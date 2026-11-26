Вода в Байкале оказалась не такой уж и чистой Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В Байкале и водохранилищах Ангары есть цианобактерии, которые вырабатывают опасные вещества. Это выяснили сотрудники Лимнологического института СО РАН. Эти соединения могут поражать печень и оказывать паралитическое воздействие на нервную систему людей и животных. В некоторых местах их концентрация в сотни раз превысила допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения.

Цианобактерии — это древние фотосинтезирующие бактерии, которые умеют вырабатывать кислород из воды и углекислого газа под действием света. В жару они активно размножаются в стоячей пресной и морской воде, окрашивая ее в зеленый или бурый цвет. Многие виды выделяют сильные яды — цианотоксины. Они способны поражать печень, почки, желудочно-кишечный тракт и нервную систему, вызывая тошноту, диарею, онемение и судороги, а при попадании на кожу и слизистые — провоцировать сыпь, зуд, жжение глаз и кашель.

«Речь о микроцистинах и сакситоксинах. Первые при попадании в организм человека или животного могут вызвать отравление и поражение печени, а вторые — это нейротропные яды. Они воздействуют на нервную систему, блокируя передачу сигналов между нервными клетками. В конечном счете это может привести к параличу и даже гибели организма», — рассказала заведующая лабораторией водной микробиологии института Ольга Белых.

Байкал — самое глубокое озеро на Земле и крупнейший природный резервуар пресной воды, расположенный на юге Восточной Сибири, считается одним из самых чистых. Оно входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Основными очагами активности опасных бактерий стали места с высокой туристической нагрузкой. Это пролив Малое Море, Чивыркуйский и Баргузинский заливы, Посольский сор, залив Провал и другие участки.

«Байкал огромен, и основная часть озера остается чистой. Однако в прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может в несколько раз превышать допустимые нормы», — отметила Белых в беседе с «Известиями».

Цветение цианобактерий может нанести ущерб туристической отрасли. Но более серьезная проблема — нарушение устойчивости экосистемы, считают эксперты.

Одна из главных причин распространения цианобактерий — биогенные элементы, которые попадают в воду из-за деятельности человека. Это недостаточно очищенные стоки из поселков и с турбаз, а также повышение температуры воды, мелководье и застой. Токсины могут проникать в системы водозабора крупных населенных пунктов на берегах Байкала и Ангары.

Способность цианобактерий синтезировать токсины — природное явление, напомнил замдиректора по научной работе Института биофизики СО РАН Денис Рогозин. Однако сегодня в водоемы из-за деятельности человека поступают биогенные элементы, которые способствуют размножению этих микроорганизмов и нарушают естественный биотический круговорот.

«Для Байкала эта проблема особенно критична. Озеро — ценнейший резервуар пресной воды и среда обитания множества эндемичных видов, которые больше нигде не встречаются. Многие из них могут исчезнуть, если экосистема Байкала будет нарушена», — заключил Рогозин.

При этом цианобактерии могут приносить и пользу. Их используют как природную лабораторию для производства пищевых добавок, натуральных красителей и лекарств. Байкальские ученые выделили и расшифровали геномы большого числа бактерий местных штаммов и создали коллекцию примерно из ста видов.