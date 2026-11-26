Пенсионеры могут позавидовать тем, кто зарабатывает на их пенсиях Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Росстат нашел в стране восемь отраслей с зарплатами выше полумиллиона. С января по август такие суммы получали сотрудники организаций морского пастбищного рыбоводства (до 1,4 млн рублей в месяц) и финансового сектора, в том числе специалисты по управлению пенсионными резервами НПФ (721 тысяча рублей в месяц).

Опрошенные MSK1.RU эксперты сходятся в одном: цифры настоящие, но относиться к ним нужно со здоровым скептицизмом.

Морские фермы — рекордсмены из-за крошечных штатов

Кандидат экономических наук Наталья Кучковская, доцент Финансового университета при правительстве РФ, говорит, что Росстату можно доверять «как математическому факту», но нужно понимать разницу между средней и медианной зарплатой. Медиана показывает, сколько получает человек, находящийся ровно посередине списка, и почти не зависит от единичных рекордов.

Разница между средней и медианной зарплатой проста. Десять человек в комнате, девять получают по сто тысяч, директор забирает бонус в несколько миллионов. Средняя зарплата выглядит прекрасно. Медиана, то есть зарплата человека, находящегося ровно посередине списка, показывает правду: сто тысяч. Девять из десяти сотрудников не разбогатели благодаря директорскому бонусу.

«Указанные 500–700 тысяч рублей — это средняя температура по узкой отрасли до вычета налогов, с учетом разовых годовых бонусов. В финансовом секторе основная часть дохода приходится на переменную часть (премии за результат), что и формирует пиковые значения в отчетности», — говорит Кучковская.

Кандидат экономических наук Александра Митрофанова, доцент Государственного университета управления (ГУУ), так объясняет странный топ отраслей-лидеров: это узкие направления с небольшой численностью сотрудников.

«В морском пастбищном рыбоводстве работает ограниченный штат специалистов», — говорит Митрофанова.

Кроме того, сезонность пути и годовые бонусы резко повышают среднемесячный показатель.

«В точечных отраслях поэтому сверхвысокие премии руководства сильно искажают средний показатель. Медианная зарплата рядовых сотрудников там существенно ниже», — объясняет доцент Финансового университета, кандидат экономических наук Сергей Тронин.

Согласен с ним и основатель и управляющий компании Frogent Альберт Бодокия: при небольшом количестве работников выплаты даже считаным руководителям «могут существенно повлиять на средний показатель». Иными словами, несколько крупных премий могут превратить даже скромную морскую ферму в рекордсмена рейтинга.

Пропасть между теми, кто управляет, и теми, кем управляют

Зарплатный рейтинг Росстата, само собой, не прошел незамеченным в соцсетях. Особенно поразились россияне тому, как много зарабатывают в негосударственных пенсионных фондах. Общий смысл комментариев: вот бы российские пенсионеры получали столько же, сколько (якобы) и сотрудники фондов. Почему такой дисбаланс, объясняет Тронин. По его словам, зарплаты в НПФ определяются рынком инвестиций, а вовсе не уровнем пенсий.

«НПФ — это коммерческие структуры, которые зарабатывают на управлении долгосрочными инвестициями. Успех фонда зависит от решений узкого круга портфельных управляющих и аналитиков, за которых НПФ конкурируют с крупнейшими банками и инвестиционными компаниями. Для удержания таких специалистов требуются сопоставимые с рынком пакеты, при этом фонд оплаты их труда формируется за счет комиссий за управление, а не за счет самих пенсионных выплат граждан», — говорит MSK1.RU Тронин.

«Чтобы НПФ не теряли деньги клиентов, им нужны сильные управляющие пенсионными резервами — портфельные аналитики и риск-менеджеры, за которых приходится конкурировать с крупнейшими банками и инвестиционными компаниями, предлагая рыночные бонусы», — поясняет Александра Митрофанова.

Митрофанова объясняет: в статистику Росстата попали не все категории работников НПФ, а только специалисты, непосредственно управляющие пенсионными резервами.

А что с остальными? По оценкам Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАНПФ), которые приводит Митрофанова, средняя зарплата по всей отрасли НПФ, включая рядовых сотрудников, клиентский сервис и бэк-офис, в 2026 году составит около 289 тысяч рублей.

По словам доцента ГУУ, это «на уровне обычного банковского сектора в столицах». Зато объясняет разницу в официальной статистике Росстата и отраслевой ассоциации — а разница-то почти в три раза!

Но остается вопрос, на который не дает ответа никакая статистика. Почему управляющий чужими пенсионными накоплениями получает 721 тысячу рублей, а человек, чьи деньги он приумножает, живет на пенсию, которой едва хватает на жизнь? Формально никакого противоречия нет, судя по отзывам экспертов. Но по сути это парадокс российской экономики — гигантский разрыв между теми, кто управляет, и теми, кем управляют.