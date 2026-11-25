Смертельное ДТП в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области случилось ДТП с автобусом. Все произошло в 17:40 25 ноября. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По имеющейся информации, в районе села Еремеевское столкнулись автобус и легковой автомобиль. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

«По предварительной информации, в результате ДТП имеются погибшие и пострадавшие», — сообщили в полиции.

ДТП случилось в районе села Еремеевское Источник: Яндекс. Карты

Информация уточняется.

Ранее стало известно, что попавший в ДТП подросток скончался в больнице от полученных травм.

«Скончался пассажир мотоцикла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили 76 в УМВД России по Ярославской области.

Само происшествие случилось в 18 часов 20 минут 23 ноября в Ярославле на улице Красноборской, в районе дома № 17.