«И вы после этого мэр?»: дорожный активист обвинил главу Ярославля в несправедливом отношении к людям

«И вы после этого мэр?»: активист обвинил главу Ярославля в прямом эфире
Координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев провёл в социальной сети Facebook прямой эфир — вышел к зданию мэрии города и показал, как массовое озаборивание Ярославля изменило это место. Спойлер — никак.
— Заборы. На перекрёстке мы не видим ни одного забора. Хотя у нас есть здесь радиусы, у нас есть светофор, перекрёсток, «Газель», которая стоит не по правилам, «Тойота», которая стоит не по правилам, куча машин «инвалидов», — стал описывать, что происходит на перекрёстке у мэрии Темур Абдуллаев. — Всё это создаёт достаточно опасную ситуацию для пешеходов. Но заборов нет. Почему? Нашей мэрии плевать на себя?
Активист рассказал, как заборы мешают автомобилистам, а также привёл примеры озаборенных улиц, на которых даже по ГОСТу можно было не ставить ограды, но там их всё же налепили. А у мэрии — нет. Также ведущий трансляции обратился в прямом эфире к главе города.
— Владимир Михайлович (Волков, мэр Ярославля. — Прим. ред.), мне кажется, это как минимум нечестно по отношению к людям, к городу, — обратился Абдуллаев к градоначальнику. — Это наплевательство, это саботаж, это пофигизм по отношению к жителям города. И вы после этого говорите, что вы мэр? Я надеюсь, что либо забор здесь появится, либо в других местах их уберут. Тогда это будет как-то похоже на справедливость. А пока это похоже на один большой от***сь.
Видео: Темур Абдуллаев
Но ставить забор у здания мэрии, а уж тем более демонтировать то, что уже понатыкали в городе, пока никто не собирается. Вот что чиновники ответили дорожному активисту:
— В первоочередном порядке пешеходные ограждения устанавливаются в местах концентрации ДТП, — сообщили редакции 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Участок в районе пересечения улицы Андропова и улицы Нахимсона не является местом концентрации ДТП по итогам 2016–2019 годов. Мероприятия по установке пешеходных ограждений на регулируемых пешеходных переходах в районе рассматриваемого перекрестка будут проводиться в плановом порядке в последующие периоды с учётом выделенных бюджетных средств.
Напомним, более 20 километров заборов наставили в Ярославле и Рыбинске за несколько дней. Причём нашему региону денег на это досталось больше, чем всем остальным. Блогер-урбанист Илья Варламов тут же отреагировал на это и заявил, что чиновники творят хрень, а ранее урбанист из Ярославля рассказал, почему это плохо. В социальных сетях люди переругались друг с другом — одни пытались убедить других в том, что придорожные ограждения — это безопасность, другие доказывали, что от них вреда больше, чем пользы.