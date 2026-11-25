В Ярославской области случилось ДТП с автобусом Источник: прокуратура Ярославской области / Max

Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Ярославской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

«По предварительной информации, водитель автомобиля „Лада Гранта“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, следовавшим по маршруту Ярославль — Гаврилов-Ям», — сообщили в прокуратуре.

Известно, что авария произошла 25 ноября в дневное время вблизи села Еремеевское. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автобус следовал по маршруту № 168 Источник: прокуратура Ярославской области / Max По предварительной информации, легковушка вылетела на встречную полосу Источник: прокуратура Ярославской области / Max

В ведомстве также опубликовали первые фото с места ЧП. Судя по кадрам, удар пришелся на переднюю часть автобуса. Лобовое стекло со стороны водителя разбито.

Напомним, в полиции сообщали, что, по имеющейся информации, в ДТП есть погибшие и пострадавшие.

На дорогах образовалась каша Источник: прокуратура Ярославской области / Max

Ранее стало известно, что попавший в ДТП подросток скончался в больнице от полученных травм.

«Скончался пассажир мотоцикла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.