Даже с грязными номерами машина не останется незамеченной: на дорогах внедряют новый способ распознавания транспортных средств. Узнать автомобиль по другим внешним признакам, если он уже попадал в поле зрения камер, поможет искусственный интеллект. Пока речь идет о платных магистралях. Об этом рассказала заместитель председателя правления «Автодора» по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова.
«Сейчас у нас формируется своеобразный цифровой отпечаток транспортного средства. По совокупности визуальных признаков система может определить, что автомобиль с закрытым или нечитаемым номером соответствует машине, которая ранее уже проезжала по нашим дорогам», — приводит слова Эркеновой ТАСС.
На начальном этапе специалисты «Автодора» обрабатывали небольшое количество записей и каждую проверяли вручную. По словам Эркеновой, ошибок при такой проверке не выявили.
Также Эркенова пояснила, что номера автомобилей иногда не распознаются из-за погодных условий. В итоге водителю не поступает начисление за проезд по платной дороге.
С 2027 года в России появятся дорожные комплексы фотовидеофиксации нового поколения. Системы «Азимут 5» будут анализировать дорожную обстановку, в том числе при помощи технологий искусственного интеллекта. Системы получили модульную архитектуру на базе единого моноблока, способного обрабатывать данные с купольных камер и специализированных детекторов транспорта.