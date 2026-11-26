Бомбардировщики Ту-2 на заводе № 166 в Омске. 1942 год Источник: Pastvu.com

В 2026 году исполнилось 85 лет с начала работы в Омске авиационного завода № 166 — будущего ПО «Полет». Приказ о его создании наркомат авиационной промышленности издал 4 июля 1941 года.

За годы Великой Отечественной войны на омском заводе изготовили 80 бомбардировщиков Ту-2 и более 3500 истребителей Як-9. Омские самолеты участвовали в крупнейших битвах, а на Як-9 сражались французские летчики полка «Нормандия — Неман».

О том, какие еще самолеты выпускали в городе и как запуск авиапромышленности повлиял на развитие всего Омска, — в материале NGS55.RU.

Эвакуация авиазавода в Омск в 1941-м

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Немецкие войска быстро наступали на Москву, и уже в конце июня наркомат обороны принял решение об эвакуации ключевых оборонных предприятий на восток. На Урал и в Сибирь отправились тысячи составов с оборудованием: заводы разбирали до винтика и перевозили в тыл.

Приказ наркомата авиационной промышленности об организации в Омске авиационного завода издали 4 июля 1941 года. Через 20 дней московские и омские заводы объединили в один — с присвоением номера 166. В 1970-х он станет ПО «Полет».

Рабочие собирают моторы для самолетов в Омске, 1942 год Источник: «Ростех» / rostec.ru/media/news

В Омск эвакуировали оборудование Московского опытно-конструкторского завода № 156, подмосковного Тушинского серийного завода № 81, Центрального конструкторского бюро № 29 и часть коллектива завода № 288 из Кимр. В те годы большинство предприятий имели номера вместо названий: так было проще сохранить секретность.

За считаные недели в Омск прибыл 1901 вагон с имуществом. Станки установили на обширной территории на улице Богдана Хмельницкого и на Ипподромной — эта локация стала центром будущего Молотовского (Октябрьского) района, организованного в 1942 году. Сам завод создали на базе двух предприятий: строящегося моторостроительного завода № 166 и завода автоприцепов имени Коминтерна.

В 1919 году на месте будущего завода 166 (ПО «Полет») было поле, куда приземлялись легкие самолеты Источник: pastvu.com

«Развитие авиационной промышленности в городе планировалось задолго до начала Великой Отечественной войны. Завод № 166 начал строиться в 1939–1940 годах. В июле–августе 1941 года в Омск перевезли 889 станков, в Омск приехали 4964 рабочих и 1788 инженерно-технических специалистов», — рассказал краевед, член Российского военно-исторического общества, замдиректора библиотеки им. Пушкина Алексей Сорокин.

Как в Омске запускали авиазавод № 166

В годы войны в город приехали десятки тысяч человек Источник: М. В. Горохов / Фотофонд ИАОО / Pastvu.com

Всего в Омск в рамках эвакуации московских заводов приехали около 20 тысяч человек — рабочие и их семьи. Эвакуированные думали, что едут временно, но многие остались в Омске навсегда.

«Командировку мне оформили на 3 месяца, а она растянулась на всю жизнь… Поезд на восток тащился 11 суток, пропускал все идущие на запад эшелоны. В какой город приехали, мы узнали не сразу, такова была секретность. А когда выгружались, собрались местные жители посмотреть на чудовище: целый завод со станками, рабочими и инженерами», — вспоминал ветеран ПО «Полет» Николай Морозов в книге «Омская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 годы)».

Но перевезти оборудование было мало, его еще нужно было установить и наладить. С этим возникли проблемы.

«Запуск производства на авиазаводе был сопряжен с определенными трудностями. В письме начальника НКВД по Омской области в январе 1942 года сообщалось, что выпуск продукции завода № 166 систематически срывается. Производство нельзя считать подготовленным к серийному выпуску», — рассказывает Алексей Сорокин.

Делали в Омске и опытные самолеты Источник: Pastvu.com

Тормозом стабильной работы стали бытовые сложности: в Октябрьском округе не было крупной котельной, а в Омске действовал водопровод, построенный еще в 1915 году. Но даже в этих условиях первый опытный Ту-2 в Омске собрали в ноябре 1941-го, а 15 декабря вывели на летные испытания.

Многие переходили на казарменное положение и по ночам спали у станков. Здесь же для сотрудников были предусмотрены столовые, где им давали горячее питание. Утром давали хлеб со сливочным маслом, в обед — щи, вечером — манную кашу. Алексей Сорокин краевед, историк, замдиректора областной библиотеки им. Пушкина

Полномасштабное производство запустили в начале 1942-го, авиатехнику делали в три смены. Рабочие и их семьи жили в бараках вокруг завода. Норма была жесткой: пока не выполнишь, домой не уйдешь. В цехах трудились по 14–16 часов, а в авральные периоды — дольше.

Королев и Туполев

Дом на Маркса, 33, где в годы войны жил Андрей Туполев Источник: М. В. Горохов / pastvu.com

С московскими предприятиями в Омск эвакуировали инженерный состав. Среди приехавших специалистов были будущий основоположник советской космонавтики Сергей Королев и авиаконструктор Андрей Туполев.

«Вместе с авиазаводами в Омск прибыло центральное конструкторское бюро № 29, известное как „Туполевское“. Помимо Андрея Туполева и Сергея Королева в нем работали Лев Термен, разработчик музыкального инструмента „терменвокс“, и Роберт Бартини, разработавший экраноплан „Лунь“», — говорит краевед Алексей Сорокин.

Туполев, как и Королев, прошел через арест, но в Омск прибыл без конвоя. Ему предоставили квартиру в доме на Маркса, 33. Сейчас там установлена мемориальная доска. Конструкторское бюро располагалось тоже на этой улице — в здании, где сейчас находится Иртышское пароходство, рядом с остановкой «Площадь Ленина». Именно там разрабатывали и дорабатывали «изделие 103» — так в документах именовался скоростной бомбардировщик Ту-2.

Сергей Королев ездил на работу по будущей улице Богдана Хмельницкого. На фото — улица в 1940-е годы Источник: М. И. Фрумгарц / pastvu.ru / «Российское военно-историческое общество» / Vk.com

Запуск производства шел с трудом: за 1942 год в Омске выпустили 80 таких самолетов. Одновременно шли летные и технические испытания. Ими занимались летчики Шелест и Перелет; именем последнего назвали улицу на Левобережье. Самолеты взлетали на правом берегу Иртыша и приземлялись на левом — в районе аэропорта местных линий, часть которого тоже относилась к заводу № 166.

Активно работал в Омске и Сергей Королев. Туполев сразу разглядел в молодом специалисте перспективного авиастроителя — и вскоре Королева назначили помощником начальника сборочного цеха № 4, где шла сборка Ту-2. В Омске он пробудет с июля 1941-го по осень 1942 года. Здесь он внес вклад в разработку бомбардировщика, а также занимался созданием реактивной авиабомбы и первых ракет.

Немного помучившись с Ту-2, власти решили наладить в Омске выпуск истребителя Як-9. Ту-2 сочли слишком трудоемким: по затратам один Ту-2 равнялся пяти Як-9.

Так выглядел самолет Ту-2, который делали в Омске Источник: «Авиация второй мировой» / airpages.ru

Як-9 стал одним из самых массовых истребителей Великой Отечественной войны. Если Ту-2 в Омске за все годы войны выпустили 80 штук, то Як-9 — более 3500. Больше всего самолетов произвели в 1944 году — почти 1600.

Омские самолеты участвовали во всех крупнейших битвах, в том числе в Курской дуге и штурме Берлина. На омских Як-9 сражались французские летчики из полка «Нормандия — Неман». Всего в 1942–1945 годах в Омске выпустили более 3800 самолетов разных марок и модификаций.

Коллектив ПО «Полет» у памятника «ястребок» — самолета Як-9, который выпускали здесь в годы войны Источник: pastvu.com

Большой вклад в Победу внесли и омские моторостроители. Рядом с 166-м заводом на базе Омского конструкторского бюро начали выпуск авиадвигателей, ныне это завод имени Баранова.

«Условия работы на новом месте были очень сложными, но уже в ноябре 1941 года был испытан первый собранный в Омске двигатель М-88Б, а с января 1942 года завод заработал на новом месте в полную силу. В 1943 году был освоен серийный выпуск 14-цилиндровых двухрядных звездообразных моторов АШ-82ФН, которые устанавливались на истребителях Ла-5ФН, Ла-7, бомбардировщиках Ту-2, Пе-8, а после войны — и на пассажирских авиалайнерах Ил-12», — рассказали в «Ростехе».

Вклад омских авиастроителей в Победу

На территории 166-го авиастроительного завода Источник: Д. Ухтомский / pastvu.ru

Большой вклад в Победу внесли омские авиастроители, говорит заслуженный военный летчик, кандидат технических наук, член экспертного совета общественной организации офицеров России Владимир Попов.

«Вклад тыла для фронта был неоценим. Когда солдаты видели в небе наши самолеты, это поднимало их боевой дух. Любая авиатехника, которая производилась в годы войны в Сибири и на Урале, — это большой вклад в боевые возможности Красной армии. Тот же бомбардировщик Ту-2 играл большую роль в уничтожении противника и его резервов. Аэродинамика истребителя Як-9 была хорошая, компоновка отличная. Они на равных боролись с лучшей техникой люфтваффе».

Попов признаёт: частично самолеты делали из дерева из-за дефицита металла в начале войны. Но потом ситуация выправилась, и армия получала более современную технику, которая громила врага.

Омские пилоты во время перегона самолетов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ту-2 и Як-9 в основном отправлялись на фронт своим ходом, взлетная полоса была недалеко, на месте современного Космического проспекта. Часть техники уходила по железной дороге.

«Для перегона самолетов не всегда хватало летчиков, и тогда борта в разобранном виде отправляли по железной дороге. В Омске много производили и запчастей к авиатехнике: деталей двигателей, лопасти винтов, стойки шасси. Всё это тоже требовалось в больших количествах. Омск был тыловым городом, что давало ему выгодные преимущества», — напоминает авиаэксперт.

День и ночь трудились омичи на заводах вплоть до Победы 9 мая 1945 года. Но сразу после нее резко сокращать производство самолетов в Омске не стали, и этому было объяснение.

Благодаря эвакуации оборонных предприятий в Омске появился Молотовский (Октябрьский район). Улица Богдана Хмельницкого стала его центральным проспектом Источник: Ухтомский Д. Д. / pastvu.ru

«К концу войны 166-й завод — это серьезное предприятие, наравне работающее с крупнейшими авиазаводами СССР. Як-9 выпускали примерно до 1947–1949 годов. Производство не стали сворачивать сразу, чтобы у людей была работа, чтобы не растерять ценные кадры, навыки производства. Понимали, что если распустить рабочих, сократить предприятие, то завтра уже не наберешь кадры».

Авиастроение — это же сложная отрасль, более сложная, чем производство бронетехники. И это всё сберегли, чтобы в 1950-е перейти на реактивную авиацию. Владимир Попов заслуженный летчик России, генерал-майор

Ту-2 активно участвовал не только в Великой Отечественной, но и в войне на Корейском полуострове и в боевых действиях в Китае.

После войны

Выпуск самолетов после Великой Отечественной войны в Омске продолжили Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В 1950–1960-е годы завод продолжил выпуск самолетов. Здесь делали лучший реактивный бомбардировщик того времени Ил-28 — всего 758 машин — и первый в мире гражданский реактивный самолет Ту-104, 61 машину. Именно на Ту-104 организовали первые регулярные пассажирские рейсы между Омском и Москвой.

Илы и Ту связывали Омск с другими городами Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«15 сентября 1956 года из Омска был совершен первый рейс реактивного лайнера Ту-104 по маршруту Москва — Омск — Иркутск. Самолет приземлился на бетонную взлетно-посадочную полосу», — рассказывал руководитель Музея омского аэропорта Кирилл Савченко.

В конце 1950-х завод № 166 перешел на выпуск боевых баллистических ракет: с 1958 года здесь осваивали Р-12, затем Р-16 и УР-100. Позже предприятие подключилось к космической программе. С 1968 года развернули производство ракеты-носителя легкого класса «Космос-3М», с ее помощью более 40 лет выводили спутники на околоземную орбиту.

В 1975 году завод № 166 получил название ПО «Полет». В 2007-м предприятие стало филиалом Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

Неудачная попытка возрождения авиастроения

Так выглядел самолет Ан-70, который хотели производить в Омске Источник: Сергей Попусевич / «Техносфера России» / tehnoomsk.ru

В 1990-е и начале 2000-х в Омске пытались возродить авиастроение. Сначала хотели наладить выпуск грузового Ан-70. Заслуженный летчик России Владимир Попов принимал в этом непосредственное участие.

«Я сам принимал участие в переброске частей и деталей самолетов с Дальнего Востока (город Арсеньев) в Омск для сборки и восстановления. Такие самолеты (модификации Анов) производили на Украине, но потом возникли сложности с кооперацией, с запчастями. Хотели организовать их производство у нас, но этот самолет не получил большого развития. Были для этого и политические моменты», — уточняет Попов.

Одним из восстановленных на «Полете» Ан-70 стал борт, потерпевший аварию в омском аэропорту 27 января 2001 года. На борту находились 33 человека: 11 членов экипажа и 22 специалиста АНТК имени Антонова; все выжили, четверо пострадали, двое попали в больницу. Причиной стала неполадка силовой установки. Два двигателя из четырех отказали после взлета. Летчики увели машину от жилых домов и посадили ее «на брюхо» в сугроб. Борт получил серьезные повреждения, но его признали ремонтопригодным.

Упавший в Омске Ан-70 разломился на две части Источник: Copyright Omsk TV

Транспортировка стала отдельной операцией: фюзеляж раскроили надвое, каждую половину весом 32 тонны и длиной 20 метров буксировали КрАЗами через город. По пути пришлось демонтировать 154 линии электропередачи — на время обесточили даже аэропорт. Четыре месяца специалисты «Полета» восстанавливали самолет. 5 июня 2001 года Ан-70 вновь поднялся в небо с аэродрома Омск-Северный.

В том же 2001-м звучали оптимистичные планы по масштабному производству Ан-70 в Омске.

«Потребность Минобороны России подтверждена, это программа, рассчитанная на 20 лет на выпуск 164 машин. Мы не питаем иллюзий, сразу будет заказано не 50 самолетов, а скорее от 2 до 5 Ан-70 в год. Но перед предприятием поставлена задача, и она оговорена в технико-экономическом обосновании (ТЭО): выйти через 3–4 года на выпуск пяти самолетов в год», — рассказывал в интервью «Коммерческим вестям» гендиректор ПО «Полет» (в 2001 году) Олег Дорофеев.

Но серийное производство в Омске так и не пошло. Сколько именно Ан-70 здесь собрали, осталось неизвестным.

«Авиастроение в СССР было одной из важнейших отраслей промышленности. Мы могли произвести любой самолет без зарубежных поставок. Сделать из руды самолет без чьей-либо помощи. Тот же Ан-70 был передовым самолетом своего времени. Минимум на 10 лет он опережал европейские аналоги. Но в 1990-е и 2000-е политики говорили: „Зачем нам это всё развивать у себя, колупаться в деталях, если всё можно купить на Западе?“ К чему это привело, мы знаем», — подчеркивает военный летчик Владимир Попов.

Омский кукурузник

Самолеты Ан-3 с омским двигателем хотели делать на базе Ан-2 Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Не сложилось и с самолетом Ан-3. Еще в 1993 году Россия и Украина подписали соглашение о совместном производстве этой модификации кукурузника на киевском заводе «Авиант» и омском ПО «Полет». Но у стран не нашлось денег, требовалось всего 10–15 миллионов долларов на оснастку и первую партию. И проект застопорился.

«Ан-3 — это модернизированный Ан-2. Там другой двигатель стоял — омский ТВД-20, немного другая обшивка, некоторые изменения в электронике были», — говорит Владимир Попов.

Всего в Омске выпустили 26 таких машин. Дальше — стоп: моторостроители резко подняли стоимость двигателя, подорожал и сам самолет. К этому добавились проблемы с надежностью ТВД-20. Хотя поставлять Ан-3 планировали в Якутию и Казахстан.