«Чиновники творят хрень»: Илья Варламов высказался про «озаборивание» Ярославля
Популярный российский блогер и урбанист Илья Варламов обратил внимание на то, как в Ярославле «озаборили» городские улицы.
— Ярославль стал еще одним городом России, где чиновники творят невероятную хрень вместо создания удобной пешеходной инфраструктуры, — написал в своём блоге Илья Варламов. — Может, лучше окружить одним большим забором ярославскую мэрию и никого оттуда не выпускать?
Урбанист напомнил, что вместо реальной безопасности ограждения создают её иллюзию, причем как для пешеходов, так и для автомобилистов.
— Одни начинают ошибочно полагать, что небольшая металлическая конструкция способна защитить их от наезда пьяного водителя, а другие начинают быстрее ездить, считая, что улица полностью в их распоряжении, — объяснил он. — При этом забор не защитит пешехода от вылетающего на тротуар автомобиля, а наоборот: машина легко его пробьёт, а осколки забора превратятся в шрапнель.
За примерами далеко ходить не нужно. Сегодня утром в Ярославле столкнулись две легковушки, одну из них отбросило на газон. Иномарка с лёгкостью снесла забор, а его куски разлетелись по тротуару.
— Забор на улице — это всегда ошибка проектирования, — подчеркнул Илья Варламов. — Очень часто необходимость заборов объясняют так: глупые людишки постоянно выбегают на дорогу и мешают автомобильному движению, создавая опасные ситуации, а заборы как раз и смогут преградить путь нерадивым пешеходам. Но это так не работает. Чтобы люди не выходили на дорогу где попало, нужно делать нормальные пешеходные переходы в достаточном количестве.
Напомним, на днях в Ярославле установили 10 километров придорожных оцинкованных заборов. Тем, кому они не нравятся, мэр Ярославля Владимир Волков посоветовал устроиться на работу в департамент городского хозяйства и своими руками благоустраивать город.
— Для этого нужны желание и мозг, — заявил он. — Если что-то есть, то приходи.
В социальных сетях люди ругаются друг с другом — одни пытаются убедить других в том, что придорожные ограждения — это безопасность, другие доказывают, что от них вреда больше, чем пользы. Ранее мы уже рассказывали о застройке Ярославля километрами заборов и показывали, как это выглядит.