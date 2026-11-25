«Мне нравилась одна девчонка, но она никак не хотела со мной встречаться. После того, как она посмотрела „Сумерки“, ей понравился Эдвард. И перед сном я загадал желание — стать на него похожим. На следующий день ничего не изменилось, но через год-два я действительно стал на него похож. Если обращаться к той истории, становится смешно, что через это же время вышла вторая часть и этой девушке уже понравился Джейкоб. Я также загадал желание стать похожим на Джейкоба, но оно уже не было услышано», — рассказал MSK1.RU Даниил.