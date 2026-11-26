Бытовой газ может представлять серьезную опасность для жизни, но не позволяйте никому играть на ваших страхах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Неисправность вентиляции в домах может стать основанием для отключения газа, но жильцы должны и сами контролировать ситуацию, отметил в разговоре с UFA1.RU эксперт в сфере ЖКХ Владимир Наумкин. По его словам, проверяющие могут воспользоваться уловками или по собственной невнимательности допустить ошибку, которая создаст лишь видимость проблемы.

Владимир Наумкин Эксперт в области ЖКХ

«Проверка должна проходить корректно»

Система вентиляции создана, чтобы отравляющий после сгорания газ уходил. Иначе жильцы могут погибнуть, потому неисправность служит объективной причиной для отключения подачи — могут и весь дом отключить в исключительных случаях. Однако засорение вентиляции на одном стояке не означает засорение во всех остальных, поэтому только из-за него одного дом не отключат.

Сама проверка тоже должна проходить корректно и строго по правилам. Есть трюки, которыми может воспользоваться недобросовестный проверяющий. Жильцы же не являются специалистами, а потому не знают всех тонкостей работы системы вентиляции. Самый простой способ, которым создают видимость проблемы, — не открыть окно или форточку перед проверкой.

Воздуху, который должен прогоняться через вентиляцию, просто негде взяться, поэтому прибор не фиксирует движение. Показывают вам почти нулевые цифры на приборе и говорят: «Вот не работает вентиляция». Прежде чем подписывать такой акт, убедитесь в том, что окно открыто, иначе потом ничего не докажете.

Даже в случае нахождения неисправности отключение всего дома — это огромная работа, и решение не может быть принято одним лишь специалистом. Владимир Наумкин

Еще один важный момент: проверка и ремонт системы вентиляции входят в список расходов на обслуживание дома и уже заложены в коммунальных платежках, поэтому если просят оплатить отдельно, не соглашайтесь и обращайтесь в свою управляющую компанию.

Сами управляшки проверкой не занимаются, но на деньги жильцов они заключают контракты со специализированными организациями. У этих организаций должна быть лицензия, все приборы обязаны пройти поверку тоже. Требуйте с порога удостоверение сотрудника, который пришел к вам, убедитесь, что он из конторы, с которой у вашей управляющей компании заключен договор.

Просто так, без предупреждения, проверяющие прийти не могут. По правилам проверка проходит три раза в год. Перед этим они вывесят объявление у двери подъезда. Сделать это они должны заблаговременно, за день-два, могут указать также название компании и номер телефона, по которому жилец может позвонить и предупредить, когда его лучше застать дома. Опять же, перед этим обратитесь в управляющую компанию и убедитесь, что они в курсе проверки.

«Если будут угрожать отключением газа, не верьте»

А вот поверка газовых счетчиков оплачивается собственником отдельно, если он ставил его сам. Многие сами и ставили, когда им подсунули новый договор на обслуживание. Как-то так получилось, что у нас в стране при действующем федеральном законе об энергосбережении поставщики газа, вместо того чтобы взять расходы по установке счетчиков, чем это самое энергосбережение ускорилось бы, возложили эту обязанность на потребителей.

Если вы один из этих потребителей, то следите за сроком поверки вашего счетчика. В зависимости от модели интервал может составлять от 8 до 12 лет. Фиксируйте поверки в паспорте счетчика, чтобы к вам не пришли раньше положенного и не вынудили платить раньше срока.

Организации, которые проводят поверку, должны иметь аккредитацию. Владимир Наумкин

Не путайте дату поверки с датой установки. К примеру, ваш счетчик был выпущен с завода в апреле 2026 года, и тогда же он должен был пройти заводскую поверку. Установили вы его, допустим, в ноябре. Следующая поверка должна проходить через 8–12 лет не в ноябре, а в апреле.

Если проверяющие будут настаивать на поверке и угрожать отключением газа, не верьте. Неповеренный счетчик не является основанием для отключения. Единственное, что может случиться, — это перевод с оплаты по счетчику на оплату по нормативу, а это, надо признать, в разы дороже.

Организации, которые проводят поверку, тоже должны иметь аккредитацию. Требуйте ее у явившегося к вам в дом специалиста вместе с удостоверением. Нет аккредитации или удостоверения — я вас не знаю, я вас не звал, до свидания. Будут угрожать отключением, то, как я уже сказал, наличие или отсутствие счетчика на безопасность подачи газа никак не влияет, а значит, не может быть основанием для перекрытия.