Держите себя в рамках: кто и зачем наставил заборы по всему Ярославлю. И почему это бесполезно

Зачем нам эти заборы?



Нам, может, и незачем. Столица, например, отказалась от таких заборов. Но есть тот самый ГОСТ, предписывающий быть такому ограждению между проезжей частью и тротуаром. Предполагается, что забор убережет пешехода от попавшего в ДТП автомобиля. Или остановит того, кто решит перебежать дорогу в неположенном месте. В общем, снизит риски. Как это работает на деле, расскажем чуть ниже.



Зачем им эти заборы?



Разберемся, кому — им? Заказчиком госконтрата выступило Федеральное казённое учреждение «Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения"» при МВД России. Озаборить страну вызвалась, судя по контрактам на «Госзакупках», фирма «Вектор» из Оренбурга. Десятки госконтрактов, заборы в разных городах России — все, как один, серые, из оцинковки. Фирма работает по-крупному. Заказы на сотни миллионов рублей. Так как программа федеральная, деньги тратятся не городские, а тоже — федеральные. Так что, если что, это нам подарок такой.