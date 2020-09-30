«И вы после этого мэр?»: дорожный активист обвинил главу Ярославля в несправедливом отношении к людям

Активист рассказал, как заборы мешают автомобилистам, а также привёл примеры озаборенных улиц, на которых даже по ГОСТу можно было не ставить ограды, но там их всё же налепили. А у мэрии — нет. Также ведущий трансляции обратился в прямом эфире к главе города.



— Владимир Михайлович (Волков, мэр Ярославля. — Прим. ред.), мне кажется, это как минимум нечестно по отношению к людям, к городу, — обратился Абдуллаев к градоначальнику. — Это наплевательство, это саботаж, это пофигизм по отношению к жителям города. И вы после этого говорите, что вы мэр? Я надеюсь, что либо забор здесь появится, либо в других местах их уберут. Тогда это будет как-то похоже на справедливость. А пока это похоже на один большой от***сь.

