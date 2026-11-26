Прием вопросов президенту будет длиться две недели Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

10 декабря 2026 года в 12:00 (мск) состоится традиционное мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным». Уже в четвертый раз оно объединит два формата — прямую линию и большую пресс‑конференцию. В рамках программы президент ответит на вопросы как журналистов, так и обычных граждан со всей страны.

Прием вопросов стартует 27 ноября в 00:00 (мск) и продлится до окончания программы. Отправить обращение можно несколькими способами:

По телефону: 8 800 200‑40‑40 (для звонков из-за рубежа — +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40).

СМС или ММС: на номер 040‑40.

Через сайт: Moskva-putinu.ru (Москва-путину.рф).

В мобильном приложении: специальная форма доступна в официальном приложении программы.

В социальных сетях: в официальных группах «ВКонтакте» (vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (ok.ru/moskvaputinu) можно отправить текстовые и видеовопросы.

Через чат‑бот в мессенджере MAX: max.ru/moskvaputinu.

Раньше прямая линия и пресс‑конференция проходили отдельно: на пресс‑конференции Владимир Путин общался преимущественно с представителями СМИ, а в ходе прямой линии отвечал на обращения россиян. В 2022 году оба мероприятия не проводились, а начиная с 2023 года их решили объединить в одну программу.

Среди наиболее актуальных вопросов, которые традиционно интересуют граждан и журналистов, — ситуация в сфере жилья и коммунальных услуг, состояние медицины, а также вопросы внешней и внутренней политики страны.