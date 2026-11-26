В Центральной России прогнозируют прекращение снегопадов и усиление похолодания. Об этом 26 ноября сообщили специалисты центра «Фобос».
«Снежное ненастье сейчас перекочевывает с Русской равнины на Урал. К выходным почти вся территория региона окажется в обширной области высокого давления. В условиях рассеивающейся облачности выхолаживание приземного слоя атмосферы усилится», — рассказали в «Фобосе».
В Ярославской области самым холодным днем на ближайшей семидневке, по прогнозам Гидрометцентра, станет суббота, 28 ноября. В это время ночью температура опустится до -8 градусов, днем до -6 градусов.
Прогноз погоды в Ярославской области по дням:
четверг, 26 ноября: облачно, местами умеренный снег, ветер, в отдельных районах метель. Температура воздуха днем: -5…0 градусов;
пятница, 27 ноября: облачно, ветер, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью: -7…-2 градуса, днем: -5…0 градусов;
суббота, 28 ноября: облачно, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью: -8…-3 градуса, днем: -6…-1 градус;
воскресенье, 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью: -5 градусов, днем: -3 градуса;
понедельник, 30 ноября: облачно, ночью небольшой снег. Температура воздуха ночью: -5 градусов, днем: -2 градуса;
вторник, 1 декабря: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: -7 градусов, днем: -3 градуса;
среда, 2 декабря: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: -6 градусов, днем: -1 градус.
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