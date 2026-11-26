Билеты на самолет подорожали Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Кемерово стало новым Нью-Йорком, а Уфа — Дубаем? Так, по крайней мере, считают жители столицы, которые в новогодние праздники рассчитывали путешествовать по родине. Билеты на перелеты внутри страны стали стоить столько же или даже больше, чем путевки за границу. MSK1.RU решил проанализировать цены на авиабилеты.

«Я жила на юге России — в Ставрополе. Это полторы тысячи километров от Москвы, — рассказывает читательница MSK1.RU и студентка столичного вуза Алина. — В прошлом году в конце декабря я могла улететь за 8 тысяч рублей на самолете вместе с багажом. Даже не на „Победе“, а на „Аэрофлоте“. Сейчас, извините меня, они стоят больше 20 тысяч. Это без багажа. Альтернатива, конечно, есть — автобус, но ехать сутки».

Алина в этом году не сможет провести праздники вместе с семьей, потому что у нее нет денег на поездку. Она не одна в такой ситуации. Третьекурснику московского вуза Михаилу пришлось раскошелиться более чем на 30 тысяч рублей за перелет до Нового Уренгоя, хотя раньше поездка обходилась в 15 тысяч. Причем стоимость билетов по этому направлению постоянно меняется.

«Билеты на начало января (обычно это второе число) стараемся брать уже в сентябре, иначе цены будут запредельные. Хотя куда еще больше? — задается вопросом студент. — Стоимость сильно зависит от наличия субсидий. В этом году их не было, поэтому билеты туда и обратно стоили, кажется, около 28 тысяч рублей. В прошлом году в это же время я брал их за 15. Разница колоссальная. Просто субсидию на это направление не дали».

Из-за частых закрытий московских аэропортов Михаил решил взять возвратные билеты, чтобы иметь возможность сдать их. Поэтому стоимость поездки существенно повысилась.

«Из нововведений в этом году впервые решили переплатить и взять возвратные билеты. В итоге обошлись в 32 тысячи рублей. Много? Просто ужасно, — рассказывает MSK1.RU парень. — Но если брать позже, то за эти деньги можно было схватить билет только в одну сторону и без возврата. Бог знает, что будет на январских праздниках. Лучше иметь возможность сдать билет в случае проблем в аэропортах, чем сидеть там сутками. В случае чего уеду к бабушке с дедушкой в Брянск на поезде».

Цены на билеты в Уфу шокировали и 29-летнюю Викторию. По ее словам, стоимость перелета выросла на 10 тысяч рублей.

«Каждый год на новогодние праздники я летаю к родителям в Уфу. Предпочтение отдаю авиакомпаниям S7 и „Аэрофлот“ и обычно лечу чуть заранее, чтобы успеть подготовиться к праздникам, — 25–28 декабря. В последнее время за билеты без багажа я отдавала около 17 тысяч рублей, — говорит девушка. — Сейчас же это 27 тысяч, и приходится выбирать вылеты днем в будни. А это очень неудобно, когда ты работаешь в офисе. Но по выходным билеты дорожают и могут обойтись уже в 35 тысяч. А теперь представьте, что я летаю вместе со своим мужем — это в два раза дороже. Тут уже ни о каких подарках на Новый год не думаешь».

Тема также широко обсуждается в соцсетях. Несколько блогеров записали ролики о том, на сколько подорожали перелеты по стране. Они сравнивали их со стоимостью перелетов в другие страны и даже целых туристических путевок, которые обходились дешевле.

«По-настоящему богатые люди летают на Новый год в родной город, а не за границу. Знаете, сколько стоит слетать в Дубай на Новый год? 75 тысяч рублей с перелетом и проживанием. Знаете, сколько стоит слетать в мой родной город на Новый год? 72 тысячи рублей, — говорит на видео Мария. — Это только за билеты, без проживания и культурной программы. То есть мне, чтобы поесть чак-чак под новогодние куранты в родном городе Уфе, нужно отдать за двоих 72 тысячи рублей. Еще никогда домашний оливье не стоил так дорого».

Богатые люди летают в родной город Источник: mashafikova / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Еще один блогер сравнил стоимость перелета в Кемерово на новогодние даты с ценами на билеты в Стамбул, Нью-Йорк и Париж. Догадываетесь, что оказалось бюджетнее? Из-за высоких цен парень также отказался от поездки. По его словам, отдавать такие деньги жалко.

«А Кемерово у нас новым Нью-Йорком стал, что ли? Вы видели вообще цены на новогодние билеты туда? На одного человека туда и обратно — 72 тысячи рублей. Кемерово, нафиг. Просто для сравнения сейчас я вам зачитаю: Москва — Стамбул — 58–61 тысяча рублей. Обратите внимание: это всё те же самые даты», — приводит пример блогер.

Мнение о билетах на самолет Источник: st.renown / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

На разных агрегаторах по поиску дешевых авиабилетов стоимость перелетов за границу туда и обратно начинается от 55 тысяч рублей и превышает 100 тысяч. Тем не менее найти билеты за границу по цене внутренних направлений можно. Например, перелет в Ереван и обратно на новогодние каникулы стоит около 43 тысяч рублей. Поездка в Лондон на праздники обойдется примерно в 65 тысяч рублей, а в Париж — в 68–69 тысяч рублей.

В этих же границах на разных сайтах турфирм можно найти и целые путевки. Например, в Турцию в пятизвездочный отель на 7 ночей 68–74 тысячи рублей стоит вместе с перелетом. В Дубай — чуть дороже, но тоже пятизвездочный отель на 7 ночей — 107–108 тысяч рублей.

Почему перелеты по России дорожают

По словам экономиста Олега Буклемишева, одна из главных причин роста цен на авиабилеты внутри страны — сокращение авиапарка и сложности с его обслуживанием. Если раньше российские перевозчики могли регулярно обновлять самолеты благодаря лизингу, то теперь возможности пополнять парк ограничены. Более того, из-за нехватки запчастей некоторые воздушные суда приходится разбирать, чтобы использовать их детали для ремонта других самолетов.

«Самолетный парк постоянно убывает, его нужно правильно эксплуатировать. Если раньше мы арендовали самолеты в лизинг и постоянно получали новые, то сейчас авиапарк сжимается. Попробуйте сегодня отремонтировать самолет, у нас ведь некоторые воздушные суда разбирают, чтобы чинить другие», — объяснил Буклемишев.

Еще один фактор — рост расходов авиакомпаний. На стоимость перелетов влияют обслуживание и эксплуатация самолетов, а также необходимость учитывать военные риски и связанные с ними расходы на страхование.

Но дело не только в издержках. По мнению экономиста, на внутренних направлениях перевозчикам не хватает конкуренции, которая могла бы сдерживать рост цен. На международных маршрутах российские авиакомпании вынуждены соперничать с зарубежными перевозчиками, поэтому им сложнее произвольно повышать стоимость билетов.

«На международных направлениях есть конкуренция, которая не позволяет сильно задирать цены: наши компании соперничают с зарубежными перевозчиками. А внутри страны конкуренции особенно нет. Людям всё равно нужно преодолевать большие расстояния, а альтернативы авиаперелетам часто просто не существует. На поезде ехать долго, а иногда добраться куда-то другим способом практически невозможно», — отметил эксперт.

Буклемишев добавил, что при отсутствии прямой конкуренции стоимость перелетов может быть высокой и за рубежом. Например, на маршрутах, где пассажиры зависят от ограниченного числа перевозчиков, цены также могут заметно расти. А когда между Россией и европейскими городами существовали прямые рейсы, ситуация со стоимостью билетов была другой.

Заметили ли вы увеличение цен? Всё как было, так и осталось Очень подорожали перелеты