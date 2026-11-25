В ЮАР удивительная природа и фауна Источник: из архива Дарьи Тороповой

После нападения на российских туристов в ЮАР наши коллеги из 29.RU решили разобраться, насколько опасно путешествовать по этой стране и можно ли там чувствовать себя спокойно. Своим опытом поделились туристы, которые ездили на другой континент. Они рассказали, какие места их впечатлили, с какими рисками столкнулись и как старались обезопасить себя в поездке.

Нападение на российских туристов

Российские туристы Анатолий и Елена Низовцевы во время отпуска ехали в сторону национального парка Крюгера. Супруги остановились, предположительно, чтобы поменять поврежденное колесо. На них напали неизвестные: туристов ограбили, в Анатолия выстрелили. Он погиб, Елена получила ранение левого глаза.

Елена — уроженка Архангельска, училась в школе № 83 и Поморском государственном университете имени Ломоносова. После случившегося она заявила, что не советует туристам ехать в ЮАР.

Но другие туристы, уже побывавшие в этой стране, рассказывают и о другом опыте. С подобным насилием они не столкнулись, но признают: безопасность здесь требует особого внимания.

Семейное путешествие: «выбирать маршрут и не рисковать»

Владимир Балашевич отправился в ЮАР с женой и ребенком в 2023 году. Перед поездкой он изучал обстановку, выяснял, какие районы считаются опасными, и заранее продумывал места для остановок.

Время, проведенное на юге Африки, архангелогородцы запомнят надолго Источник: из архива Владимира и Марии Балашевич

Семья прилетела в Кейптаун и арендовала автомобиль. Путешественники хотели добраться до национального парка Крюгера, но в итоге отказались от этой части маршрута: по словам Владимира, им советовали не ехать дальше из-за небезопасной обстановки.

«Мы заранее мониторили ситуацию, смотрели, какие районы безопасные, а какие лучше обходить стороной», — рассказывал он.

В Кейптауне, говорит Владимир, есть благополучные районы и тауншипы — бедные поселения с самодельными постройками. В такие места он не советует отправляться самостоятельно, особенно вечером и ночью.

Для проживания семья в основном выбирала закрытые жилые комплексы с ограждениями, шлагбаумами и охраной. Чтобы попасть на территорию, нужно было предъявить документы.

Дом, где остановились путешественники Источник: из архива Владимира и Марии Балашевич

При этом поездка оставила много приятных впечатлений. Владимиру особенно запомнился Саймонстаун — туристический городок неподалеку от Кейптауна, известный пляжами и африканскими пингвинами.

Встреча семьи с пингвинами Источник: из архива Владимира и Марии Балашевич

Были и неожиданные встречи с природой: однажды в открытую дверь виллы забрались бабуины и утащили фрукты и овощи. Владимир советует не пытаться отнять у животных еду и не провоцировать их, а дать спокойно уйти.

Один из нарушителей попал на камеру Источник: из архива Владимира и Марии Балашевич

Несмотря на необходимость соблюдать осторожность, путешествие семье понравилось. Владимир признается, что Кейптаун произвел на него сильное впечатление, а сама ЮАР оказалась страной с удивительной природой и множеством интересных мест. По его словам, опасность может подстерегать где угодно, поэтому важно сохранять бдительность.

В целом у нас всё прошло спокойно. Кейптаун — великолепный город. Но осторожность нужно соблюдать везде. Владимир Балашевич путешественник

Соло-путешествие

Уроженка Архангельска Дарья Торопова провела в Южной Африке полтора месяца в 2025 году. Она работает удаленно и искала страну для зимовки: хотелось сменить привычную Азию, а в ЮАР в это время было лето.

Мыс Доброй Надежды Источник: из архива Дарьи Тороповой

Дарья пожила в Йоханнесбурге и Кейптауне, а также отправилась в восьмидневное путешествие по Садовому маршруту (Garden Route) и региону Кару. К вопросам безопасности она подошла заранее.

Йоханнесбург стал первой остановкой туристки из-за удобных авиабилетов. Она не планировала надолго задерживаться в городе, но заранее знала о сложной криминальной обстановке. Поэтому тщательно выбрала район для проживания, изучила отзывы о жилье и передвигалась исключительно на Uber. После заката старалась не выходить из дома и не ездила туда, куда не рекомендовали местные.

Вид из жилья Дарьи в Кейптауне Источник: из архива Дарьи Тороповой

Дарья стала свидетельницей того, насколько серьезной может быть ситуация с безопасностью. За это время произошли два массовых расстрела в тауншипах, в общей сложности погибли около двадцати человек. Оба случая произошли далеко от мест, где она находилась. Однажды недалеко от дома она также увидела выброшенную сумку. При этом лично с ней ничего криминального не произошло.

Я бы не стала ни драматизировать, ни обесценивать риски: проблемы с преступностью действительно серьезные, особенно в отдельных районах крупных городов. При этом мой личный опыт был положительным. Дарья Торопова путешественница

Дарья указывает на то, что за всё время путешествия не столкнулась ни с ограблениями, ни с угрозами, так как тщательно готовилась и соблюдала местные правила.

В Кейптауне девушка чувствовала себя комфортнее. Она снимала комнату в районе Си-Пойнт, рядом с океаном, в доме у местной семьи. По будням работала, а в свободное время исследовала окрестности. Южная Африка запомнилась ей природным разнообразием. Дарья побывала на мысе Доброй Надежды, видела африканских пингвинов и морских котиков, ездила на сафари.

Таких обитателей можно встретить в ЮАР Источник: из архива Дарьи Тороповой

Для путешествий по стране северянка выбирала организованные туры и проверенные маршруты, а не пыталась самостоятельно исследовать незнакомые территории.

Как подготовиться к поездке

Опыт Владимира и Дарьи показывает: многое зависит от маршрута, района проживания и того, насколько внимательно турист относится к рекомендациям местных.

Оба советуют заранее изучать город и место, где планируется остановиться. Не стоит выбирать жилье только по цене и фотографиям — важно читать отзывы и проверять, в каком районе оно находится.

Дарья рекомендует не гулять одной после наступления темноты, пользоваться проверенным транспортом, избегать незнакомых районов и не посещать тауншипы самостоятельно. Если хочется увидеть такие места, лучше отправиться туда с надежным гидом.

Владимир обращает внимание на необходимость заранее продумывать автомобильные маршруты и не игнорировать предупреждения о небезопасных участках. А при встрече с дикими животными важно не приближаться к ним и не пытаться взаимодействовать.

Оба героя не считают, что из-за криминальной обстановки от поездки нужно отказаться. Владимир вспоминает ЮАР как красивую страну, где его семья хорошо провела время. Дарья тоже говорит, что с удовольствием вернулась бы.

«Вернулась бы я туда? Однозначно да. Особенно в Кейптаун. При этом я бы по-прежнему серьезно относилась к безопасности. ЮАР точно стоит увидеть, но это не та страна, где стоит полностью отключать голову».

Виды завораживают Источник: из архива Дарьи Тороповой

Что говорят эксперты

В ANEX Архангельск отмечают, что отправляют туристов в ЮАР только в составе организованных групп. По словам директора агентства Виктории Клыпиной, такой формат путешествия безопасен.

«Это направление, которое выбирают прежде всего из-за красоты и невероятности природы: она здесь не фон для путешествия, а его главное событие. Именно природа делает ЮАР тем местом, куда хочется вернуться».

Отдельное впечатление, по словам Виктории, оставляет сафари. Национальный парк Крюгера — один из самых зрелых заповедников Африки. Вероятность увидеть там «большую пятерку» — льва, леопарда, слона, носорога и буйвола — очень высока.

О безопасности в поездках по ЮАР рассказала и Анастасия Комина, основатель экскурсионного агентства «Пешеход тур» и туров «ТАМ». Она сама посещает страну вместе с туристами и отмечает, что уровень безопасности может сильно различаться даже в соседних районах.

По словам Анастасии, в ЮАР важно учитывать местную специфику: благополучные кварталы могут находиться рядом с неблагополучными, поэтому маршрут и места остановок нужно продумывать заранее. В своих поездках она уделяет особое внимание логистике: сотрудничает с местными специалистами, выбирает проверенное жилье и исключает ночные переезды.

Человек, который просто прилетел сопровождать группу из России, не способен так же хорошо ориентироваться в местной специфике, как специалист, который постоянно живет и работает в ЮАР. Анастасия Комина основатель экскурсионного агентства «Пешеход тур» и туров «ТАМ»

Самостоятельным путешественникам она советует не гулять по незнакомым районам после наступления темноты, не демонстрировать ценные вещи и особенно внимательно относиться к поездкам на автомобиле. Если на дороге возникает подозрительная ситуация, лучше не останавливаться в безлюдном месте, а доехать до ближайшего людного или охраняемого пункта. В случае ограбления Анастасия рекомендует не сопротивляться: сохранность жизни важнее вещей.

При этом от поездок в ЮАР она не отговаривает. По ее мнению, грамотная подготовка, знание местных особенностей и сопровождение специалистов, которые живут и работают в стране, помогают снизить риски.