внезапно оказалось уже поздно.
Единственное, что я сейчас мог бы сказать, — это напутствие. Я часто бываю в квартирах ярославцев по работе, связанной с утилизацией бытовой техники, и порой приходится сталкиваться с тем, в каком состоянии находятся газовые плиты у людей в домах. Иногда это просто не передать словами. Люди так беспечно относятся к себе и окружающим, что это уже не первый раз приводит к трагедии.
В этот раз трагедия коснулась родных и дорогих мне людей. Врагу такого не пожелаешь.
Просто хочется, чтобы хоть кто-то хоть на минуту призадумался о том, как пользоваться газом, и к чему это может привести.
Еще одной жертвой трагедии стала учительница детской школы искусств.
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