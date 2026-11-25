Собрали, что известно о конфликте между Мизулиной и Собчак Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU, Артем Бауман / 76.RU

Между журналисткой Ксенией Собчак и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной разгорелась публичная перепалка. Поводом стало решение Роскомнадзора: ведомство потребовало удалить с YouTube сразу три резонансных интервью с канала «Осторожно: Собчак». Рассказываем подробности.

Утром 25 ноября Ксения Собчак сообщила, что вынуждена скрыть на YouTube три выпуска: с отсидевшим в колонии стримером Хилми Форксом, блогером и создателем звездного канала «Вся правда шоу» («ВПШ») Игорем Синяком и блогером Андреем Григорьевым-Апполоновым. В сумме эти ролики успели набрать более 20 миллионов просмотров.

По словам журналистки, ведомство усмотрело в видео «признаки экстремизма».

«Позорище, конечно, но что делать. Всё же мы с командой по-прежнему живем и работаем из России, чтобы вы получали интересные интервью с новыми героями. Поэтому вынуждены соблюдать данные требования. С тяжелым сердцем прошу прощения у героев и зрителей за это вынужденное решение», — написала Собчак.

Позже в пресс-службе Роскомнадзора подтвердили ТАСС, что потребовали удалить ролики из-за пропаганды ЛГБТ* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Подробности — в материале MSK1.RU.

«Вполне ожидаемое для всех здравомыслящих»

Вскоре ситуацию прокомментировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она дала понять, что блокировка видео — результат ее обращений в надзорные органы и МВД. По ее словам, жалобы она направляла еще летом после выхода выпуска с Игорем Синяком.

«На днях мы получили ответ от ведомства (речь о РКН — Прим.ред.) о принятии решения об ограничении доступа к этому видео и ряду других на указанном ресурсе журналиста. Вполне ожидаемое для всех здравомыслящих людей решение органов власти», — подчеркнула Мизулина.

«Времена цикличны, калиф на час падал с пьедестала»

Признание главы «Лиги безопасного интернета» вызвало резкую реакцию Ксении Собчак. Она обвинила оппонентку в двойных стандартах, припомнив ей недавнее выступление певца SHAMAN в Государственном Кремлевском дворце. Тогда его перформанс на коленях перед гитаристом вызвал неоднозначную реакцию в сети.

«„Вполне ожидаемое для здравомыслящих людей решение». Жаль, что нет вполне ожидаемого решения для людей с минимальным пониманием уместности. А то там в копилке и новые кожаные штаны с «дыркой в мир фантазий», и открытый рот у паха гитариста на сцене Кремлевского дворца, и прочие преступления против вкуса, таланта и адекватности», — написала телеведущая.

Удивительное, конечно. Когда доносчик не просто строчит доносы, но потом еще и хвастается: «Это я, я, я это написал, товарищ начальник». Моя лапочка. Ксения Собчак

В конце поста Собчак предрекла Мизулиной скорую потерю влияния.

«Ох, Екатерина-Екатерина, времена цикличны, я это видела уже не раз и не два — как очередной калиф на час с треском падал со своего пьедестала непогрешимости и его дутая власть, обеспеченная патронами, рассыпалась в пыль и прах, — метафорично парировала Собчак. — Потому что кроме функций, которые он выполнял для разного рода аппаратов, из себя этот человек не представлял ничего. Это ваше будущее, помяните мое слово».

* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Ранее мы писали, что SHAMAN ответил на острые вопросы хейтеров: певец показал свои трусы, ответил за брак с Мизулиной и рассказал про СВО.