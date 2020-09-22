«Тюремная эстетика улиц»: весь Ярославль застроят километрами заборов. Что говорят мэр и урбанист

На улице Калинина забор ставят вместо забора. Причём вместо точно такого же. Вся разница в том, что раньше ограждение было красным, а теперь вместо него будут непокрашенные конструкции.



— Уже весь город изуродовали этими дурацкими заборами, — считает ярославец Юрий Смирнов. — Осталось сверху ещё колючую проволоку повесить, и вообще супер будет. Ярославль стал столицей заборов. Городские власти делают что хотят, а потом ноют, что денег ни на что не хватает.

