Нечитаемые номера автомобилей станет распознавать ИИ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Даже с грязными номерами машина не останется незамеченной: на дорогах внедряют новый способ распознавания транспортных средств. Узнать автомобиль по другим внешним признакам, если он уже попадал в поле зрения камер, поможет искусственный интеллект. Пока речь идет о платных магистралях. Об этом рассказала заместитель председателя правления «Автодора» по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова.

«Сейчас у нас формируется своеобразный цифровой отпечаток транспортного средства. По совокупности визуальных признаков система может определить, что автомобиль с закрытым или нечитаемым номером соответствует машине, которая ранее уже проезжала по нашим дорогам», — приводит слова Эркеновой ТАСС.

На начальном этапе специалисты «Автодора» обрабатывали небольшое количество записей и каждую проверяли вручную. По словам Эркеновой, ошибок при такой проверке не выявили.