«Чиновники творят хрень»: Илья Варламов высказался про «озаборивание» Ярославля

— Одни начинают ошибочно полагать, что небольшая металлическая конструкция способна защитить их от наезда пьяного водителя, а другие начинают быстрее ездить, считая, что улица полностью в их распоряжении, — объяснил он. — При этом забор не защитит пешехода от вылетающего на тротуар автомобиля, а наоборот: машина легко его пробьёт, а осколки забора превратятся в шрапнель.



За примерами далеко ходить не нужно. Сегодня утром в Ярославле столкнулись две легковушки, одну из них отбросило на газон. Иномарка с лёгкостью снесла забор, а его куски разлетелись по тротуару.



— Забор на улице — это всегда ошибка проектирования, — подчеркнул Илья Варламов. — Очень часто необходимость заборов объясняют так: глупые людишки постоянно выбегают на дорогу и мешают автомобильному движению, создавая опасные ситуации, а заборы как раз и смогут преградить путь нерадивым пешеходам. Но это так не работает. Чтобы люди не выходили на дорогу где попало, нужно делать нормальные пешеходные переходы в достаточном количестве.

