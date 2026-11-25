Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Ярославской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.
«По предварительной информации, водитель автомобиля „Лада Гранта“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту Ярославль — Гаврилов-Ям», — сообщили в прокуратуре.
Известно, что авария произошла 25 ноября в дневное время вблизи села Еремеевское. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В ведомстве также опубликовали первые фото с места ЧП. Судя по кадрам, удар пришелся на переднюю часть автобуса. Лобовое стекло со стороны водителя разбито.
Напомним, в полиции сообщали, что, по имеющейся информации, в ДТП есть погибшие и пострадавшие.
Ранее стало известно, что попавший в ДТП подросток скончался в больнице от полученных травм.
«Скончался пассажир мотоцикла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.
Само происшествие случилось в 18 часов 20 минут 23 ноября в Ярославле на улице Красноборской, в районе дома № 17.