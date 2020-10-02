«Дошли до безумия»: ярославцев возмутил перезаборенный перекрёсток. Фото
Ярославцы в интернете уже больше недели обсуждают тему масштабного озаборивания города. Но это фото сегодня буквально взорвало соцсети. Всплеск эмоций вызвал снимок перекрёстка улицы Мостецкой и дороги на Красный Бор, который сделал ярославец Игорь Свириденко.
Показывая эту фотографию, мы задали своим собеседникам лишь один вопрос: «Ну, что скажете?» И вот что нам сказали:
— Если выражаться культурно, то это перебор, — считает председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.
— История с заборами в Ярославле абсурдна и тосклива до невозможности, — полагает главный редактор 76.RU Ольга Прохорова. — С одной стороны, я понимаю городских чиновников, которые вынуждены подчиняться ГОСТам и федеральному центру. С другой стороны, эти жуткие ограды — издевательство над прекрасным, уютным и изящным городом. Они, неудобные, натыканные впопыхах где надо и где не надо, лишают Ярославль легкости, того чудесного ощущения «город для жизни» и той туристической привлекательности, за которую так бьются власти. Уж я не говорю о безопасности, которая имеет мало общего с этими заборами (но тут лучше скажут специалисты). Что поделать, если сверху нам подгадили таким подарком? Может быть, не бросаться, как ошалелым, ввинчивать эти заборы на каждом пятачке, а расставить их поаккуратнее. Не имея возможности отказать большому начальству, может, хотя бы сохраним чувство собственного достоинства?
— Почему так мало заборов? — сыронизировал координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Не хватает колючей проволоки и автоматчиков с собаками? К чему эти полумеры?
— Это показывает, до какого безумия дошли проектировщики этих заборов, — лаконично высказался председатель ярославского отделения проекта фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов.
— «Места концентрации ДТП» — пустые слова, придуманные кем-то для обоснования реализации программы, выделения финансирования, — уверен соавтор «Неравнодушного Ярославля» Евгений Жаворонков. — Уже всем видно, что никаких ДТП в местах установки этих ограждений не происходит. Это спешное, непродуманное освоение бюджетных средств без поиска полезного смысла в своих действиях. Очередная чиновничья глупость.
— Господа, мы перешли к светлому капиталистическому будущему, — шутит потомок известного ярославского купеческого рода Владимир Понизовкин и серьёзно добавляет: — Кроме мата, ничего на ум не приходит, когда смотришь на это. Я тут размышляю на тему яростного нецелевого расхода бюджетных средств.
— Это, наверно, чтоб гонщики знаки не ломали, а то ведь денег стоит, написала во «ВКонтакте» подписчица 76.RU Жанна Третьякова.
Напомним, более 20 километров заборов наставили в Ярославле и Рыбинске за несколько дней. Блогер-урбанист Илья Варламов тут же отреагировал на это и заявил, что чиновники творят хрень, а ранее урбанист из Ярославля рассказал, почему это плохо. К заборному протесту присоединились автомобилисты — дорожный активист разнёс в прямом эфире мэра Ярославля.
Заказчиком госконтракта выступило Федеральное казённое учреждение «Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения"» при МВД России. Озаборить страну вызвалась, судя по контрактам на «Госзакупках», фирма «Вектор» из Оренбурга. Десятки госконтрактов, заборы в разных городах России — все, как один, серые, из оцинковки. Фирма работает по-крупному. Заказы на сотни миллионов рублей. Так как программа федеральная, деньги тратятся не городские, а тоже — федеральные. Так что, если что, это нам подарок такой.
Оцинкованных оград натыкали в городах 16 регионов России. Вся программа обошлась казне в 400 миллионов рублей. Из этих денег самый жирный кусок достался Ярославлю. Мы самые озаборенные — на нас потратили более 65 миллионов. Для сравнения: в Костромской области на оцинкованные ограды ушло 9,5 миллиона рублей, Вологодской — почти 33 миллиона рублей, Архангельской — 47 миллионов рублей. Самыми экономными в списке оказались Алтайский край и Еврейская автономная область, там уложились меньше чем в 4 миллиона рублей.
Все новости по озабориванию Ярославля мы собрали в одной теме.