«Тюремная эстетика улиц»: весь Ярославль застроят километрами заборов. Что говорят мэр и урбанист

«Тюремная эстетика улиц»: в Ярославле построят 10 километров заборов
Десять километров новых придорожных заборов поставят в этом году в Ярославле. Озаборивать город коммунальщики уже начали активно — сообщения об установке ограждений в редакцию 76.RU приходят из разных районов города.
Забор вместо забора
На улице Калинина забор ставят вместо забора. Причём вместо точно такого же. Вся разница в том, что раньше ограждение было красным, а теперь вместо него будут непокрашенные конструкции.
— Уже весь город изуродовали этими дурацкими заборами, — считает ярославец Юрий Смирнов. — Осталось сверху ещё колючую проволоку повесить, и вообще супер будет. Ярославль стал столицей заборов. Городские власти делают что хотят, а потом ноют, что денег ни на что не хватает.
Но у чиновников есть свой ответ: заборы нужны и их будут ставить ещё долгие годы.
— Новые ограждения устанавливаются в рамках целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в
Выход в забор
Ещё один забор, который вызвал в интернете бурную реакцию жителей, появился на улице Рыкачёва. Его поставили прямо на остановке. Теперь люди из троллейбусов выходят прямо в него.
— Нужно быть совсем полоумным, чтобы догадаться сделать такое, — возмущается местный житель Максим Коровин. — И до этого-то здесь не ахти как комфортно было, теперь просто кошмар.
Городские власти объясняют, что всё это делается для безопасности людей.
— Это ограждение было установлено в рамках ремонта по улице Рыкачева, — сообщили в мэрии Ярославля. — Площадка посадки-высадки пассажиров ограничена до 15 метров, поэтому теперь такая ситуация возникает, когда подходят два троллейбуса. В целом по городу ограждения устанавливаются прежде всего в местах концентрации автоаварий, — сообщили в мэрии Ярославля. — Локации согласованы с ГИБДД и департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.
«Театр безопасности»
Существует такое понятие, как «театр безопасности», когда заявляется о повышении этой самой безопасности, но по факту не делается ничего для её достижения. Урбанисты уверены, что эстетический вид улиц Ярославля теперь напоминает вид тюремных камер, а безопасность людей, наоборот, только снижается. Глава Ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов назвал четыре основные причины снижения безопасности:
- Ограда вдоль улиц закрывает пешеходов (особенно детей) и создаёт мнимое чувство безопасности у водителя. Иными словами, по улицам становится комфортно ехать быстро. Быстрая езда повышает вероятность ДТП, причем с летальным исходом.
- Заборы убивают людей. Если машина на скорости вылетит на тротуар, то забор разлетается и превращается в шрапнель. Во многих городах России уже были реальные жертвы заборов.
- Если люди постоянно перебегают улицу, то нужно делать переход. Даже если до ближайшего перехода 50 или 100 метров — это вопрос безопасности и удобства города. Пешеходные переходы нужно делать не там, где это удобно проектировщику, а в зависимости от сложившихся точек притяжения.
- Заборы лишают велосипедистов возможности перейти на тротуар в случае опасности или отсутствия возможности проехать по проезжей части — это уже прямое нарушение Правил дорожного движения.
Отметим также, что на заборы уходят миллионы рублей, которые можно было бы пустить на ремонт дорог. Но проблема не только в том, чтобы найти деньги на закупку и установку, — нужно ещё постоянно ремонтировать и содержать эти ограды.
— Вместо того чтобы реально улучшать безопасность на дорогах (например, отменить допустимое нештрафуемое превышение скорости в 20 км/ч на федеральном уровне, снизить скоростное ограничение на улицах городов до 50 км/ч, российские власти занимаются имитацией бурной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения и уродованием облика наших городов, — полагает Денис Харитонов.
Бессилие властей
Ранее мэр Ярославля Владимир Волков в интервью изданию 76.RU рассказал, что для городской власти вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды сейчас являются одними из самых важных. В частности, он согласился, что натыканные по всему городу заборы — это не то, к чему нужно стремиться.
— Существующие ограждения в городе не соответствуют современным тенденциям градостроительства, — признался Владимир Волков. — Ограждений действительно слишком много, в ряде мест их установка нецелесообразна. Они сковывают пространство, а неухоженный внешний вид нарушает гармонию визуального восприятия.
В то же время Волков сообщил, что установка ограждений вдоль улиц — это требование федерального ГОСТа. Мол, ничего не поделать — ставить надо, а не то прилетит штраф. Но кое-что изменить мэр всё же тогда пообещал.
— Правилами благоустройства планируется определить цветовую гамму, которая не будет напрягать зрение и создавать диссонанс в окружающем архитектурном мире, — сообщил градоначальник. — Правила для установки ограждений позволят не только обеспечить безопасность при их эксплуатации, но и будут работать на создание комфортной городской среды и сохранение индивидуальности исторического облика центра Ярославля.