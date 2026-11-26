Иногда самые непростые головоломки скрываются в совершенно обычных словах Источник: GPT

Бывает, нужное слово буквально вертится на языке, но вспомнить его никак не получается. В словесных головоломках такое случается постоянно: все буквы перед глазами, а собрать из них что-нибудь новое — целое приключение.

Сегодня в нашем распоряжении обыкновенный «сухарик». Кто бы мог подумать, что за этим простым словом скрывается столько интересных сочетаний?

Предлагаем отвлечься от повседневных дел и устроить небольшую разминку для памяти и внимания. Конечно, такая игра не диагностирует деменцию, зато позволяет проверить свой словарный запас и с интересом провести время.

Развернуть Новичок 0 Здесь будут разгаданные слова 0/61 А С У Х Р И К Нажимайте на буквы или пишите Отправить Ad Удалить

Правила игры «Ромашка»

В сердцевине цветка находится обязательная буква, а вокруг нее расположены еще шесть. На этот раз вам предстоит поработать с буквами слова «сухарик»: С, У, Х, А, Р, И, К.

Придумывайте слова, состоящие как минимум из четырех букв. Следите, чтобы в каждом слове присутствовала буква А, расположенная в центре цветка. Не выходите за пределы предложенного набора букв. Если для составления слова одна и та же буква нужна дважды или трижды, смело используйте ее повторно. Следующая буква слова необязательно должна соприкасаться с предыдущей на поле. Вводите только существующие слова русского языка. Имена собственные, названия городов и стран, аббревиатуры и сокращения не засчитываются. Каждое слово приносит очки только один раз — повторные ответы игра не принимает.