Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Житель Петербурга поборолся в суде за право на бесхозную сумку, в которой оказались два миллиона рублей, и выиграл. Но деньги пока не получил, и неизвестно получит ли. На его примере «Фонтанка» рассказывает, как законно обогатиться на чужой потере, не сесть за кражу и сколько в итоге придется потратить средств и сил. Ну и почему результат не гарантирован.

О счастливчик!

Убедиться, что в жизни есть место чуду, петербуржец Владимир смог за полчаса до полудня 30 ноября прошлого года. Его путь лежал через сквер на улице Евдокима Огнева, когда взгляд зацепился за чёрную сумку-слинг. Она сиротливо лежала на скамейке и, вероятно, выглядела подозрительно.

Был ли соблазн изучить содержимое — неизвестно, но Владимир проявил гражданскую ответственность и набрал 112. В сумку заглядывали уже полицейские. Не прошло и двух часов, как из неё достали пачки купюр номиналом в 1 000 и 5 000. Насчитали ровно два миллиона рублей.

Петербуржец узнал о содержимом на следующий день. О том, где и как нашёл чьё-то богатство, он рассказал сначала оперуполномоченному по телефону, а потом изложил всё письменно в отделе. Равнодушным случившееся, надо полагать, не оставило, и к объяснению Владимир добавил просьбу ознакомить его с результатом проверки. Постановление об отказе в возбуждении дела было готово к 9 декабря, но до заинтересованного лица оно дошло под конец марта 2026 года. Установить фактического владельца «не представлялось возможным». С заявлением об особо крупной потере до полиции никто за эти месяцы не дошел, да и позже не объявился.

По закону в этом случае право собственности может получить нашедший. Однако ответом на соответствующее заявление в УМВД Невского района стал отказ. Полиция сочла, что мужчина нарушил прописанные в Гражданском кодексе обязанности нашедшего, и отправила его в суд.

Невский районный суд изучил материалы и с доводами полиции не согласился. Истец сумку не трогал, со звонком в полицию не тянул, все необходимые объяснения предоставил, а владелец сумки с деньгами за полгода так и не нашёлся. 27 октября иск Владимира удовлетворили, за ним признали право собственности на 2 миллиона рублей.

Сумку с деньгами петербуржцу, вероятно, ещё не вернули. Полиция, судя по картотеке, обжалует решение. Борьба за находку уже обошлась Владимиру в 145 тысяч рублей — это расходы на юридические услуги и госпошлину. Взыскать их с УМВД не удалось. Истец обратился в суд ради оформления своего законного права на находку, ответчик его права не нарушал, издержки — не его бремя. И эта борьба еще не завершилась.

Известно, что Владимиру 30 лет, есть семья и работа. В резюме он указывал, что является экспертом по управлению цифровым доступом в ИТ-структуре нефтегазовой компании. Корреспондент попробовал уточнить у него судьбу находки, но человек, ответивший на звонок, заявил, что, если бы был тем самым счастливчиком, то по телефону предпочёл бы об этом не рассказывать. Юрист, представлявшая интересы истца в суде, также от комментариев воздержалась. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нашёл, да не объявил — всё равно что утаил

Найти сумку с крупной суммой или золотой слиток на улице — пожалуй, мечта любого жителя России. «Бесплатные» деньги — это всегда приятно. Но такие повороты судьбы невероятно редки и предначертаны не всем. Более того, они могут довести счастливчика до скамьи подсудимых. Об этом на собственном примере узнала Таисия.

Молодой петербурженке посчастливилось найти кольцо на Кронверкском бульваре. Украшение с россыпью камней обронила дама, которая приехала с мужем в кино. Она вышла из машины, забыв, что на коленях осталось кольцо, которое она сняла, чтобы намазать руки кремом. Таисия о находке промолчала, а владелица между тем хватилась и заявила в полицию: пропал подарок мужа с бриллиантом 1,22 карата. Таисию нашли и обвинили в краже с ущербом в 852 тысячи рублей.

Источник: Телеграм-канал руководителя объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой

Обвинительное заключение утвердили, и дело поступило в Петроградский районный суд. Там выяснился нюанс. Суд присмотрелся к чеку от ИП из Владивостока, экспертизе кольца и увидел стоимость в 126 тысяч рублей. «Кто и на что рассчитывал, непонятно. Но тут же последовало ходатайство от потерпевшей о примирении. Кольцо возвращено. Суд уголовное дело прекратил в связи с примирением сторон», — сообщила глава объединённой пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Что делать, чтобы мечта не обернулась кошмаром

Чтобы этого не произошло, нужно внимательно прочитать 227-ю статью Гражданского кодекса РФ. Это чек-лист для человека, который что-то нашел.

Итак, вы шли на работу и неожиданно для себя наткнулись на сумку. Открыли ее — а там деньги. Согласно 227-й статье ГК РФ, вы обязаны немедленно уведомить собственника о находке. Но среди банкнот не оказалось ничего, что бы говорило о владельце. Ни документов, ни визитки.

Если деньги найдены в помещении или в транспорте, то их можно передать представителю собственника помещения или компании-перевозчика. В этом случае вы скидываете ответственность с себя и перекладываете ее на других. Отдали — забыли. Но если вы все же планируете получить эти деньги, то стоит идти дальше.

Звоните в полицию, вызывайте на место сотрудников. Возможно, человек, потерявший деньги, уже их ищет и пишет заявление. А возможно, он сделает это в ближайшее время. Полицейские по факту обнаружения сделают запись в книге учета сообщений о происшествиях. Важно получить на руки талон-уведомление с номером КУСП, чтобы в дальнейшем к вам не было вопросов. Данный документ пригодится в суде.

В третьем пункте 227-й статьи ГК РФ говорится, что нашедший вправе хранить у себя найденное, также он может сдать находку в полицию на хранение. Петербуржец, на которого свалились два миллиона рублей, пошел по второму пути. И это разумно, так как, если собственник все же найдется, деньги ему придется отдать, и с полицией все равно нужно будет контактировать. Ну и за утрату миллионов, если что, придется отвечать перед владельцем, так что лучше перестраховаться.

Если вы нашли, например, кольцо с бриллиантом, то алгоритм действий будет ровно таким же.

Согласно 228-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, если владелец наличных или ценностей не установлен в течение полугода, нашедший приобретает право собственности на них. Полиция может не согласиться отдать миллионы или кольцо с бриллиантом, как в случае с Владимиром. Тогда этот вопрос решается путем подачи искового заявления в районный суд. Имейте в виду, юриста и госпошлину придется оплачивать самостоятельно. Далеко не факт, что ответчика (районное УМВД) суд заставит эти расходы возместить, как случилось в нашей истории. После получения денег вы как новый владелец должны внести этот доход в налоговую декларацию и заплатить государству 13% от суммы. Если же вы решите не бороться за золото и миллионы, находка перейдет в муниципальную собственность.