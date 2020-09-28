Держите себя в рамках: кто и зачем наставил заборы по всему Ярославлю. И почему это бесполезно

Озаборивание России: кто и зачем натыкал оцинкованных оград в Ярославле
Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что законы и указы у нас исполняются медленно, просто покажите этому человеку Ярославль. Здесь со скоростью взлетающей ракеты выполнили федеральную программу «Повышение безопасности дорожного движения».
И в один миг — моргнули два раза — озаборили весь город. Серые оцинкованные ограждения появились всюду — где надо, где не надо и где и не думали, что может когда-нибудь быть. В соцсетях откровенно глумились, постили нелепые заборы. А те появлялись снова и снова.
Центр древнего города устремился в будущее странным образом — теперь рядом с ажурными чугунными заборчиками стоят и «слепцовские» чёрные с медведями, и свежие оцинкованные. Беспощадно, но, как выяснилось, небессмысленно. Только смысл этот какой-то изломанный, перемолотый в бюрократических бумагах, приправленный ГОСТами.
Зачем нам эти заборы?
Нам, может, и незачем. Столица, например, отказалась от таких заборов. Но есть тот самый ГОСТ, предписывающий быть такому ограждению между проезжей частью и тротуаром. Предполагается, что забор убережет пешехода от попавшего в ДТП автомобиля. Или остановит того, кто решит перебежать дорогу в неположенном месте. В общем, снизит риски. Как это работает на деле, расскажем чуть ниже.
Зачем им эти заборы?
Разберемся, кому — им? Заказчиком госконтрата выступило Федеральное казённое учреждение «Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения"» при МВД России. Озаборить страну вызвалась, судя по контрактам на «Госзакупках», фирма «Вектор» из Оренбурга. Десятки госконтрактов, заборы в разных городах России — все, как один, серые, из оцинковки. Фирма работает по-крупному. Заказы на сотни миллионов рублей. Так как программа федеральная, деньги тратятся не городские, а тоже — федеральные. Так что, если что, это нам подарок такой.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Вектор» ремонтирует дороги, благоустраивает придорожные территории в городах и на трассах и выполняет другие строительные работы. На днях компания «Вектор» оказалась в центре скандала. Оренбургские СМИ сообщили, что 137 их сотрудников не получили в полном объеме зарплату за июнь и июль. Общий долг предприятия перед работниками составил более 2,2 миллиона рублей. Генеральный директор предприятия Александр Петайкин заявил, что в этом виновата фирма-субподрядчик, которая строит детский сад.
Сколько это стоит
Очень дорого. Вся программа — 400 миллионов рублей в 16 регионах России. Из этих денег самый жирный кусок достался Ярославлю. Мы самые озаборенные — на нас потратили более 65 миллионов. Для сравнения: в Костромской области на оцинкованные ограды ушло 9,5 миллиона рублей, Вологодской — почти 33 миллиона рублей, Архангельской — 47 миллионов рублей. Самыми экономными в списке оказались Алтайский край и Еврейская автономная область, там уложились меньше чем в 4 миллиона рублей.
Что говорят урбанисты
Они просто в шоке. По этой идее с заборами дважды прошёлся в своём блоге Илья Варламов.
— Забор на улице — это всегда ошибка проектирования, — объяснил Варламов. — Очень часто необходимость заборов объясняют так: глупые людишки постоянно выбегают на дорогу и мешают автомобильному движению, создавая опасные ситуации, а заборы как раз и смогут преградить путь нерадивым пешеходам. Но это так не работает. Чтобы люди не выходили на дорогу где попало, нужно делать нормальные пешеходные переходы в достаточном количестве.
Что он там видит из своей Москвы, этот Варламов, сказали бы чиновники. Но участники местного, ярославского отделения проекта фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» тоже уверены, что эта безопасность — мнимая. Самообман может стоить жизни.
— Ограда вдоль улиц закрывает пешеходов (особенно детей) и создаёт мнимое чувство безопасности у водителя. Иными словами, по улицам становится комфортно ехать быстро. Быстрая езда повышает вероятность ДТП, причем с летальным исходом, — говорит руководитель местного отделения фонда Денис Харитонов. — Если машина на скорости вылетит на тротуар, то забор разлетается и превращается в шрапнель. Во многих городах России уже были реальные жертвы заборов. Кроме того, заборы лишают велосипедистов возможности перейти на тротуар в случае опасности или отсутствия возможности проехать по проезжей части — это уже прямое нарушение правил дорожного движения.
Что говорят власти
Что-то противоречивое. Вначале мэр Ярославля соглашался, что заборы у нас часто ставят бестолково.
— Существующие ограждения в городе не соответствуют современным тенденциям градостроительства. Ограждений действительно слишком много, в ряде мест их установка нецелесообразна. Они сковывают пространство, а неухоженный внешний вид нарушает гармонию визуального восприятия, — говорил Владимир Волков в феврале этого года.
И уверял, что «при установке дорожных ограждений учитывается планировка городских улиц, каждый участок прорабатывается» и что «планируется определить цветовую гамму, которая не будет напрягать зрение и создавать диссонанс в окружающем архитектурном мире».
Но архитектурный мир вздрогнул не столько от цвета заборов, сколько от их количества.
И глава города не выдержал. В одной из сториз редактора спецпроектов портала 76.RU Михаила Контуева (на фото были те самые заборы) посоветовал устроиться на работу в департамент городского хозяйства и своими руками благоустраивать город.
— Для этого нужны желание и мозг, — заявил Волков. — Если что-то есть, то приходи.
Понять вскипевшее раздражение мэра города можно: чиновники в этой ситуации сами оказались как бы за забором — если прислушиваться к голосу разума и отказываться от заборов там, где они не нужны, можно нарваться на штраф. А штрафы не нужны ещё больше, чем заборы. Собственно, бешеную активность с установкой ограждений и развили как раз потому, что поджимали сроки — надо успеть выполнить федеральную программу.
Есть вариант получше?
Вроде бы есть.
В ГОСТе есть понятие «дорожное ограждение» — это устройство для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода людей и животных на проезжую часть. В документе прописана установка дорожных ограждений по бокам проезжей части на городских улицах и мостах, а также между дорогой и тротуаром. Но с прошлого года туда были внесены изменения и теперь не обязательно ставить металлические заборы. Можно, например, высадить кусты.
— А если люди постоянно перебегают улицу, то нужно делать переход, — считают урбанисты. — Даже если до ближайшего перехода 50 или 100 метров — это вопрос безопасности и удобства города. Пешеходные переходы нужно делать не там, где это удобно проектировщику, а в зависимости от сложившихся точек притяжения.
Где поставили новые заборы:
- Ярославль, пересечение улицы Свободы и улицы Городской вал;
- Ярославль, Красная площадь в районе домов № 8, 14 и 21/2 по улице Советской;
- Ярославль, пересечение проспекта Октября и улицы Промышленная;
- Ярославль, пересечение Московского проспекта и улицы Калинина;
- Ярославль, улица Калинина в районе дома № 31;
- Ярославль, пересечение Ленинградского проспекта и улицы Панина;
- Ярославль, пересечение улицы Свободы и проспекта Толбухина;
- Ярославль, пересечение улицы Свободы и улицы Победы;
- Ярославль, пересечение проспекта Ленина, улицы Угличская и улицы Городской вал;
- Ярославль, улица Большая Федоровская в районе домов № 75 и 72;
- Ярославль, пересечение Промышленного шоссе и улицы Промышленная;
- Ярославль, пересечение проспекта Ленина и улицы Богдановича;
- Ярославль, пересечение проспекта Ленина и проспекта Толбухина;
- Ярославль, пересечение улицы Свободы и улицы Собинова;
- Ярославль, пересечение Московского проспекта, улицы Нагорная и улицы Наумова;
- Ярославль, пересечение улицы Калинина и проезда Ушакова;
- Ярославль, Тутаевское шоссе в районе дома № 1;
- Ярославль, улица Полушкина роща в районе дома № 9б;
- Ярославль, пересечение улицы Советской и улицы Победы;
- Ярославль, проспект Авиаторов в районе домов № 131 и 133;
- Ярославль, проспект Машиностроителей в районе дома № 26;
- Ярославль, улица Светлая в районе дома № 38;
- Ярославль, пересечение Ленинградского проспекта и улицы Бабича;
- Ярославль, пересечение улицы Победы и улицы Некрасова;
- Ярославль, пересечение улицы Свердлова и улицы Володарского;
- Ярославль, пересечение проспекта Толбухина и улицы Богдановича;
- Ярославль, пересечение улицы Мельничная и улицы Златоустинская;
- Ярославль, пересечение улицы Чкалова и улицы Белинского;
- Ярославль, улица Урицкого в районе дома № 54а;
- Ярославль, улица Будкина в районе дома № 4;
- Ярославль, проспект Авиаторов в районе дома № 37;
- Ярославль, пересечение улицы Большая Федоровская и Которосльного переулка;
- Ярославль, улица Клубная в районе дома № 62, 66;
- Ярославль, пересечение улицы Большой Октябрьской и проспекта Толбухина;
- Ярославль, пересечение проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной;
- Ярославль, пересечение проспекта Толбухина и улицы Салтыкова-Щедрина;
- Ярославль, пересечение улицы Большой Октябрьской и улицы Лисицына;
- Ярославль, пересечение Московского проспекта и улицы Гоголя;
- Ярославль, пересечение Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой;
- Ярославль, пересечение улицы Свободы и улицы Володарского;
- Ярославль, пересечение проспекта Толбухина и улицы Большая Федоровская;
- Ярославль, пересечение улицы Свердлова и улицы Чехова;
- Ярославль, пересечение проспекта Ленина и улицы Свердлова;
- Рыбинск, ул. Герцена (от ул. Пушкина до ул. Свободы);
- Рыбинск, ул. Плеханова (от ул. Пушкина до ул. Черкасова);
- Рыбинск, пересечение ул. Свободы, Фурманова, Плеханова;
- Рыбинск, ул. Крестовая (от ул. Луначарского до ул. Свободы);
- Рыбинск, Вокзальная площадь;
- Рыбинск, пересечение ул. Максима Горького и Бори Новикова;
- Рыбинск, пр. Ленина (от ул. Свободы до ул. Танкистов);
- Рыбинск, пересечение ул. Захарова и ул. Максима Горького;
- Рыбинск, пр. Серова (от ул. Гражданская до пр. Ленина);
- Рыбинск, транспортная развязка на ул. Герцена;
- Рыбинск, пр. Революции, в районе д.6;
- Рыбинск, пересечение ул. Моторостроителей и ул. Черкасова;
- Рыбинск, пересечение ул. Пушкина и ул. Чкалова;
- Рыбинск, ул. Чкалова, (от ул. Свободы до ул. Кольцова);
- Рыбинск, пересечение ул. Гагарина — ул. Максима Горького — пр. Генерала Батова;
- Рыбинск, пересечение ул. Гагарина и ул. Волочаевская.