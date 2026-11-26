Мурзик прожил 20 лет со своей хозяйкой Источник: читатель E1.RU

Жительница Екатеринбурга требует вернуть деньги за кремацию кота. Екатерина обнаружила в его прахе металлический бубенчик с чужого ошейника и уверена, что процедуру провели с нарушениями.

Это возмутило хозяйку, ведь за то, чтобы кота кремировали отдельно от других животных, она заплатила дополнительно. Наши коллеги из E1.RU выслушали обе стороны конфликта и выяснили у эксперта, обоснованы ли претензии хозяйки покойного питомца.

«Урну оплакивала всю ночь»

Мурзик, говорит Екатерина, был членом ее семьи. Еще ребенком она подобрала котенка в деревне, где гостила у дяди. Кот прожил с ней целых 20 лет, и его смерть стала для хозяйки ударом.

«У него обнаружили рак в последней стадии. Диагноз поставили после УЗИ в клинике. Сказали, что уже ничем не помочь. Мы решили его усыпить, но я не могла решиться. Звонила, вызывала специалистов, потом отменяла вызов, но на него было страшно смотреть. Очень мы не хотели этого делать, но всё-таки нам пришлось. Приехала врач, которая усыпила его».

Хозяйка не может похоронить кота, потому что не уверена, что ей отдали именно его прах Источник: читатель E1.RU

Кота Екатерина уложила в корзинку, накрыла пледом и отдала ветеринару. Ей объяснили, что сначала тело питомца отвезут в клинику, а потом кремируют. Она заплатила семь тысяч рублей за индивидуальную процедуру и еще две тысячи за видеофиксацию процесса.

«Когда нам прислали видеоотчет, мы испытали настоящий шок. Во-первых, на кадрах мы увидели, что у нашего Мурзика сломано ухо, притом что забирали его из дома целым, без каких-либо травм. Во-вторых, сам ролик оказался смонтированным и обрывается в самом начале — в момент, когда в печи еще полыхает открытый огонь и отчетливо видны голова и тело кота, — говорит Екатерина. — На видео же обязаны фиксироваться загрузка в пустую печь, полное сгорание и итоговый чистый прах».

На кадрах ниже показана подготовка тела животного к кремации и полученный прах. Видео может показаться тяжелым для просмотра. Если вы впечатлительны, не включайте его.

Процесс кремации по просьбе хозяйки засняли на видео Источник: из архива Екатерины

Похоронить Мурзика Екатерина хотела на кладбище домашних животных и заранее заказала мемориал, но теперь она сомневается, что устраивает прощание именно своему любимцу. У нее закралось подозрение, что в урну подсыпали прах чужого питомца.

«Я хотела пересыпать его в другую урночку. Открываю, а там какие-то большие элементы. Я в прахах не разбираюсь, но это что-то ведь однородное, прямо порошок. Звоню в клинику, спрашиваю, откуда у меня что-то большое в урне. Мне говорят: „Ой, это косточки, наверное“. Открываю его во второй раз и вижу, что-то черненькое там сбоку вылезло. Ну как будто бы какой-то шарик. Я его давай дальше расшатывать, и оттуда выкатывается бубенчик от ошейника собаки», — говорит Екатерина.

Екатерина разглядела украшение для ошейника в урне с прахом Источник: из архива Екатерины

Я очень сильно его любила. Он как сыночек был. Урну оплакивала всю ночь, а не факт, что это даже его прах. Мурзик не носил ошейник. Екатерина хозяйка кота

«Хочет за наши деньги похоронить кота»

Кремацию Екатерина заказывала в ветклинике «Доверие». Она написала туда официальную претензию, потребовав вернуть деньги, которые заплатила за услугу, и сто тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Но сотрудники клиники уверены, что никаких нарушений с их стороны нет.

«У нас вообще первый раз в жизни такая история, чтобы человек, придя домой, вскрывал запечатанную урну. Урна примерно 12 на 12 сантиметров. Хозяйка утверждает, что там кости какие-то у нее, но они элементарно просто в урну даже не влезут», — рассказала E1.RU представитель ветклиники Мария Захарова.

По словам руководства лечебницы, кремацией останков животных занимается проверенный подрядчик. В тот день, когда сжигали останки Мурзика, у них было всего два заказа, и оба с видеофиксацией.

«Я сама этих животных не сжигаю. У меня на руках видеосвидетельства, что кот сжигался. Есть урна с животным. По поводу бубенчика — лично я его не видела. Даже если я его увижу, ну, извините меня, там печь вообще-то большая, там большие собаки сжигаются. Понятно, что это не идеально чистое место», — объяснила Мария Захарова.

Я понимаю, что человек хочет за наши деньги похоронить своего кота, но я как-то не готова 100 тысяч тратить на похороны. Вот серьезно, нет у меня такого желания. Мария Захарова представитель ветклиники

При этом Екатерина разыскала работника крематория, который сжигал ее кота.

«По телефону он проговорился, что просто „хотел спать“, поэтому не дожег и не перемолол останки», — говорит она.

Мнение юриста

Как объяснил E1.RU председатель свердловского Общества защиты прав потребителей Александр Мильчаков, хозяйка кота поступила правильно, обратившись в клинику с официальной претензией.

«Нужно сначала на этапе досудебного разбирательства выяснить, имело ли место нарушение. Действительно ли они кремировали другое животное или, когда прах складывали, сложили чужие принадлежности. Нужно разобраться, каким образом в урне оказались посторонние вещи. Если исполнитель ничего сказать не может и ответственность на себя не готов взять, ничего не остается, как подавать в суд», — считает Александр Мильчаков.

Юрист отмечает, что в суде именно исполнителю услуги придется доказывать, что она была оказана качественно, а в урне — прах Мурзика, а не другого животного.

«Параллельно хозяйка может обратиться с заявлением в Роспотребнадзор, чтобы специалисты тоже вынесли заключение по данному спору», — добавляет эксперт.