Сейчас без вступительных испытаний поступать могут и победители, и призеры олимпиад Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Госдума приняла законопроект, который меняет правила приема в вузы для олимпиадников. Теперь без вступительных испытаний смогут зачислять только победителей. Новые правила планируют ввести уже в текущем учебном году.

«Это акцент на справедливость. В том числе на справедливость для тех, кто сдает [ЕГЭ] на 100 баллов и не видит себя потом в списках, потому что все места занимают олимпиадники: призеры и победители», — сказала глава Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

Депутаты приняли законопроект во втором и третьем чтениях 25 ноября, пишет ТАСС. По новым правилам поступать без вступительных испытаний смогут только победители олимпиад. Призеры сохранят право получить 100 баллов за ЕГЭ по предмету олимпиады.

Изменения затронут олимпиады, которые проводят начиная с 2026/2027 учебного года. Для победителей и призеров прошлых лет прежние условия сохранятся в течение четырех лет.

В Минпросвещения отдельно подчеркнули, что поправки не распространяются на Всероссийскую олимпиаду школьников. Для ее победителей и призеров ничего не изменится.

Ранее в Москве и в целом по России абитуриенты столкнулись с проблемой при поступлении в вузы. Подростки пожаловались, что олимпиадники занимают все бюджетные места.

Некоторые университеты начали ограничивать прием олимпиадников. В частности, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов заявил, что вузу пришлось отказаться от зачисления без экзаменов призеров перечневых олимпиад и оставить льготу только для победителей.