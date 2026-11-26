Последний раз Тейлор появился на сцене в октябре 2023 года Источник: Michael Putland/ Getty Images

Скончался британский рок-музыкант Энди Тейлор. Он был гитаристом культовой поп-рок-группы Duran Duran, известной хитами Come Undone и Ordinary World. О его смерти объявили родственники и бывшие коллеги по коллективу.



«Энди мирно скончался дома, в окружении своей семьи, в понедельник, 23 ноября. Для всего мира Энди был блестящим гитаристом, но для нас он был самым замечательным мужем, любящим отцом и дедушкой. Он был опорой нашей семьи», — говорится в совместном заявлении близких музыканта и участников Duran Duran, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Коллеги по группе Саймон Ле Бон, Ник Роудс, Джон Тейлор и Роджер Тейлор отметили в прощальном обращении, что гитарист до последнего сохранял твердость духа, а поддержка поклонников со всего мира придавала ему сил во время лечения.

Причиной смерти Тейлора стала онкологическая болезнь. В 2018 году у него обнаружили рак предстательной железы четвертой стадии, пишет портал Rolling Stone. Публично о своем диагнозе музыкант впервые рассказал в ноябре 2022 года, когда из-за ухудшения самочувствия не смог приехать на церемонию включения Duran Duran в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе. Он передал письмо, которое со сцены зачитал вокалист группы Саймон Ле Бон.

Энди Тейлор родился 16 февраля 1961 года в английском городе Тайнмут. В 1980 году он откликнулся на объявление и вошел в классический состав бирмингемской группы Duran Duran. Его роковые гитарные партии придали звучанию коллектива фирменный драйв и прозвучали в главных хитах 1980-х — Hungry Like the Wolf, Rio, Girls on Film, The Reflex, Save a Prayer и заглавной теме к фильму о Джеймсе Бонде A View to a Kill. Вместе с группой он завоевал две премии «Грэмми».