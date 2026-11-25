Предложение о повышении уже передали в Минэкономразвития Источник: Юлия Шипицина / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 ноября.

У Лерчек нашли метастазы в оболочках головного мозга

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) начала лечение от рака желудка в Китае. Выяснилось, что метастазы уже добрались до головного мозга.

«Врачи сказали, что нужно продолжать лечение, но уже другими препаратами. Химиотерапию необходимо проходить каждые две недели, причем специальную бутылочку с лекарством нужно носить на себе в течение 48 часов. И так до тех пор, пока лечение будет продлевать тебе жизнь. То есть конца и края этому нет», — рассказала блогер.

В Китай Лерчек поехала на экспериментальную CAR-T-терапию. Свое решение Лерчек объяснила тем, что после каждой химии ей становилось плохо. Она чувствовала, что рак ее убивает, поэтому рискнула поменять лечение. Как выяснилось, рак прогрессирует.

«Кроме того, у меня обнаружили метастазы в оболочках головного мозга, и, возможно, мне проведут облучение. Сейчас продолжается обследование, а в пятницу врачи соберут консилиум, чтобы принять решение о дальнейшем лечении. Профессор Тинь, который занимается мной, сказал: „Мы обязательно тебя вылечим ради твоих четырех прекрасных детей“», — поделилась с подписчиками Лерчек.

Актрису сериала «Великолепный век» задержали в Турции

В Турции полиция задержала нескольких знаменитостей по делу о наркотиках и проституции. Среди них оказалась актриса Дениз Чакыр, которая сыграла Шах-султан в сериале «Великолепный век». Об этом пишет газета Yeni Safak.

Власти выдали ордера на арест 35 человек, полицейские задержали 20 подозреваемых. Помимо Дениз Чакыр, в список попали певец Озджан Дениз, музыкальный продюсер Эрдал Бозкуш и режиссер Джем Карджы.

Джигурде стало хуже, он составил завещание

Состояние актера Никиты Джигурды ухудшилось после перенесенного инфаркта. Артист снова оказался в отделении реанимации. Об этом сообщила супруга шоумена Марина Анисина.

«Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию», — написала его жена в соцсетях.

Актер оформил завещание в пользу своей супруги. Он добавил в беседе с РИА Новости, что уже записал цикл песен на стихи поэтов и выпустил ряд проектов, которые продолжат существовать и после его ухода.

Губернатора Мурманской области арестовали по делу о хищении миллионов и растрате миллиардов

Суд избрал меру пресечения в виде ареста губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Он останется под стражей до 23 января.

Чибису предъявили обвинения в хищении свыше 39 миллионов рублей, а также в растрате более миллиарда рублей. Средства, по версии следствия, были неправомерно использованы в ходе реконструкции дороги Апатиты — Кировск.

Если губернатора признают виновным, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Кто победил в «Мисс Вселенная»

В столице Пуэрто-Рико, Сан-Хуане, завершился 75-й конкурс «Мисс Вселенная». Титул завоевала 27-летняя Дженнифер Баррето, представлявшая Пуэрто-Рико. Она обошла 115 других участниц из разных стран мира.

Дженнифер Баррето — дипломированный психолог и социальный работник. Она активно помогает семьям военнослужащих. К тому же девушка стала первой победительницей конкурса, у кого есть ребенок.

Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» представляла 21‑летняя Александра Сташкевич из Тюмени. Она семикратная чемпионка России по чир‑спорту, студентка факультета журналистики и модель. Девушка вошла в топ‑40 участниц, но в финальную двадцатку не попала.

Из чего будет складываться оценка за поведение

В Минпросвещения РФ решили, как будут оценивать поведение школьников. Всего есть четыре критерия:

дисциплинированность (максимум 12 баллов): сюда входит соблюдение расписания, требований к внешнему виду, а также правил пожарной и электробезопасности;

соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися (до 6 баллов): оценивается, насколько ребенок соблюдает нормы коммуникации и не создает ли умышленно конфликтных ситуаций или травли;

соблюдение норм межличностного взаимодействия со взрослыми (до 6 баллов): учитывается уважительное отношение к педагогам и другим взрослым в школе, а также ответственное выполнение их поручений и рекомендаций;

правомерное поведение (до 6 баллов): отсутствие антиобщественных и противоправных действий, в том числе вандализма, хулиганства и воровства. Также педагоги будут учитывать, состоит ли ребенок на профилактическом учете.

Итоговая оценка формируется по суммарному баллу из максимально возможных 30 пунктов. Предусмотрено три уровня:

«Образцовое поведение» — 24–30 баллов;

«Допустимое поведение» — 10–23 балла;

«Недопустимое поведение» — 0–9 баллов.

Власти заговорили об изменении тарифов ЖКУ

Тарифы на коммунальные услуги нужно изменить и при этом отменить дотации для части населения. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Ключевой вопрос — это меры защиты населения. Вступать в какие-то вопросы обновления, добавления тарифов без защиты населения нельзя. У нас есть уже механизмы: 360 миллиардов в год платим межтарифную разницу. Но почему мы должны дотировать тех, у кого несколько объектов недвижимости, и пенсионеров одинаково? Я считаю, что надо обязательно защитить пенсионеров, многодетных, малоимущих. А в остальном нужно с тарифами работать», — сказал Хуснуллин на пленарном заседании Госдумы в рамках правительственного часа, посвященного реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Он также призвал пересмотреть сам подход к поддержке коммунальной инфраструктуры. По его словам, сейчас износ сетей в России опережает темпы модернизации. К сожалению, решить проблему разовыми мерами не получится, уверен Хуснуллин.

Что грозит за просрочку оплаты налогов

Приближается крайний срок, когда нужно заплатить налоги за 2025 год. Это нужно сделать до 1 декабря.

Уже на следующий день на непогашенную сумму начнут начисляться пени. Затем ФНС должна направить требование об уплате. Если его проигнорируют, деньги спишут принудительно. Если на счетах их будет недостаточно, судебные приставы вправе арестовать недвижимость. Помимо этого, грозят штрафы и ограничения на выезд за границу.

Эстония оказалась на грани войны с Россией

Россия и Эстония находятся на грани начала открытой войны. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ.

23 ноября в МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги. Причиной стали обвинения Москвы в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином, а также решение эстонского правительства закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Помимо этого, российские дипломаты заявили, что Эстония поддерживает Киев и тайно пропускает украинские дроны через свое воздушное пространство.

«Такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией», — говорится в сообщении министерства.

Похожая ситуация складывается и в отношениях России с Польшей. Замминистра национальной обороны республики Станислав Взьонтек в интервью Polskie Radio 24 заявил, что разрыв Варшавой дипломатических отношений с Москвой может обернуться угрозой войны.

Кто получит прибавку к пенсии в декабре

В декабре сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к выплатам. В первую очередь это коснется тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Для них удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, что дает 9584,69 рубля. Дополнительно им назначается надбавка на уход — 1413,86 рубля. В общей сложности пенсионеры заметят на счетах на 10 998,55 рубля больше.

Доплата в декабре придет и тем пенсионерам, у которых появились иждивенцы (несовершеннолетние дети, студенты очной формы до 23 лет и другие родственники). Также рост выплат произойдет за счет накопления достаточного стажа работы на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Подробнее о прибавках и о том, кому придет две пенсии, можно почитать в отдельном материале.

В Минтрансе поддержали бесплатный проезд по платным дорогам, но не для всех

В Минтрансе РФ поддержали предоставление многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам не реже одного раза в год. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров, выступая в Госдуме.

Он подчеркнул, что эту инициативу будут продвигать. По словам Ядрова, в Минтрансе отметили положительный эффект от предоставления скидок на проезд по трассам госкомпании «Автодор». В летний период дисконтом в размере 15% воспользовались 11 тысяч многодетных семей.

В Госдуме возмутились ростом цен на жилье

Продажи жилья в России падают, а цены на него растут, что противоречит логике рынка. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив профильным ведомствам обсудить ситуацию.

«У нас получается: продажи снижаются, а цены на жилье растут. Вот вам это что, рынок? Рынок — это когда стоимость снижается в случае, если спроса нет… А так получается — продажи снижаются, а стоимость растет», — заявил Володин.

Он заявил, что ждет предложений по решению данной проблемы. Володин подчеркнул, что граждан волнуют вопросы, связанные с обоснованностью тарифов и стоимостью жилья.

В Госдуме предложили упростить переход на удалнку в непогоду

Депутаты Госдумы планируют обратиться в Минтруд России с предложением облегчить переход на удаленный формат работы при плохих погодных условиях. Об этом заявила председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«Поэтому вновь обратимся в Минтруд, чтобы там рассмотрели возможность облегчить процедуру введения дистанционной работы в тех сферах, где это возможно, при неблагоприятных погодных условиях, при объявлении штормового предупреждения», — сказала Кавшар.

В России уже есть право вводить особый режим при неблагоприятных погодных условиях и обязывать работодателей менять рабочий график, но это предполагает сложные бюрократические процедуры.

Депутат добавила в беседе с РИА Новости, что мера будет актуальна для регионов, испытывающих сложности с доступностью общественного транспорта.

В США арестовали нелегала, выигравшего миллион долларов в лотерее

В Бостоне сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали нелегального мигранта из Сальвадора, который неделей ранее стал обладателем одного миллиона долларов (82 миллиона рублей) в лотерее штата Массачусетс. Об этом сообщил корреспондент Fox News Билл Мелугин в соцсети X.

Задержанный впервые нелегально пересек американскую границу близ города Рома в Техасе в 2013 году, а с апреля 2014 года действовало постановление о его депортации. 18 ноября руководство лотереи Массачусетса вручило мужчине чек на миллион долларов, а тремя днями позже разместило в соцсети его фото с выигрышем. Тот пустится в бегство, но его успели задержать.

Почти половина граждан останется без повышения зарплаты

В 2027 году 44% российских компаний планируют сохранить зарплаты сотрудников на прежнем уровне. Об этом сообщили представители «Актион Бухгалтерия».

В 2026 году зарплаты большинства сотрудников выросли только в 40,4% компаний. Еще 9,9% работодателей повысили оплату труда отдельным категориям персонала. При этом в 44,3% организаций зарплаты остались на уровне 2025 года, а в 5,4% — снизились.

В 2027 году ситуация существенно не изменится. Повысить зарплаты большинству работников намерены 39% компаний, тогда как 44% не планируют индексацию. Еще 1,7% работодателей допускают снижение оплаты труда.

Одновременно с этим бизнес всё чаще намерен переходить от массовой индексации к выборочному повышению зарплат. Основным фактором, влияющим на решение, будет финансовое положение компаний, пишет «Газета.Ru».

В Минфине захотели ввести новую пошлину

Пошлину на импорт деликатесов из недружественных стран в размере 15% с 1 января 2027 года предложили в Минфине. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Соответствующие предложения направили в Минэкономразвития. По его словам, все предложения по поводу перечня деликатесов от сенаторов и депутатов туда включили, передает ТАСС.