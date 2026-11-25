Пассажир легковушки погиб в ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В страшном ДТП с автобусом в Ярославской области погиб пассажир легковушки. В региональной Госавтоинспекции сообщили информацию с места ЧП.

Авария произошла в 17:20 на 16 км 100 м автодороги «Заячий Холм — Гаврилов-Ям — Иваново».

По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» пытался совершить обгон, но машину занесло. Легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автобусом «Нефаз», следовавшим по маршруту № 168. Им управлял 59-летний мужчина.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Лада Гранта“ — мужчина (личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, водитель и два пассажира автомобиля «Лада Гранта» (личности устанавливаются) с травмами госпитализированы в больницу», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Кадр с места ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в полиции уже сообщали, что, по имеющейся информации, в ДТП есть погибшие и пострадавшие. Столкновение случилось в районе села Еремеевское.