«Дошли до безумия»: ярославцев возмутил перезаборенный перекрёсток. Фото

Ярославцы в интернете уже больше недели обсуждают тему масштабного озаборивания города. Но это фото сегодня буквально взорвало соцсети. Всплеск эмоций вызвал снимок перекрёстка улицы Мостецкой и дороги на Красный Бор, который сделал ярославец Игорь Свириденко.





Показывая эту фотографию, мы задали своим собеседникам лишь один вопрос: «Ну, что скажете?» И вот что нам сказали:

— Если выражаться культурно, то это перебор, — считает председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.



— История с заборами в Ярославле абсурдна и тосклива до невозможности, — полагает главный редактор 76.RU Ольга Прохорова. — С одной стороны, я понимаю городских чиновников, которые вынуждены подчиняться ГОСТам и федеральному центру. С другой стороны, эти жуткие ограды — издевательство над прекрасным, уютным и изящным городом. Они, неудобные, натыканные впопыхах где надо и где не надо, лишают Ярославль легкости, того чудесного ощущения «город для жизни» и той туристической привлекательности, за которую так бьются власти. Уж я не говорю о безопасности, которая имеет мало общего с этими заборами (но тут лучше скажут специалисты). Что поделать, если сверху нам подгадили таким подарком? Может быть, не бросаться, как ошалелым, ввинчивать эти заборы на каждом пятачке, а расставить их поаккуратнее. Не имея возможности отказать большому начальству, может, хотя бы сохраним чувство собственного достоинства?

