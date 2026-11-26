На развитие «супербактерии» обратили внимание еще 30 лет назад Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Супербактерия» развивается быстрее, чем ученые успевают разрабатывать новые эффективные антибактериальные препараты для борьбы с ней. Об этом рассказал главный внештатный специалист — клинический фармаколог Министерства здравоохранения Республики Крым Алексей Дубровский.

«Высокое научно-медицинское сообщество постоянно занято разработкой современных новых антибактериальных препаратов. Скорость разработки новых антибиотиков уже уступает скорости развития вот этих вот „супертренированных“ бактерий», — сказал Дубровский.

Проблема усугубляется тем, что в России и по всему миру активно назначают антибиотики «на всякий случай», отметил фармаколог. Это в свою очередь тренирует бактерии.

«Проблема развития тренированных, защищенных бактерий, на которые не действует большинство антибактериальных препаратов, потихоньку становится рутиной как для научных сообществ медицинских, так и для многих врачей», — объяснил Дубровский.

Несмотря на то, что в период пандемии коронавируса наметилась тенденция снижения активности использования антибиотиков в отношении вирусных инфекций, устойчивость бактерий к препаратам продолжает расти ежегодно. О проблеме в ВОЗ начали предупреждать с начала 2000-х годов.

Опасная «супербактерия» Klebsiella pneumoniae стремительно распространяется в больницах стран Европы. Они всё чаще становятся причиной тяжелых внутрибольничных инфекций. Уровень смертности от заболеваний, спровоцированных этими штаммами, достигает 40–70%. Устойчивые к антибиотикам штаммы уже могут присутствовать в России.