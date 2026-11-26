Дроны упали в районе производственных и энергетических объектов (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Несколько регионов России подверглись атаке беспилотников и ракет. Пострадали школа, университет, промышленные и энергетические объекты. Подробнее об ударах рассказываем в нашем материале.

Одна из крупнейших атак прошла по Ставропольскому краю. Подробностями поделился губернатор края Владимир Владимиров в MAX.

«В Невинномысске отражена массированная атака БПЛА на промышленную инфраструктуру. По предварительным данным, зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения. Также получили повреждения здание школы и филиала университета», — написал Владимиров.

По его словам, помощь врачей понадобилась двум жителям. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Экстренные службы и ведомства работают на месте для устранения последствий налета, ведется обследование территории. Занятия в школах, вузах и колледжах города сегодня проводят в дистанционном режиме.

Ростовскую область пытались атаковать ракетами. Также над регионом сбили 20 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону и Батайске, также в шести районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском, Зерноградском. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет, добавил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны долетели и до Башкирии. Возникло возгорание в промзоне, рассказал глава администрации Туймазинского района Булат Мусин. К счастью, никто не пострадал.

«Отбита атака БПЛА на Туймазинский район. Обломки беспилотников упали на территории промзоны. Возникло возгорание, все службы на месте. Погибших и пострадавших нет», — написал Мусин во «ВКонтакте».

Всего над регионами сбили 343 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.