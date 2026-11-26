После каждого увольнения зарплата росла — в этом наши собеседники признаются Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Причин для смены работы немало: это и небольшое вознаграждение за труд, и надоедливый начальник, и отсутствие карьеры и перспектив. Почему же на самом деле бросают работу? 72.RU спросил об этом своих читателей.

«Меня может заставить сменить работу только тот факт, что зарплата увеличивается только из-за самого факта смены работы», — считает пользователь сайта.

«Малограмотное, тупое руководство. Знаний нет, купленные дипломы. Требуют уважения за свою безграмотность. Уважение зарабатывают, оно в придачу с назначением не дается», — отмечает гость.

«Зарплата у меня хорошая, но плохой коллектив. Удерживает от смены работы только то, что новой нигде нет, и возраст уже не позволяет менять», — рассказал читатель.

«Давно ушла с работы. Ничего интересного найти не могу, уже почти год прошел. С прошлой ушла, потому что физически тяжело за всех работать и покупатели хамы», — пишет читательница.

«Много раз меняла работу по разным причинам. Надоела скучная работа, плюс смена города, более надежная и статусная фирма. Были такие: место ближе к дому и уходила вовремя без головной боли, дальше — вынужденный уход по беременности. Где-то была сложная/тяжелая работа, где-то не платили, сколько обещали, или не тот график», — поделилась тюменка.

Один из горожан и вовсе поделился самой короткой историей, которая может растрогать многих работников.

«У меня маленькая заработная плата и ноль перспектив. Каждое утро, собираясь на работу, говорю себе: „Всё, увольняюсь“. И работаю дальше. Вот так всё плачевно», — поделился читатель.

Рассказали о своем опыте работы и другие люди.

«Я менял профиль деятельности кардинально раза четыре, стаж с 2000 года. Причины разные. Сначала переезд в Тюмень, работа в коммерческих структурах, потом желание попробовать себя в бизнесе. Последний раз в этом году съездил в Москву, отучился, получил новую специальность. В Тюмени больше нечего ловить. Каждый раз по деньгам было выше, чем на предыдущем месте. В среднем на одном направлении от 5 до 10 лет, потом приедается, скучно и платить перестают», — рассказал свою историю тюменец.

«25 лет на одном месте. Работы много было, приходилось задерживаться. Эмоциональное выгорание случилось. Ушла на другую работу, менее оплачиваемую, но зато дома вовремя», — написала тюменка.