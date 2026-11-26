Траты лучше спланировать заранее, ведь в январе будет только одна выплата Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В декабре у части сотрудников будет на одно зарплатное зачисление больше обычного. Многое зависит от того, когда по графику выплачивают итоговый расчет. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если дата выплаты зарплаты в итоговый расчет за декабрь приходится на период с 1-го по 10-е число, то ее выплатят не позднее 30 декабря, соответственно, получится, что в декабре на одно зачисление будет больше, а в январе, соответственно, на одно меньше, так как средства будут выплачены заранее», — сказал Балынин.

Например, если человек получает 75 тысяч рублей в месяц (25 тысяч рублей аванс и 50 тысяч итоговый расчет), то в декабре ему сначала придет окончательный расчет за ноябрь, затем аванс за декабрь и итоговая выплата за декабрь. Всего выйдет 125 тысяч рублей.

В январе придет только аванс за январь. Итоговый расчет за этот месяц поступит в начале февраля.

Балынин также отметил, что если сотрудник отработал месяц полностью, то число рабочих, выходных и праздничных дней на его зарплату не повлияет. Оплату считают по отработанным дням, соотнося их с числом рабочих дней в месяце.