Чибис руководил Мурманской областью более семи лет Источник: Губернатор Чибис / Telegram

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Чибиса от должности губернатора Мурманской области после его задержания по делу о крупных бюджетных хищениях. Соответствующий указ глава государства подписал 24 ноября.

«Досрочно прекратить полномочия губернатора Мурманской области Чибиса А. В. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Андрея Чибиса задержали вечером 23 ноября в Москве. Туда он прилетел в рабочую командировку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, дело связано с хищением более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя и растратой свыше 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. Кроме того, Чибису вменяют получение взятки в виде лодки стоимостью 8,5 миллиона рублей.

25 ноября Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Чибиса под стражу на два месяца — до 23 января 2027 года. Свою вину бывший глава региона не признал, его защита намерена обжаловать арест.