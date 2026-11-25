Какие поезда задержались из-за снегопада Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ярославна застряла в поезде из-за снегопада. Состав, направлявшийся в Санкт-Петербург, встал под Рязанью. Утром 25 ноября поезд опаздывал на восемь часов.

«У меня мама ехала из Мичуринска в Санкт-Петербург. Везет 90-летнюю бабушку к родственникам. Под Рязань. Остановка из-за снега. В 12:30 примерно они должны были приехать, а в итоге еще в пути», — рассказала читательница 76.RU.

Как дополнила Ярославна, в 19:00 ее мама должна была выехать из Санкт-Петербурга в Ярославль. Но из-за задержки поезда билеты пришлось сдавать и покупать новые на рейс в 22:00.

«Им за всё время дали только по бутылке воды», — сообщила читательница 76.RU.

Про задержку поездов сообщили в Федеральной пассажирской компании. Утром из-за снегопада проблемы возникли у 35 рейсов дальнего следования. Максимальное время опоздания — 11 часов.

«Из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области поезда дальнего следования следуют через участок Денежниково — Хрущево Московской железной дороги с ограничением скорости. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием по станциям Рязань, Придача, Мичуринск-Воронежский и Пенза», — поделились в компании.

Кроме того, у шести поездов изменилось расписание. В ФПК опубликовали новое время отправлений:

№ 4 Москва — Кисловодск отправится не ранее 12:00 вместо 08:17;

№ 240 Москва — Воронеж отправится не ранее 12:30 вместо 08:09;

№ 12 Москва — Анапа отправится не ранее 17:00 вместо 10:50;

№ 239 Воронеж — Москва отправится не ранее 20:30 вместо 16:11;

№ 238 Москва — Воронеж отправится не ранее 19:00 вместо 16:49;

№ 131 Москва — Орск отправится не ранее 19:00 вместо 15:00.

По данным на 18:00, из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области задерживаются 23 поезда дальнего следования. В конечные пункты с опозданием прибыли 14 поездов, еще три поезда введены в график.

«Дополнительно сообщаем об изменении времени отправления с начальной станции поезда № 109 Санкт-Петербург — Астрахань! Он отправится из Санкт-Петербурга не ранее 21:00 вместо 18:10», — дополнили в ФПК.

Напомним, о снегопаде и метели ранее предупреждали в МЧС. Согласно прогнозу, снег будет валить до вечера 25 ноября. Ожидается также налипание мокрого снега, ухудшение видимости и сильный северо-западный ветер порывами до 15–17 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.