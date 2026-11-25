Как «Локомотив» сыграл против «СКА» Источник: Александр Куренной / 76.RU

25 ноября в Санкт-Петербурге ярославский «Локомотив» урвал победу у «СКА». Матч (6+) на льду соперника закончился со счетом 2:3.

После встречи состоялась традиционная пресс-конференция. Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов, несмотря на победу, указал на ошибки игроков во время матча. По его мнению, хоккеистам не удалась концовка шесть на четыре и шесть на пять.

«Думаю, все-таки могли выводить эту шайбу пару раз легко. Может, занервничали, засуетились», — поразмышлял наставник железнодорожников.

Также у Дмитрия Квартальнова спросили про молодых хоккеистов команды. Конкретно журналистов интересовал 17-летний Андрей Пустовой. На это главный тренер ответил, что молодежь только начинает свой путь.

«Молодой мальчишка попал в состав, будет также играть много. Обладает определенными качествами, мы будем развивать это сто процентов. Ближе к сезону, дай Бог, будем о нем много говорить», — высказался Квартальнов.

Отсутствие Александра Радулова тренер прокомментировал кратко: «Ну пока без Саши».

«Надеюсь, что после перерыва он будет с нами», — заключил Дмитрий Квартальнов.

Своим мнением о матче поделился и главный тренер питерского «СКА» Андрей Разин. Он похвалил игру своей команды.

«Я считаю, что с такой организованной командой, как „Локомотив“, мы сыграли достаточно хорошо. Единственное, конечно, глупые удаления и глупые ошибки [были], которые разбираем. Но они в кровь еще не доставлены», — добавил Андрей Разин.

Ранее главный тренер «Локомотива» высказался о матче с «Торпедо».