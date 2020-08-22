«Задумайтесь хоть на минуту»: отец погибшего во время взрыва дома мальчика обратился к ярославцам

СЮЖЕТ Взрыв дома в Ярославле

Он всегда хотел быть похожим на папу, машину водить, мастерить что-то, за грибами со мной любил ходить...

Только потом начинаешь понимать, как ценны те моменты, которые мы могли бы провести вместе, но этого не сделали. Всё «позже», «потом», но внезапно оказалось уже поздно.

Единственное, что я сейчас мог бы сказать, — это напутствие. Я часто бываю в квартирах ярославцев по работе, связанной с утилизацией бытовой техники, и порой приходится сталкиваться с тем, в каком состоянии находятся газовые плиты у людей в домах. Иногда это просто не передать словами. Люди так беспечно относятся к себе и окружающим, что это уже не первый раз приводит к трагедии.

В этот раз трагедия коснулась родных и дорогих мне людей. Врагу такого не пожелаешь.

Просто хочется, чтобы хоть кто-то хоть на минуту призадумался о том, как пользоваться газом, и к чему это может привести.



Еще одной жертвой трагедии стала учительница детской школы искусств.



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