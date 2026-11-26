«Галатасарай» одержал минимальную победлу Источник: пресс-служба УЕФА

25 и 26 ноября в Лиге чемпионов прошли матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как сыграли команды Алексея Батракова, Матвея Сафонова и Никиты Хайкина.

Источник: пресс-служба УЕФА

24 ноября

«Буде-Глимт» — ЛАСК 1:0

Гол: Хельмерсен, 90+2 (1:0)

«Галатасарай» — «Астон Вилла» 1:0

Гол: Гюль, 77 (1:0)

Алексей Батраков на этот раз не забил, но отметился в потасовке, столкнувшись с игроком «Астон Виллы». Российский полузащитник окончательно освоился в главном турнире Европы.

«Арсенал» — «Боруссия» 1:1

Голы: Дьекереш, 10 (1:0). Байер, 55 (1:1)

«Комо» — АЕК

Гол: Милья, 57 (1:0)

«Фейеноорд» — «Порту» 0:1

Гол: Таргаллин, 2 — в свои ворота (0:1)

«Манчестер Сити» — «Наполи» 2:2

Голы: Хейлунн, 55 (0:1). Буадди, 67 (1:1). Ланг, 76 (1:2). Шерки, 86 (2:2)

«Лейпциг» — «Ланс» 3:1

Голы: Раум, 6 (1:0). Нуса, 9 (2:0). Юдоль, 58 (2:1). Нуса, 90+4 (3:1)

«Реал» — ПСВ 5:1

Голы: Перишич, 32 — с пенальти (0:1). Вальверде, 50 (1:1). Беллингем, 60 (2:1). Мбаппе, 64 (3:1). Мбаппе, 84 (4:1). Винисиус, 87 (5:1)

«Слован» — «Бетис» 0:2

Голы: Эрнандес, 43 (0:1). Эрнандес, 57 (0:2)

25 ноября

«Сабах» — «Барселона» 1:4

Голы: Гордон, 31 (0:1). Гордон, 51 (0:2). Адейеми, 55 (0:3). Габриэл Жезус, 60 (0:4). Миккельс, 63 (1:4)

«Славия» — Вильярреал» 0:1

Гол: Бьюкенен, 62 (0:1)

«Атлетико» — «Викинг» 2:0

Голы: Серлот, 19 (1:0). Альварес, 24 (2:0)

«Брюгге» — «Ливерпуль» 0:3

Голы: Исак, 13 (0:1). Вирц, 79 (0:2). Исак, 82 (0:3)

«Интер» — «Штутгарт» 2:0

Голы: Сучич, 57 — с пенальти (1:0). Л. Мартинес, 74 (2:0)

«Лилль» — «Бавария» 2:1

Голы: Упамекано, 15 (0:1). Уэда, 62 (1:1). Павлович, 65 — в свои ворота (2:1)

ПСЖ — «Рома» 2:2

Голы: Эрмосо, 5 (0:1). Забарный, 31 (1:1). Дембеле, 62 — с пенальти (2:1). Мален, 78 — с пенальти (2:2)

Команда Матвея Сафонова прервала победную серию, но при этом ушла от поражения.

«Шахтер» — «Фенербахче» 0:1

Гол: Муричи, 56 (0:1)

«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» 2:2

Суарес, 33 — с пенальти (1:0). Бруну Фернандеш, 48 — с пенальти (1:1). Бруну Фернандеш, 50 (1:2). Суарес, 80 (2:2)

Турнирная таблица

Источник: пресс-служба УЕФА

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и в гостях. Все соперники будут разными.