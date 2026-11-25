В 2022 году Google фактически приостановила деятельность российского подразделения Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Во Франции арестовали активы Google France на 1,9 миллиарда евро. Это сделали по заявлению российского ООО «Гугл», которое добивается исполнения решения московского суда.

Арест наложили как обеспечительную меру. Она нужна, чтобы Google не смогла помешать исполнению решения и не передала права требования к Google France другим компаниям группы. Следующий этап — суд Парижа рассмотрит заявление ООО «Гугл» по существу, говорится в материале «Ведомостей».

Google France получила уведомление об аресте 25 ноября. Оно касается обязательств перед Google Ireland Limited, основным поставщиком рекламных и ряда иных продуктов группы Alphabet. Сумма эквивалентна 170 миллиардам рублей.

Заявление основано на решении по делу о банкротстве ООО «Гугл». Московский суд установил, что изменение формулы распределения выручки в 2018 году было намеренным и привело к выводу выручки из России.