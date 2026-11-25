Во время ДТП сгорели больше десятка машин Источник: The Egyptian Gazette / X

В Египте перевернулся грузовик, перевозивший нефтепродукты. Вспыхнул сильный пожар, в котором погиб по меньшей мере 21 человек, еще 15 получили ранения. О случившемся официально заявили в Министерстве здравоохранения страны.

«В результате пожара, вспыхнувшего из-за опрокидывания транспортного средства с нефтепродуктами на кольцевой дороге в районе Эль-Варрак, по предварительным данным, погиб по меньшей мере 21 человек, еще 15 пострадали», — говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения и народонаселения Египта.

Авария произошла в среду, 25 ноября, на Кольцевой дороге Большого Каира (округ Имбаба, провинция Гиза, к западу от египетской столицы). По информации телеканала Al Hadath, ЧП случилось на участке трассы в направлении пирамид.

После того как грузовик с топливом перевернулся на проезжей части, прогремело несколько взрывов. Огонь охватил находившиеся рядом автомобили.

В настоящий момент спасатели и медики продолжают осмотр места ЧП и уточняют точное количество жертв. Большинство выживших получили ожоги и отравление продуктами горения.

На место происшествия прибыли 39 машин скорой помощи, расчеты Управления гражданской обороны, а также руководство управления безопасности провинции Гиза и наряды дорожной полиции. Силовики оцепили место аварии, полностью перекрыли движение по участку трассы и организовали объезд. Пожарным удалось локализовать и потушить возгорание. Пишут местные СМИ.

Мминистр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар взял ситуацию под личный контроль и распорядился перевести больницы в районе ЧП в режим повышенной готовности. Пострадавших доставили в три клиники: специализированную больницу имени Зайеда, больницу общего профиля Имбабы и центральную больницу Эль-Варрака.