Власти рассказали, на что спортивные клубы тратят бюджетные деньги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В бюджете Ярославской области предусмотрели сотни миллионов рублей на помощь профессиональным спортивным клубам, представляющим регион. Суммы на 2027 год на комитете областной думы 16 ноября озвучил и. о. министра спорта Артем Аристов.

Деньги распределят следующим образом:

350 млн рублей — ФК «Шинник»;

360 млн рублей — волейбольный клуб «Ярославич»;

52 млн рублей — ХК «Локомотив»;

7 млн рублей — регби-клуб «Флагман».

В правительстве Ярославской области пояснили, что помощь детско-юношескому, профессиональному и массовому спорту оказывается в рамках единого федерального вектора, заданного президентом. В том числе на протяжении многих лет областной бюджет предоставляет финансовую поддержку профессиональным спортивным клубам региона.

«Поступающие из бюджета средства организации преимущественно направляют на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов, занятий воспитанников детских и юношеских клубных школ, молодежных команд. Об изменении приоритетов на грядущий период клубы не извещали», — прокомментировали порталу 76.RU в Министерстве спорта Ярославской области.

Власти отметили, что в 2026 году финансирование «Локомотива», «Шинника», «Ярославича» и других составило 770 млн рублей. Кроме того, более миллиарда рублей было направлено на проведение чемпионатов, первенств и кубков Ярославской области по различным видам спорта, на командирование спортсменов на межрегиональные и всероссийские соревнования, стимулирующие выплаты чемпионам и их наставникам за высокие достижения, обновление инвентаря спортшкол и объектов инфраструктуры.

Как отметил Артем Аристов, на финансирование профессиональных клубов «Ярославич» и «Шинник» также привлекаются внебюджетные средства. Кроме того, спортивным клубам предоставляется налоговая льгота в размере 120 млн рублей: 100 млн рублей — «Шиннику» и 20 млн рублей — «Ярославичу».

По информации сервиса «Контур. Фокус», выручка ассоциации «ХК „Локомотив“» на конец 2025 года составила 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 463,7 млн рублей, выручка ассоциации «ФК „Шинник“» — 16,7 млн рублей, чистая прибыль — 7,1 млн рублей, чистая прибыль некоммерческого партнерства «Волейбольный клуб „Ярославич“» — 1,4 млн рублей, чистая прибыль и выручка автономной некоммерческой организации «Спортивный Регби-Клуб „Флагман“» — 0 рублей.