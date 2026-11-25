Прогноз погоды в Ярославской области Источник: Александр Куренной / 76.RU

В РСЧС Ярославской области выпустили экстренное предупреждение для жителей. По информации спасателей, в регионе ожидается сильный ветер.

«Усиление северо-западного ветра порывами до 15 м/с ожидается местами по Ярославской области в период с 06:00 до 18:00 26 ноября. На дорогах местами гололедица», — предупредили в РСЧС Ярославской области.

В ведомстве посоветовали проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом. Также спасатели напомнили, что находиться вблизи деревьев и различных конструкций в такую погоду может быть опасно.

«Аккуратно передвигайтесь по улицам и дорогам, при подъеме или спуске по лестницам — держитесь перил. Будьте внимательны и осторожны», — посоветовали в региональном РСЧС.

Телефон экстренных служб — 112.

Ранее на Ярославскую область обрушился снегопад. Метель бушевала с 24 по 25 ноября. Порывы северо-западного ветра достигали 15–17 м/с.

Ночью на улицах Ярославля убирались 43 комбинированные дорожные машины, 12 тракторных щеток, 6 фронтальных погрузчиков и 50 специалистов. Но утром город встал в пробки.