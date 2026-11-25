Рентгенолог Анна Глинская (слева) создала ИИ-персонажа для Limp Bizkit Источник: Анна Глинская

За спиной у 36-летней Анны Глинской из Оренбурга — полтора десятка лет работы врачом-рентгенологом в одной из крупнейших городских больниц. Престижная специальность, за которую частные клиники готовы платить шестизначную зарплату. Но в мае 2026-го Анна неожиданно для многих оставила медицину. И виновники этого — культовая американская группа Limp Bizkit и… Румпельштильцхен — герой одноименной сказки братьев Гримм. Спросите, а как такой союз вообще получился? Всё очень просто: благодаря усилиям теперь уже бывшего медика их объединил искусственный интеллект. Подробности этой истории рассказывают наши коллеги из 56.RU.

Источник: Городские медиа

Из декрета в свободное плавание

А началось всё с появления в семье Глинских младшей дочери. В мае 2023 года Анна ушла в декретный отпуск. Вот только, как она сама шутит, ни дня за это время не отдохнула. Маленький ребенок — это постоянные траты: от смесей и прикорма до одежды, которая через месяц-другой становится мала. А ведь еще и старший сын подрастает, и его тоже хочется побаловать, да и ежегодные сборы в школу — удовольствие совсем недешевое. Но матери хотелось дать своим детям самое лучшее.

Врач-рентгенолог стала знаменитой благодаря Limp Bizkit Источник: Анна Глинская

Именно поэтому Анна в свободное от хлопот с младенцем время дистанционно описывала рентгеновские снимки и результаты компьютерной томографии. Надо ли говорить, что с грудным ребенком и без того сложная интеллектуальная работа тяжелее вдвойне. В декабре 2024 года Глинская твердо решила: настало время перемен. После недолгих поисков она нашла курсы по искусственному интеллекту. И втянулась. Позже начала преподавать сама и познакомилась со своей будущей творческой подругой — Татьяной Терещенко из Ростова-на-Дону.

В прошлом Анна — медик Источник: СберЗдоровье

Творческий союз быстро вышел на хорошие показатели и по зрителям, и по деньгам. Один из их роликов с девочкой, стригущей себе челку, собрал 128 миллионов просмотров.

Ролик на 128 миллионов Источник: личный архив Анны Глинской

— Почему так популярны ролики с нейросетью? Наверное, потому что людям интересно смотреть на то, чего они раньше не видели. Еще недавно создание короткого фильма требовало серьезного бюджета для привлечения актеров, создания декораций и использования дорогостоящего оборудования. А теперь это можно сделать дома, не вставая с удобного кресла. И даже в бесплатных программах. Но, поверьте, это не пару кликов мышкой. Нужно уметь выстраивать композицию и свет, чувствовать движение камеры, знать основы монтажа и понимать, как правильно и последовательно ставить кадры. Самое главное правило — нейросеть не замена человека, а инструмент, которым он должен учиться управлять, — объясняет Анна.

Легендарный герой для культовой группы

Но самый большой успех принесла работа, которая собрала «скромные» 2,8 миллиона просмотров. Главный герой этого ролика — Румпельштильцхен из одноименной сказки братьев Гримм. На глазах у плачущей девушки пугающе улыбающийся карлик с неестественно треугольной головой и неряшливыми светлыми волосами превращает солому в золото. А начинается колдовство с несуразного танца. Именно эти незамысловатые движения в ролике, длящемся всего 34 секунды, и принесли медику всемирную известность.

Вот то самое видео с Румпелем Источник: личная страница Анны Глинской

— Мне всегда были интересны необычные и немного странные персонажи. Они не всегда красивые в общепринятом смысле, но обязательно харизматичные. Если говорить про Румпеля, то его я представляла героем старого американского кино — с характерной внешностью, особенной пластикой и немного странной, почти сюрреалистичной атмосферой вокруг. Да, получилось не с первой попытки. Но у меня стояла задача сделать не просто сказочного персонажа, а лицо, которое запомнят, — добавляет Глинская.

И его запомнили. Чудаковатый персонаж всего через несколько дней после публикации залетел на англоязычную аудиторию запрещенной в России социальной сети. Люди гадали: откуда этот странный герой и кто его создал? Одни сразу распознавали искусственный интеллект, другие же предполагали, что это дело рук какого-то известного режиссера или художника из мира кино. И, вероятно, многие удивились, когда узнали, что ролик создали две россиянки, которые еще пару лет назад работали в областях, далеких от нейросетей: Анна Глинская — в медицине, а Татьяна Терещенко — в сфере телекоммуникаций.

А вот что говорили создательницы про своего персонажа Источник: личный архив Анны Глинской и Татьяны Терещенко

А еще позже ахнули и сами авторы ролика, когда узнали, что их Румпель засветился на концерте Limp Bizkit. Эмоции смешанные: с одной стороны, твое детище заметила знаменитая группа. Но с другой, никто не знает, что танцующий карлик — это твоя работа. И тут вы, вероятно, спросите: а заплатили ли «Лимпы» хоть что-то «мамам» Румпеля? Мы задали этот вопрос Анне, но она тактично ушла от ответа и уверила нас, что вопрос авторских прав и использования их героя рассматривается и в юридической плоскости. Что же, осуждать не будем, ведь деньги, как известно, любят тишину.

— В Сети ведутся споры, откуда этот персонаж. Из фильма или он выдуманный? Румпель буквально захватил социальные сети — миллионы просмотров. Люди скачивают, заливают и распространяют видео с ним — ищут фильм с его участием и шьют его костюм на Хэллоуин. Нам приходят тонны сообщений. Одни говорят, что у нас украли ролик. А другие благодарят. И пока интернет гадает, откуда взялся Румпель, мы просто наблюдаем, как он становится мировой знаменитостью, — рассказывают девушки.

Отрывок того самого концерта Источник: предоставлено Анной Глинской

Из медика в преподаватели

Впрочем, одну финансовую тайну мы всё же смогли разузнать. Образ карлика и работа с ИИ приносят бывшему врачу больше денег, чем она получала на прошлом месте работы. Бизнес буквально завалил ее предложениями о сотрудничестве. Тот же Румпель, например, сейчас рекламирует салон лазерной эпиляции (роликом по условиям договора с заказчиком Анна с нами поделиться не может. — Прим. ред.). А еще Глинская с недавних пор — эксперт популярного обучающего проекта по нейросетям.

— Если говорить про Румпеля, то этот проект не закрыт. Он получит дальнейшее развитие как самостоятельный персонаж. В планах также новые форматы и сюжеты. Всё это требует много времени, сил. Повторюсь еще раз: искусственный интеллект — это лишь инструмент, которым нужно уметь правильно пользоваться. Поверьте, даже бесплатными программами можно сделать круто. Единственное отличие платных — они дают чуть больше свободы, контроля и стабильности, — подытожила собеседница.