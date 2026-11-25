Даниил Орлов еще в детстве хотел быть похожим на Эдварда Каллена из «Сумерек». И это у него получилось. Причем без особых усилий.
«Мне нравилась одна девчонка, но она никак не хотела со мной встречаться. После того, как она посмотрела „Сумерки“, ей понравился Эдвард. И перед сном я загадал желание — стать на него похожим. На следующий день ничего не изменилось, но через год-два я действительно стал на него похож. Если обращаться к той истории, становится смешно, что через это же время вышла вторая часть и этой девушке уже понравился Джейкоб. Я также загадал желание стать похожим на Джейкоба, но оно уже не было услышано», — рассказал MSK1.RU Даниил.
Сейчас Даниил Орлов активно снимает совместные видео с русской блогершей, которая очень похожа на Беллу, возлюбленную Эдварда Каллена из «Сумерек». Их ролики набирают миллионы просмотров, а комментаторы восхищаются парой. Ради контента блогеры даже отправились в путешествие по США, где посетили все основные места съемок саги про вампиров.
Чем наш двойник Паттинсона занимается в обычной жизни и как относится к новым ролям актера, смотрите в видео выше.