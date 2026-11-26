Бывает, нужное слово буквально вертится на языке, но вспомнить его никак не получается. В словесных головоломках такое случается постоянно: все буквы перед глазами, а собрать из них что-нибудь новое — целое приключение.
Сегодня в нашем распоряжении обыкновенный «сухарик». Кто бы мог подумать, что за этим простым словом скрывается столько интересных сочетаний?
Предлагаем отвлечься от повседневных дел и устроить небольшую разминку для памяти и внимания. Конечно, такая игра не диагностирует деменцию, зато позволяет проверить свой словарный запас и с интересом провести время.
Правила игры «Ромашка»
В сердцевине цветка находится обязательная буква, а вокруг нее расположены еще шесть. На этот раз вам предстоит поработать с буквами слова «сухарик»: С, У, Х, А, Р, И, К.
Придумывайте слова, состоящие как минимум из четырех букв.
Следите, чтобы в каждом слове присутствовала буква А, расположенная в центре цветка.
Не выходите за пределы предложенного набора букв.
Если для составления слова одна и та же буква нужна дважды или трижды, смело используйте ее повторно.
Следующая буква слова необязательно должна соприкасаться с предыдущей на поле.
Вводите только существующие слова русского языка. Имена собственные, названия городов и стран, аббревиатуры и сокращения не засчитываются.
Каждое слово приносит очки только один раз — повторные ответы игра не принимает.
Ваша цель — составить больше 25 слов. Если фантазия иссякла, попробуйте начать следующее слово с буквы, которую до этого использовали реже всего.