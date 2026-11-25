Афиша концертов звезд в Ярославле в декабре 2026 Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

До Нового года остался всего месяц! В течение 2026-го в Ярославле выступали многие известные артисты, но музыкальный сезон еще не окончен. В декабре горожан ждут встречи со звездами российского шоу-бизнеса. Кто приедет в Ярославль до конца года и сколько стоят билеты на выступления — собрали в нашей афише.

Группа с эстетикой 80-х

В Ярославль 1 декабря с концертом приедет группа «Сова» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В первый день декабря в Ярославль заглянет инди-группа «Сова». Музыканты выступят в концерт-холле «Кино» в 20:00 (12+).

Группа «Сова» была образована в Екатеринбурге. Первоначально это дуэт друзей — Тараса Овсянникова и Павла Штонденко. Поначалу коллектив выступал на небольших локальных площадках, а сейчас ездит по крупным музыкальным фестивалям страны. Для музыки «Совы» характерна меланхоличная атмосфера, винтажное звучание 80-х и романтические тексты. Свое творчество музыканты характеризовали как «остров, на котором можно чувствовать себя влюбленным». На 2026 год «Сова» имеет 1,1 млн слушателей в месяц на платформе «Яндекс.Музыка». Среди популярных треков: «Первый снег» (12+), «Гроза» (12+) и «Сериал» (12+).

Билет на танцпол обойдется в 2,1 тысячи рублей, сидячие места — 3,3 тысячи.

Билеты в сидячей зоне раскупают Источник: Яндекс.Афиша

Рок-легенда

Концерт Вячеслава Бутусова в Ярославле состоится 5 декабря Источник: Роман Данилкин / 63.RU

С большим концертом приедет рок-легенда, лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов. Певец выступит с сольником в КЗЦ «Миллениум» в 19:00 5 декабря (12+).

Вячеслав Бутусов родился 15 октября в 1961 году в поселке Бугач под Красноярском. С детства ему нравилась музыка, родители подарили ему гитару. В 1982 году вместе с однокурсником Дмитрием Умецким Бутусов создал группу под названием «Али-Баба и сорок разбойников», которая позже прославилась как «Наутилус Помпилиус». Бутусов стал ее вокалистом, гитаристом и автором музыки. Значимым для группы стало сотрудничество с поэтом Ильей Кормильцевым, который написал строки для самых известных песен — «Скованные одной цепью» (18+), «Я хочу быть с тобой» (18+), «Прогулки по воде» (18+), «Крылья» (18+), «Казанова» (18+). Группа распалась в 1997 году из-за личных и творческих разногласий. Бутусов начал сольную карьеру. С 2017 года он также ездит с концертами с новой группой «Орден Славы».

Билеты ярославцы раскупают как горячие пирожки. На конец ноября свободных мест уже мало: занят весь балкон и бельэтаж. Цена варьируется от 6,5 до 9 тысяч рублей.

Билетов осталось не так уж и много Источник: Яндекс.Афиша

Метал-группа на сцене

Группа «Черный Обелиск» приедет в Ярославль 5 декабря Источник: «Черный Обелиск» / Telegram

Метал-группа «Черный обелиск» устроит концерт в Ярославле 5 декабря (16+). Выступление состоится в баре «Китайский летчик Джао Да» в 20:00.

Группа «Чёрный Обелиск» — советская и российская метал-группа, основанная в 1986 году бас-гитаристом, вокалистом и композитором Анатолием Крупновым. Название коллектива взято из романа Эриха Марии Ремарка «Чёрный обелиск» (16+). Среди популярных песен коллектива: «Я остаюсь» (18+), «Бей» (18+), «Гуляй-поле» (18+) и другие.

Стоимость билетов на концерт разная. На танцпол можно попасть за 2,4 тысячи рублей, места в VIP-балконе обойдутся в 3,8–4 тысячи.

На «Черный обелиск» не спешат раскупать билеты Источник: Яндекс.Афиша

Трофим

В Ярославле состоится концерт Сергея Трофимова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославль 6 декабря с концертом приедет Сергей Трофимов (12+). Артист выйдет на сцену КЗЦ «Миллениума» в 19:00.

Сергей Трофимов — советский и российский певец, исполняющий песни в жанрах бардовской музыки и русского шансона. Широкой публике артист стал известен после выпуска дебютного альбома «Аристократия помойки» (18+). Поворотным моментом в музыкальной карьере Трофимова стала теледуэль на «Музыкальном ринге» с Михаилом Кругом в 1999 году. Вам точно известны его хиты «Город Сочи» (18+) и «Московская песня» (18+).

Стоимость билетов варьируется от 2,6 до 6 тысяч рублей. За две недели до концерта места активно раскупают, например, балкон уже практически пуст.

Значительная часть зала уже раскуплена Источник: Яндекс.Афиша

Исполнители хита о дыме с ментолом

Исполнители трека «Дым сигарет с ментолом» (18+) приедут в Ярославль Источник: Нэнси Ру / vk.ru

8 декабря в Ярославль с концертом наведается поп-рок-группа 90-х «Нэнси» (16+). Исполнители зажгут на сцене «Миллениума» в 19:00. Кстати, в прошлом декабре они уже планировали концерт в городе, однако его пришлось перенести из-за закрытия ДК им. Добрынина.

Коллектив набрал популярность в 90-е годы прошлого столетия, их хиты часто звучали на радио и ТВ. После дефолта в 1998 году «Нэнси» пропали, тогда же вскрылся спор об авторских правах на композиции. Автор слов и музыки большинства песен Анатолий Бондаренко решил отстаивать права в суде. Спустя 9 лет судебных споров группе удалось вернуть песни. Ранее мы публиковали интервью солиста о том, как появилась группа «Нэнси».

Стоимость билетов варьируется от 2,2 до 4,7 тысячи рублей. На конец ноября мест в зале уже мало, балкон раскуплен полностью.

Билеты на концерт «Нэнси» стоят от 2,2 до 4,7 тысячи рублей Источник: Яндекс.Афиша

Павел Воля

В Ярославль приедет Павел Воля Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

11 декабря в Ярославле появится Павел Воля (18+). Артист выступит с шутками на сцене «Миллениума» в 19:00.

Стоимость билетов на концерт Воли немаленькая: от 6,5 до 20 тысяч рублей. При этом большая часть зала уже раскуплена. В наличии остались самые дорогие места: в партере и VIP-оркестровой яме.

Павел Воля — российский комик, телеведущий и актер. Наиболее известен как один из первых резидентов и ведущих шоу Comedy Club (18+), а также как автор собственного проекта «Шоу Воли» (18+). Помимо деятельности комика, Павел также снимается в кино, ведет различные шоу и поет. В 2012 году Воля женился на знаменитой гимнастке, чемпионке мира и Европы, телеведущей Ляйсан Утяшевой. У пары двое детей.

Заглянет друг Лолиты

В Ярославле даст концерт Коста Лакоста Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С сольником 12 декабря в Ярославль приедет Коста Лакоста (18+). Молодой артист выступит в баре «Руки Вверх» в 19:30.

Настоящее имя музыканта — Константин Бондаренко. Он выступает под псевдонимом «Коста Лакоста» с 2018-го. Свои первые шаги в музыке парень сделал в составе хип-хоп дуэта «Черное Кино». Переломным моментом стал 2018 год, когда Константин начал сольную карьеру. Дебютный сингл SOSEDI (18+) вышел в коллаборации с популярным рэпером Элджеем, это принесло Бондаренко немалый успех. Артист также знаменит по громким фитам «Антиклимакс» (18+) и «По-другому» (18+) с Лолитой, а трек «По улицам» (18+) с Ольгой Серябкиной возглавлял музыкальные чарты.

Билет на танцпол стоит 3,2 тысячи, в зону караоке — 4,5 тысячи, за столами — от 5,4–6,3 тысячи рублей. Свободных мест еще много, однако зона у бара полностью раскуплена.

Свободных мест еще много Источник: Яндекс.Афиша

«Уральские пельмени» в Ярославле

В Ярославль приедут «Уральские пельмени» Источник: читатель 76.RU

14 декабря в Ярославле выступит популярный комедийный состав «Уральские пельмени» (12+). Юмористическую программу артисты покажут на сцене КЗЦ «Миллениума» в 19:00.

«Уральские пельмени» — российский комедийный коллектив, созданный в 1993 году в Екатеринбурге. Изначально команда выступала в КВН и стала чемпионом Высшей лиги КВН в 2000 году. Со временем проект перерос формат клубных игр и превратился в самостоятельный юмористический бренд. С 2009 года коллектив выпускает одноименное телевизионное шоу «Уральские пельмени», которое выходит на телеканале СТС. В программе представлены юмористические миниатюры, сценки, музыкальные номера и пародии, основанные на бытовых ситуациях, семейных отношениях и актуальных событиях. На 2026 год в состав команды «Уральских пельменей» входят: Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Ершов, Сергей Калугин, Виталина Протасова, Ксения Корнева, Роман Постовалов, Данила Пятков, Артем Пушкин, Илиана Дылдина и Александр Попов.

Послушать шутки известных комиков предлагают за немалую цену. Самый дешевый билет на балконе стоит 3,2 тысячи, самый дорогой у сцены — 12,7 тысяч рублей.

Зрители облюбовали середину зала Источник: Яндекс.Афиша

Звезды шансона на сцене

В Ярославле даст концерт популярная шансон-группа «Бутырка» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

В Ярославль с концертом 16 декабря приедет звездная группа русского шансона «Бутырка» (16+). Свои хиты коллектив исполнит в «Миллениуме» в 19:00.

«Бутырка» — российская музыкальная группа, исполняющая песни в жанрах русский шансон, блатная песня и городской романс. Коллектив был основан в 2001 году в Воронеже. Среди популярных треков группы «Запахло весной» (18+), «Аттестат» (18+), «Кольщик» (18+), «Малец» (18+).

Билет на концерт обойдется от 2 до 4,4 тысячи рублей. За четыре недели до выступления балкон уже весь раскуплен, в бельэтаже мест осталось совсем чуть-чуть.

«Бутырка» выступит в «Миллениуме» 16 декабря Источник: Яндекс.Афиша

Звездные актеры

В Ярославле известные актеры покажут театр Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

17 декабря в Ярославль с театральной постановкой «Доктор знает всё» (16+) приедет звездный состав актеров. Среди них Михаил Полицеймако, Алексей Макаров, Владимир Фекленко и Павел Майков.

Комедийный спектакль расскажет о работе врача, к которому приходят два пациента с душевными проблемами. Только больные оказываются не так просты, они — ангел и бес. Перед врачом встает вопрос, кому он все-таки должен помочь: пациентам, себе или человечеству?

Постановку покажут на сцене «Миллениума» в 19:00. Цены на билеты разные: от 1,5 тысячи до 4,8 тысячи рублей. За месяц до концерта свободных мест еще много.

Билеты постепенно разбирают Источник: Яндекс.Афиша

Чем известны актеры Узнать Михаил Полицеймако — российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, сын известной актрисы Марины Полицеймако и актёра Семёна Фарады. Внук народного артиста СССР Виталия Полицеймако. Михаил — выпускник ГИТИСа, учился в мастерской Алексея Бородина. Среди известных проектов, в которых участвовал Полицеймако: «День радио» (18+), «Простые истины» (16+), «СуперИвановы» (18+). Также в 2003–2004 Михаил в паре с Инной Глебовой вёл программу «Утро на НТВ» (16+). Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в Омске в семье артистов Валерия Макарова и Любови Полищук. После окончания школы Алексей подал документы в ГИТИС, но не поступил. Работал ночным пожарным, распространял билеты в кабаре «Летучая мышь» и даже был грузчиком на овощной базе. В ГИТИС попал со второй попытки, а в 1994 году окончил его. Макаров известен по проектам: «В августе 44-го…» (18+), «Требуется няня» (18+), «О чём говорят мужчины» (18+), «Три мушкетёра» (12+) и другие. Владимир Фекленко — российский актёр театра и кино. Его мать — Наталья Фекленко, заслуженная артистка России, долгое время работала в Театре Сатиры. Старшая сестра — Дарья Фекленко, актриса Театра им. Моссовета. Владимир окончил театральное училище им. Щукина, где обучался на курсе Михаила Борисова. Фекленко известен по своим ролям в таких проектах, как «Глухарь» (18+), «Универ. Новая общага» (16+), «Невиновная» (16+). Павел Майков — российский актёр театра, кино и телевидения, театральный режиссёр, музыкант, телеведущий. По материнской линии происходит из старинного дворянского рода Майковых, среди представителей которого — поэт Аполлон Майков, художник Василий Майков и преподобный Нил Сорский. Майков играл в таких известных проектах, как «Бригада» (18+), «Солдаты» (16+), «Девушки с Макаровым» (18+) и других.

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