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«Тюремная эстетика улиц»: весь Ярославль застроят километрами заборов. Что говорят мэр и урбанист

Новые ограждения уже перекрыли выход пассажирам транспорта на остановку

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Заборы вплотную подступили к зданию департамента городского хозяйства

Заборы вплотную подступили к зданию департамента городского хозяйства

«Тюремная эстетика улиц»: в Ярославле построят 10 километров заборов

Десять километров новых придорожных заборов поставят в этом году в Ярославле. Озаборивать город коммунальщики уже начали активно — сообщения об установке ограждений в редакцию 76.RU приходят из разных районов города.

Забор вместо забора

Эта фотография вызвала много возмущений у пользователей соцсетей

Эта фотография вызвала много возмущений у пользователей соцсетей

На улице Калинина забор ставят вместо забора. Причём вместо точно такого же. Вся разница в том, что раньше ограждение было красным, а теперь вместо него будут непокрашенные конструкции.

— Уже весь город изуродовали этими дурацкими заборами, — считает ярославец Юрий Смирнов. — Осталось сверху ещё колючую проволоку повесить, и вообще супер будет. Ярославль стал столицей заборов. Городские власти делают что хотят, а потом ноют, что денег ни на что не хватает.

Но у чиновников есть свой ответ: заборы нужны и их будут ставить ещё долгие годы.

— Новые ограждения устанавливаются в рамках целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.», которая, в свою очередь, реализуется благодаря соглашению между мэрией Ярославля и московским учреждением «Повышение безопасности дорожного движения», — рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Ярославля. — Что же касается старых ограждений, которые демонтируют, то они будут переданы в МУП «Городское спецавтохозяйство» для дальнейшего использования на улично-дорожной сети.

Выход в забор

Троллейбусы высаживают людей прямо в забор

Троллейбусы высаживают людей прямо в забор

Ещё один забор, который вызвал в интернете бурную реакцию жителей, появился на улице Рыкачёва. Его поставили прямо на остановке. Теперь люди из троллейбусов выходят прямо в него.

— Нужно быть совсем полоумным, чтобы догадаться сделать такое, — возмущается местный житель Максим Коровин. — И до этого-то здесь не ахти как комфортно было, теперь просто кошмар.

Городские власти объясняют, что всё это делается для безопасности людей.

— Это ограждение было установлено в рамках ремонта по улице Рыкачева, — сообщили в мэрии Ярославля. — Площадка посадки-высадки пассажиров ограничена до 15 метров, поэтому теперь такая ситуация возникает, когда подходят два троллейбуса. В целом по городу ограждения устанавливаются прежде всего в местах концентрации автоаварий, — сообщили в мэрии Ярославля. — Локации согласованы с ГИБДД и департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.

«Театр безопасности»

Урбанисты уверены, что такие заборы только портят внешний облик города

Урбанисты уверены, что такие заборы только портят внешний облик города

Существует такое понятие, как «театр безопасности», когда заявляется о повышении этой самой безопасности, но по факту не делается ничего для её достижения. Урбанисты уверены, что эстетический вид улиц Ярославля теперь напоминает вид тюремных камер, а безопасность людей, наоборот, только снижается. Глава Ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов назвал четыре основные причины снижения безопасности:

  1. Ограда вдоль улиц закрывает пешеходов (особенно детей) и создаёт мнимое чувство безопасности у водителя. Иными словами, по улицам становится комфортно ехать быстро. Быстрая езда повышает вероятность ДТП, причем с летальным исходом.
  2. Заборы убивают людей. Если машина на скорости вылетит на тротуар, то забор разлетается и превращается в шрапнель. Во многих городах России уже были реальные жертвы заборов.
  3. Если люди постоянно перебегают улицу, то нужно делать переход. Даже если до ближайшего перехода 50 или 100 метров — это вопрос безопасности и удобства города. Пешеходные переходы нужно делать не там, где это удобно проектировщику, а в зависимости от сложившихся точек притяжения.
  4. Заборы лишают велосипедистов возможности перейти на тротуар в случае опасности или отсутствия возможности проехать по проезжей части — это уже прямое нарушение Правил дорожного движения.

Отметим также, что на заборы уходят миллионы рублей, которые можно было бы пустить на ремонт дорог. Но проблема не только в том, чтобы найти деньги на закупку и установку, — нужно ещё постоянно ремонтировать и содержать эти ограды.

— Вместо того чтобы реально улучшать безопасность на дорогах (например, отменить допустимое нештрафуемое превышение скорости в 20 км/ч на федеральном уровне, снизить скоростное ограничение на улицах городов до 50 км/ч, российские власти занимаются имитацией бурной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения и уродованием облика наших городов, — полагает Денис Харитонов.

Бессилие властей

Мэр и рад бы отказаться от заборов, да говорит, что не может

Мэр и рад бы отказаться от заборов, да говорит, что не может

Ранее мэр Ярославля Владимир Волков в интервью изданию 76.RU рассказал, что для городской власти вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды сейчас являются одними из самых важных. В частности, он согласился, что натыканные по всему городу заборы — это не то, к чему нужно стремиться.

— Существующие ограждения в городе не соответствуют современным тенденциям градостроительства, — признался Владимир Волков. — Ограждений действительно слишком много, в ряде мест их установка нецелесообразна. Они сковывают пространство, а неухоженный внешний вид нарушает гармонию визуального восприятия.

В то же время Волков сообщил, что установка ограждений вдоль улиц — это требование федерального ГОСТа. Мол, ничего не поделать — ставить надо, а не то прилетит штраф. Но кое-что изменить мэр всё же тогда пообещал.

— Правилами благоустройства планируется определить цветовую гамму, которая не будет напрягать зрение и создавать диссонанс в окружающем архитектурном мире, — сообщил градоначальник. — Правила для установки ограждений позволят не только обеспечить безопасность при их эксплуатации, но и будут работать на создание комфортной городской среды и сохранение индивидуальности исторического облика центра Ярославля.

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